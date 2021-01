Sporting Smile wins Eclipse Plate

Sporting Smile (B.R. Kumar up) claimed the Eclipse Plate, the main event of Wednesday’s (Jan. 6) races here. The winner is owned by Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. K. Satheesh trains the winner.

1. MEGATOP PLATE (Div. II) (1,400m), 5-y-o upward, rated 20 to 45 (Cat. III): RED SNAPER (Abhay Singh) 1, Maxwell (Kiran Naidu) 2, Explosive (Mukesh Kumar) 3 and Once More (Santosh Raj N R) 4. 1-1/2, 2-1/2 and 2-3/4. 1m, 26.79s. ₹38 (w), 9, 7 and 7 (p). SHP: 23, THP: 26, FP: 101, Q: 35, Tanala: 236. Favourite: Maxwell. Owners: Ms. Meka Ahalya & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L D’ Silva.

2. TUDOR JET PLATE (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III): ALTA VITA (Afroz Khan) 1, Attica (Abhay Singh) 2, N R I Touch (Akshay Kumar) 3 and Barbosella (Ajeeth Kumar) 4. 1, 1/2 and 2-1/2. 1m, 41.23s. ₹54 (w), 10, 14 and 6 (p). SHP: 37, THP: 28, FP: 485, Q: 277, Tanala: 2,872. Favourite: N R I Touch. Owners: Mr. V. Krishna Das & Mr. C. Parthasarthy. Trainer: D. Netto.

3. FAIR COURT PLATE (Div. II) (1,400m), Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): CHUCKIT (Mukesh Kumar) 1, Melting Ice (Nakhat Singh) 2, Blickfang (B.R. Kumar) 3 and Look Of Love (Gaurav Singh) 4. Not run: Thrill Of Power. 2, 2 and Nk. 1m, 26.57s. ₹34 (w), 10, 17 and 11 (p). SHP: 82, THP: 33, FP: 744, Q: 231, Tanala: 11,761. Favourite: Battle Ready. Owner: Mr. Syed Mohiuddin Mufeed. Trainer: N. Ravinder Singh.

4. REPUBLICAN PLATE (Div. I) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): ART IN MOTION (Ajit Singh) 1, N R I Gift (Ashad Asbar) 2, Diesis Dream (Akshay Kumar) 3 and Princess Shana (Afroz Khan) 4. 2, 2 and hd. 1m, 28.37s. ₹263 (w), 19, 5 and 9 (p). SHP: 20, THP: 22, FP: 492, Q: 157, Tanala: 794. Favourite: Diesis Dream. Owners: Mr. Syed Nawaz Hussain, Mr. G.B.R. Prasad & Mr. L. D’ Silva. Trainer: L. D’Silva.

5. FLORINA PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): DAYS OF RECKONING (Deepak Singh) 1, Exclusive Art (Mukesh Kumar) 2, Augenstern (Afroz Khan) 3 and Royal Romance (Akshay Kumar) 4. Not run: Best Friend and Elmira. 2, Sh and Sh. 1m, 13.09s. ₹42 (w), 11, 7 and 9 (p). SHP: 29, THP: 48, FP: 155, Q: 64, Tanala: 456. Favourite: Royal Romance. Owners: Mr. Shaiendra Singh, Mr. N. V. Rohin Kumar & Mr. K. Shashabindu Das. Trainer: D. Netto.

6. FAIR COURT PLATE (Div. I) (1,400m), Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45: CRAZY HORSE (Suraj Narredu) 1, Beautiful Luv (Afroz Khan) 2, Win Vision (Kuldeep Singh) 3 and Due Diligence (Neeraj) 4. Not run: Just Incredible, Lightning Fairy and Star Babe. 3-1/4, Hd. and 3-1/4. 1m, 27.38s. ₹6 (w), 5, 9 and 15 (p). SHP: 30, THP: 52, FP: 24, Q: 26, Tanala: 332. Favourite: Crazy Horse. Owners: Mr. Prabhakar Chowdary Tripuraneni, Mr. Aziz Ahmed Khan, Mr. Mirza Ayub Baig, Mr. Sudheer Reddy & Mr. Satyanarayana Reddy Pannala. Trainer: S S F Hassan.

7. ECLIPSE PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (Cat. II): SPORTING SMILE (B.R. Kumar) 1, Her Legacy (Kiran Naidu) 2, Cincia Azzurra (Santosh Raj N R ) 3 and Marina Del Rey (Ajit Singh) 4. Not run: Classic Guy and Aintree. 1-1/2, 1-1/4 and Sh. 1m, 13.68s. ₹21 (w), 7, 5 and 18 (p). SHP: 17, THP: 50, FP: 178, Q: 95, Tanala: 1,421. Favourite: The Special One. Owners: Mr. M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

8. FLORINA PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): HOUSE OF DIAMONDS (Akshay Kumar) 1, Brisbane (Ajeeth Kumar) 2, Four One Four (Suraj Narredu) 3 and Blink Of An Eye (Santosh Raj N R) 4. 3-3/4, Nk and 1-1/4. 1m, 13.07s. ₹12 (w), 5, 20 and 7 (p). SHP: 50, THP: 31, FP: 123, Q: 135, Tanala: 418. Favourite: Blink Of An Eye. Owners: Mr. Peddi Reddy Prabhakar Reddy & Mr. Rama Seshu Eyunni. Trainer: R.H. Sequeira.

9. REPUBLICAN PLATE (Div. II) (1,400m), rated upto 25 (Cat. III): CHELTENHAM (Suraj Narredu) 1, Star Dancer (Kiran Naidu) 2, Moka (A.A. Vikrant) 3 and Halo’s Princess (Koushik) 4. 4-1/4, Nk and 5. 1m, 29.08s. Not run: N R I Flame, Tough Lady, Dillon and Hopscotch. ₹6 (w), 5, 5 and 10 (p). SHP: 11, THP: 18, FP; 7, Q: 7, Tanala: 29. Favourite: Cheltenham. Owners: Mr. Bharat Venkat Epur, Mr. M. Rama Krishna Reddy & Mrs. Rajini Meka. Trainer: L. D’Silva.

Jackpot: 70%: ₹346 (416 tkts.) and 30%: 123 (501 tkts.). Mini jackpot: (i) 2,992 (5 tkts.), (ii) 91 (149 tkts.); Treble: (i) 3,456 (5 tkts.), (ii) 661 (19 tkts.), (iii) 66 (196 tkts.).