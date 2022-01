It’s Garamond vs. Antibes in feature event

Garamond and Antibes may fight out the finish of the Byerley Turk Stakes (1,600m), the main event of the races to be held here on Wednesday (Jan 12). False rails (average width of 4.5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. PREMIUM SPIRIT STAKES (Div. III), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 2-00 p.m..: 1. Sweet Magnolia (9) Likith Appu 60, 2. Sir Jersey (5) Akshay K 59.5, 3. Niche Hemp (10) Jagadeesh 59, 4. Quick Shots (1) P. Surya 59, 5. Elite Agent (2) Angad 58.5, 6. Altamonte (11) S. Saqlain 58, 7. Sizzler (6) Kiran Rai 58, 8. Glorious Days (8) L.A. Rozario 57.5, 9. Altair (7) M. Naveen 56, 10. Song And Dance (12) Shreyas Singh 55.5, 11. Marvellous Maggi (4) Darshan 55 and 12. Prime Star (3) Md. Habeeb 54.

1. SIR JERSEY, 2. ALTAIR, 3. SIZZLER

2. DANCING FOUNTAIN STAKES (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-30: 1. Lucky Chance (5) Akshay K 60, 2. General Patton (4) S. John 58.5, 3. Nostradamus (11) Prabhakaran 57.5, 4. Skyfire (1) P. Surya 57, 5. Smithsonian (8) Vishal Bunde 57, 6. Port Of Beauty (7) Md. Akram 56.5, 7. Pastiche (2) Kiran Rai 56, 8. Compliance (3) S. Shareef 53.5, 9. Celestial Highway (9) Likith Appu 53, 10. Jersey Legend (6) L.A. Rozario 53 and 11. Lightning Attack (10) Md. Habeeb 53.

1. LUCKY CHANCE, 2. GENERAL PATTON, 3. SMITHSONIAN

3. PREMIUM SPIRIT STAKES (Div. II), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 3-00: 1. Areca Angel (7) Rajesh Kumar 60, 2. Lightning Charlie (5) Vishal Bunde 59, 3. Raw Gold (9) Jagadeesh 59, 4. Estella (4) Antony 58.5, 5. Phoenix Surprise (10) Nazerul 58.5, 6. Silent Trigger (6) Naveen Kumar 58.5, 7. Unyielding (11) Aakash Chavan 58.5, 8. Praia Do Cassino (2) P. Mani 58, 9. Senational Grey (1) Darshan 57, 10. Lady Nector (3) L.A. Rozario 56.5, 11. Lifeismiracle (8) Arvind Kumar 55.5 and 12. Santorini Secret (12) Tousif Khan 55.

1. UNYIELDING, 2. ESTELLA, 3. LIGHTNING CHARLIE

4. GODOLPHIN BARB STAKES (1,600m), rated 20 to 45, 3-30: 1. Setareh (3) Shane Gray 60, 2. Exalted Dream (6) Naveen Kumar 54.5, 3. Limited Edition (7) P.S. Chouhan 54.5, 4. Royal Thunder (5) Dhanu Singh 54.5, 5. Star Domination (2) P. Mani 54.5, 6. Tyto Alba (1) Rajesh Kumar 54.5, 7. Antinori (4) Arshad 53 and 8. Black Velvet (8) Nazerul 53.

1. SETAREH, 2. ROYAL THUNDER, 3. LIMITED EDITION

5. BLACK CAVIAR STAKES (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Banksy (1) Shane Gray 56, 2. Kodava Streak (3) Antony 56, 3. Mighty Zo (6) Dhanu Singh 56, 4. Ravishing Form (4) Suraj Narredu 56, 5. Roudy (2) Nazerul 56, 6. Star Glory (7) P. Mani 56, 7. Lucky Sun (8) Arshad 54.5 and 8. Shabelle (5) Akshay K 54.5.

1. SHABELLE, 2. RAVISHING FORM, 3. MIGHTY ZO

6. BYERLEY TURK STAKES (1,600m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 4-30: 1. Velocidad (10) Srinath 61.5, 2. Green Channel (8) S. John 60.5, 3. Peluche (9) Arshad 60.5, 4. Towering Presence (2) Akshay K 57, 5. Antibes (6) Antony 55.5, 6. Dr Logan (7) S. Shareef 54.5, 7. Garamond (3) P.S. Chouhan 53.5, 8. Limited Source (5) Darshan 53.5, 9. Lycurgus (1) Ajeet Kumar 51 and 10. Three Wishes (4) Kiran Rai 51.

1. GARAMOND, 2. ANTIBES, 3. TOWERING PRESENCE

7. DANCING FOUNTAIN STAKES (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over. 5-00: 1. Miniver Rose (5) Vishal Bunde 62.5, 2. Cherokee Moon (3) Saddam H 62, 3. Baltimore (2) S. John 60, 4. Black Coffee (8) A. Qureshi 59.5, 5. Rorito (4) Mark 58.5, 6. Debonair (1) Akshay K 57.5, 7. Reczai (6) M. Naveen 57, 8. Land Of Liberty (9) Rajesh Kumar 56.5, 9. Queen Regnant (7) Ashok Kumar 56.5 and 10. Embosom (10) S. Shareef 52.5.

1. BLACK COFFEE, 2. BALTIMORE, 3. CHEROKEE MOON

8. PREMIUM SPIRIT STAKES (Div. I), (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over 5-30: 1. Aferpi (9) Srinath 62.5, 2. Blue Fire (7) Darshan 62.5, 3. Kimetto (3) Angad 62, 4. Impelling Power (11) Akshay K 61, 5. Sweet Kiss (1) Vishal Bunde 61, 6. Zhu Zhu Zest (4) Md. Habeeb 60, 7. Habanero (12) Shreyas Singh 59.5, 8. Light Of Love (10) Nazerul 59.5, 9. Ultimate Choice (5) Saddam H 59.5, 10. Akasi (8) Likith Appu 59, 11. Code Of Honour (6) Shane Gray 59 and 12. Chisox (2) P.S. Chouhan 58.5.

1. CODE OF HONOUR, 2. IMPELLING POWER, 3. CHISOX

Days best: SETAREH

Double: LUCKY CHANCE — BLACK COFFEE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Treble (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.