My Opinion for Enable Plate

My Opinion appeals most in the Enable Plate (1,600m), the main event of the races to be held here on Friday (June 7).

1. MOYAR PLATE (Div. I), (1,200m), rated upto 25 (no whip), 10-30 a.m: 1. Best Of Luck (11) A. Imran 61, 2. So Far So Good (6) Altaf Hussain 61, 3. Parrys Corner (2) Ayaz Khan 60, 4. Orange Pekoe (7) Shahar Babu 59.5, 5. Big Challenge (3) Irshad Alam 58.5, 6. Tyre Buvva (9) Muzaffar 58, 7. Be My Glory (5) Md. Asif Khan 57.5, 8. Blue Brook (10) K.V. Baskar 57, 9. Nice Breeze (8) Noorshed 56, 10. Morning News (4) Farhan 55.5 and 11. Ooty Apple (Late: Fleming Beach) (1) Brisson 53.5.

1. ORANGE PEKOE, 2. BLUE BROOK, 3. BEST OF LUCK

2. MOYAR PLATE (Div. II) (1,200m), rated upto 25 (No whip), 11-00: 1. Oliver Twist (3) Altaf Hussain 61, 2. Be My Light (8) Umesh 60, 3. Oh My (6) Shahar Babu 59.5, 4. Pride Of Chennai (10) Muzaffar 59.5, 5. Thousand Fence (4) Ayaz Khan 58.5, 6. Amazing Star (7) Farhan 56.5, 7. White Money (5) Irshad Alam 55, 8. Lady Ameera (1) Azad Alam 53.5, 9. Hocus Pocus (9) K.V. Baskar 53 and 10. Vitto Garden (2) Noorshed 50.

1. BE MY LIGHT, 2. OLIVER TWIST, 3. HOCUS POCUS

3. SRIVILLIPUTHUR PLATE (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 11-30: 1. Country’s Diamond (4) Irshad Alam 56, 2. Dean’s Grey (10) Ayaz Khan 56, 3. Demesthenes (5) M. Bhaskar 56, 4. Haran (11) Noorshed 56, 5. Star Elegant (2) Nakhat Singh 56, 6. Three Of A Kind (8) Farhan 56, 7. Beauty Of The Turf (12) Shahar Babu 54.5, 8. Beforethedawn (6) N. Murugan 54.5, 9. Fiat Justitia (1) Umesh 54.5,10. Incredible Star (3) P. Sai Kumar 54.5,11. Kings Melody (9) Md. Asif Khan 54.5 and 12. Queen Of Rome (7) Azad Alam 54.5.

1. STAR ELEGANT, 2. DEMESTHENES, 3. INCREDIBLE STAR

4. ELKHILL CUP (1,200m) rated 60 to 85, 12-00 noon: 1. Embassy (1) Nakhat Singh 60, 2. Queen Regent (3) A. Imran 58.5, 3. Super Supreme (10) Shahar Babu 57.5, 4. Queen’s Grace (5) Brisson 57, 5. Star Ranking (2) Altaf Hussain 57, 6. Catelyn (9) Umesh 56.5, 7. Zinfandelle (7) Ayaz Khan 56, 8. Cher Amie (4) Md. Asif Khan 55.5, 9. Princess Sasha (6) P. Sai Kumar 54.5 and 10. Royal Protocal (8) C.P. Khanal 54.5.

1. CATELYN, 2. QUEEN REGENT, 3. EMBASSY

5. FINGER POST CUP (1,100m), 5-y-o & over rated 20 to 45, 12-30 p.m: 1. Menander (9) P. Sai Kumar 61, 2. Perfect Princess (1) Azad Alam 61, 3. Intox (4) Md. Asif Khan 58.5, 4. Parrys Glory (10) Ayaz Khan 58.5,5. Fatboyslim (2) M. Bhaskar 57, 6. Petunia (5) Umesh 56.5, 7. Silverman (8) Brisson 55.5, 8. Agentdoubleoseven (6) Nakhat Singh 53.5, 9. Mercury Falmante ( Late: Streaming) (3) K.V. Baskar 52 and 10. Tencendur (7) N. Murugan 50.

1. MENANDER, 2. AGENTDOUBLEOSEVEN, 3. PETUNIA

6. ENABLE PLATE (1,600m), rated 80 & above, 1-00: 1. Star Baron (6) Shahar Babu 60, 2. My Opinion (3) A. Imran 59.5, 3. Saving Grace (5) Nakhat Singh 51, 4. Optimus Commander (2) Brisson 50.5, 5. Star Twist (4) Ayaz Khan 50.5 and 6. Academus (1) N. Murugan 50.5.

1. MY OPINION, 2. SAVING GRACE

7. STROKE OF LUCK PLATE (1,200m), rated 40 to 65 (no whip), 1-30: 1. Arithmetica (2) Ayaz Khan 60, 2. Chennai Chakram (9) Umesh 59.5, 3. Song Of Glory (7) C.P. Khanal 56.5, 4. Star Fling (10) Nakhat Singh 56.5, 5. Victoria’s Secret (10) A. Imran 55.5, 6. Desert King (4) Md. Asif Khan 55, 7. Glorious Champ (6) Noorshed 54, 8. Red Hot Jet (3) Farhan 54, 9. Rafaele (5) N. Murugan 53 and 10. Sprit Of Zion (8) K. V. Baskar 52.5.

1. DESERT KING, 2. CHENNAI CHAKRAM, 3. STAR FLING

8. ARSENAL PLATE (1,200m), rated 20 to 45 (run & not won), 2-00: 1. Baden Baden (9) Noorshed 60, 2. Nymeria (3) P. Sai Kumar 58.5, 3. Supreme Commander (7) Nakhat Singh 57.5, 4. Silver Sea (1) Brisson 57.5, 5. Naattamai (6) Irshad Alam 56, 6. Cape Cod (4) A. Imran 55, 7. Merrywin (2) Ayaz Khan 54.5, 8. Roses In My Dreams (8) M. Bhaskar 54.5 and 9. Wild Passion (5) Md. Asif Khan 54.5.

1. NYMERIA, 2. SILVER SEA, 3. BADEN BADEN

Jkt: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jkt: 5, 6, 7 & 8; Tr (i): 3, 4 & 5 (ii): 6, 7 & 8.