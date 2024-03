Break Point and Pyrite race to stunning victories

March 17, 2024 08:38 pm | Updated 08:39 pm IST - Mumbai:

In two stunning upsets, 25-to-1 longshots Break Point (R. Ajinkya astride) and Pyrite (Vivek G up) won the Shapoorji Pallonji Breeders’ Juvenile Colts’ Championship and Forbes Breeders’ Juvenile Fillies’ Championship respectively, the two highlights of the evening races, here on Sunday (March 17).

S.K. Sunderji-trained Break Point is owned by Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP, while Pyrite is the property of Mr. Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Ms. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution and schooled by S. Waheed.

1. PRONTO PRONTO TROPHY: GEOGRAPHIQUE (Neeraj Rawal) 1, Vincent Van Gogh (P. Trevor) 2, Truly Epic (C.S. Jodha) 3 and Flaming Lamborgini (Mustakim) 4. 5-1/4, 14 and 17. 2m, 00.00s. ₹13 (w), 11 and 12 (p). SHP: 19, FP: 15, Q: 15, Tanala: 22 and 11. Favourite: Geographique. Owner: Equs Racing. Trainer: Imtiaz A. Sait.

2. J. RUSTOMJI SOPRAIVALA TROPHY: FAST APPROACH (P. Trevor) 1, Celestial (P.S. Chouhan) 2, Touch Of Gold (Santosh) 3 and Turn And Burn (Parmar) 4. 1-1/4, 3/4 and 1-1/4. 58.88s. ₹21 (w), 13, 18 and 44 (p). SHP: 60, FP: 78, Q: 41, Tanala: 1,059 and 540. Favourite: Fast Approach. Owners: Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd., Mr. D.R. Thacker rep. DT Racing & Breeders LLP, Mr. S.R. Sanas & Mr. Vkiram D. Shah. Trainer: Sanjay Kolse.

3. SHAPOORJI PALLONJI BREEDERS’ JUVENILE COLTS’ CHAMPIONSHIP: BREAK POINT (R. Ajinkya) 1, Divine Hope (S. Saqlain) 2, Gambino (Neeraj) 3 and The Panther (P. Trevor) 4. 1, 1 and Shd. 1m, 37. 67s. ₹147 (w), 36 and 23 (p). SHP: 41, FP: 819, Q: 780, Tanala: 3,962 and 1,698. Favourite: The Panther. Owners: Mr. Jatin L. Trivedi & Mr. Nitin H. Jain rep. J.N. Racing & Breeders LLP. Trainer: S.K. Sunderji.

4. FORBES BREEDERS’ JUVENILE FILLIES’ CHAMPIONSHIP: PYRITE (Vivek G) 1, Spanish Eyes (P. Trevor) 2, Doctor Dolly (S. Saqlain) 3 and Earth (Akshay Kumar) 4. 2-3/4, 1/2 and 1-1/2. 1m, 37.02s. ₹91 (w), 23, 10 and 18 (p). SHP: 29, FP: 1,773, Q: 364, Tanala: 2,063 and 1,238. Favourite: Running Star. Owners: Mr. Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Ms. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution (PF), Mr. Amit V. Menda, Mr. Chiraj V. Shah & Mr. Anil V. Poduval. Trainer: S. Waheed.

5. J.P. VAZIFDAR CUP : BUBBLY BOY (Yash Narredu) 1, Zarak (K. Nazil) 2, Raffaello (Akshay Kumar) 3 and Django (T.S. Jodha) 4. 2-1/4, 3-1/2 and 2-1/2. 1m, 24.65s. ₹13 (w), 10 and 35 (p). SHP: 92, FP: 259, Q: 160, Tanala: 165 and 46. Favourite: Bubbly Boy. Owners: Mr. Jaydev M. Mody rep. J.M. Livestock Pvt. Ltd. & Mr. & Mrs. Shapoor P. Mistry rep. Manjri Horse Breeders’ Farm Pvt. Ltd. Trainer: M. Narredu.

6. LAHINCH TROPHY: WALTER (R. Ajinkya) 1, Prince O’ War (M.S. Deora) 2, Esfir (H. Gore) 3 and Toofaan (Saqlain) 4. Not run: Spirit Bay. 4-3/4, 3/4 and Lnk 1m, 24.09s. ₹15 (w), 10, 16 and 10 (p). SHP: 36, FP: 60, Q: 39, Tanala: 150 and 72. Favourite: Walter. Owners: M/s. Rajesh Monga & Manav Monga. Trainer: S.K. Sunderji.

7. MOGADISHU TROPHY: MALET SPRING (H.M. Akshay) 1, Arbitrage (H. Gore) 2, Goddes Of Dawn (Neeraj) 3 and Ristretto (P. Shinde) 4. Not run: Street Sense. 1/2, 1 and 2-1/2. 58.39s. ₹32 (w), 18, 14 and 12 (p). SHP: 43, FP: 235, Q: 64, Tanala: 282 and 171. Favourite: Malet Spring. Owners: M/s. Kunal N. Sharma & Chirag Sharma. Trainer: Adhirajsingh Jodha.

Jackpot: 70%: ₹1,01,810 (c/o) & 30%: 3,967 (11 tkts.). Treble: 1,133 (34 tkts.).

Super Jackpot : 100% 78,271 (c/o).