Lok Sabha elections 2024 | Full list of BJP candidates and their constituencies

April 18, 2024 03:45 pm | Updated 04:19 pm IST

The 2024 Lok Sabha Election will be held in seven phases from April 19 to June 1 The Bharatiya Janata Party (BJP), which is helming the National Democratic Alliance (NDA), is seeking a third term under Prime Minister Narendra Modi.

ADVERTISEMENT

The BJP has given special focus to the southern States where it has not been able to manage many seats, barring Karnataka. The party has till now declared candidates for 430 seats and has released 12 lists of candidates.

Also read: Lok Sabha election 2024 LIVE updates- April 18

While PM Modi is recontesting from Varanasi, the party has dropped some senior leaders such as Mansukh Mandviya and Harsh Vardhan, both served as Health Ministers in the Cabinet. While Rajya Sabha member and Minister L. Murugan is contesting from Nilgiris in Tamil Nadu, IT Minister Rajeev Chandrashekhar is contesting against Shashi Tharoor in Thiruvananthapuram, Kerala’s capital.

ADVERTISEMENT

BJP State president K. Surendran is contesting from Wayanad against former Congress president Rahul Gandhi.

Adding a tint of celebrity politics, the party has fielded Suresh Gopi, Krishnakumar and Kangana Ranaut in Thrissur, Kollam and Mandi constituencies respectively.

Here is the full list of candidates contesting from BJP.

ADVERTISEMENT

Jammu and Kashmir (No. of constituencies:5)

No. Constituency Candidates

1. Udhampur - Jitendra Singh

ADVERTISEMENT

2. Jammu - Jugal Kishore Sharma

Puducherry (No.of constituencies-1)

1. Puducherry - A.Namassivayam

ADVERTISEMENT

Delhi (No.of constituencies-7)

1. Chandni Chowk - Praveen Khandelwal

2. North East Delhi - Manoj Tiwari

3. East Delhi - Harsh Malhotra

4. New Delhi - Bansuri Swaraj

5. North West Delhi - Yogender Chandolia

6. West Delhi - Kamaljeet Sehrawat

7. South Delhi - Ramvir Singh Bidhur

Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu (No.of constituencies-2)

1. Dadra and Nagar Haveli - Kalaben Delkar

2. Daman and Diu - Lalubhai Pate

Chandigarh (No.of constituencies-11)

1. Sarguja (ST) - Chintamani Maharaj

2. Raigarh (ST) - Radheshyam Rathia

3. Janjgir-Champa (SC) - Kamlesh Jangde

4. Korba - Saroj Pandey

5. Bilaspu - Tokhan Sahu

6. Rajnandgaon - Santosh Pandey

7. Durg - Vijay Baghel

8. Raipur - Brijmohan Agrawal

9. Mahasamund - Roop Kumari Choudhary

10. Bastar (SC) - Mahesh Kashyap

11. Kanker (SC) - Bhojraj Nag

West Bengal (No.of constituencies-42)

1. Cooch Behar (SC) - Nisith Pramanik

2. Alipurduars (ST) - Manoj Tigga

3. Jalpaiguri (SC) - Jayanta Kumar Roy

4. Darjeeling - Raju Bista

5. Raiganj - Kartick Paul

6. Balurghat - Sukanta Majumdar

7. Maldaha Uttar - Khagen Murmu

8. Maldaha Dakshin - Sreerupa Mitra Chaudhury

9. Jangipur - Dhananjay Ghosh

10. Baharampur - Nirmal Kumar Saha

11. Murshidabad - Gouri Shankar Ghosh

12. Krishnanagar - Amrita Roy

13. Ranaghat (SC) - Jagannath Sarkar

14. Bangaon (SC) - Shantanu Thakur

15. Barrackpur - Arjun Singh

16. Dum Dum - Shilbhadra Dutta

17. Barasat - Swapan Majumder

18. Basirhat - Rekha Patra

19. Jaynagar (SC) - Ashok Kandari

20. Mathurapur (SC) - Ashok Purkait

21. Diamond Harbour - Abhijith Das Bobby

22. Jadavpur - Anirban Ganguly

23. Kolkata Dakshin - Debasree Chaudhuri

24. Kolkata Uttar - Tapas Roy

25. Howrah - Rathin Chakraborty

26. Uluberia - Arun Uday Paul Chowdhury

27. Serampore - Kabir Sankar Bose

28. Hooghly - Locket Chatterjee

29. Arambagh (SC) - Arup Kanti Digar

30. Tamluk - Abhijit Gangopadhyay

31. Kanthi - Soumendu Adhikari

32. Ghatal - Hiran Chatterjee

33. Jhargram (ST) - Pranat Tudu

34. Medinipur - Agnimitra Paul

35. Purulia - Jyotirmay Singh Mahato

36. Bankura - Subhas Sarkar

37. Bishnupur (SC) - Saumitra Khan

38. Bardhaman Purba(SC) - Ashim Kumar Sarkar

39. Bardhaman-Durgapur - Dilip Ghosh

40. Asansol - S. S. Ahluwalia

41. Bolpur (SC) - Priya Saha

42. Birbhum - Debashish Dhar

Uttarakhand (No.of constituencies-5)

1. Tehri Garhwal - Mala Rajya Laxmi Shah

2. Garhwal - Anil Baluni

3. Almora (SC) - Ajay Tamta

4. Nainital Udhamsingh Nagar - Ajay Bhatt

5. Haridwar - Trivendra Singh Rawat

Uttar Pradesh (No.of constituencies-80)

1. Saharanpur - Raghav Lakhanpal

2. Kairana Pradeep - Kumar Chaudhary

3. Muzaffarnagar - Sanjeev Balyan

4. Nagina - Om Kumar

5. Moradabad - Kunwar Sarvesh Kumar Singh

6. Rampur - Ghanshyam Singh Lodhi

7. Sambhal - Parmeshwar Lal Saini

8. Amroha - Kanwar Singh Tanwar

9. Meerut - Arun Govil

10.Ghaziabad - Atul Garg

11. Gautam Buddh Nagar- Mahesh Sharma

12. Bulandshahr - Bhola Singh

13. Aligarh - Satish Kumar Gautam

14. Hathras - Anoop Pradhan

15. Mathura - Hema Malini

16. Agra - S. P. Singh Baghel

17. Fatehpur Sikri - Raj Kumar Chahar

18. Firozabad - Thakur Vishwadeep Singh

19. Mainpuri - Thakur Jaivir Singh

20. Etah - Rajveer Singh

21. Badaun - Durvijay Singh Shakya

22. Aonla - Dharmendra Kashyap

23. Bareilly - Chhtrapal Singh Gangwar

24. Pilibhit - Jitin Prasada

25. Shahjahanpur - Arun Kumar Sagar

26. Kheri - Ajay Mishra Teni

27. Dhaurahra - Rekha Verma

28. Sitapur - Rajesh Verma

29. Hardoi - Jai Prakash Rawat

30. Misrikh - Ashok Kumar Rawat

31. Unnao - Sakshi Maharaj

32. Mohanlalganj - Kaushal Kishore

33. Lucknow - Rajnath Singh

34. Amethi - Smriti Irani

35. Sultanpur - Maneka Gandhi

36. Pratapgarh - Sangam Lal Gupta

37. Farrukhabad - Mukesh Rajput

38. Etawah - Ram Shankar Katheria

39. Kannauj - Subrat Pathak

40. Kanpur - Ramesh Awasthi

41. Akbarpur - Devendra Singh

42. Jalaun - Bhanu Pratap Singh Verma

43. Jhansi - Anurag Sharma

44. Hamirpur - Pushpendra Singh Chandel

45. Banda - R. K. Singh Patel

46. Fatehpur - Sadhvi Niranjan Jyoti

47. Kaushambi - Vinod Sonkar

48. Phulpur - Praveen Patel

49. Allahabad - Neeraj Tripathi

50. Faizabad - Lallu Singh

51. Ambedkar Nagar - Ritesh Pandey

52. Bahraich - Dr. Arvind Gaund

53. Shravasti - Saket Mishra

54. Gonda - Kirti Vardhan Singh

55. Domariyaganj - Jagdambika Pal

56. Basti - Harish Dwivedi

57. Sant Kabir Nagar - Praveen Kumar Nishad

58. Maharajganj - Pankaj Chaudhary

59. Gorakhpur - Ravi Kishan

60. Kushi Nagar - Vijay Kumar Dubey

61. Deoria - Shashank Mani Tripathi

62. Bansgaon - Kamlesh Paswan

63. Lalganj - Neelam Sonkar

64. Azamgarh - Dinesh Lal Yadav

65. Salempur - Ravindra Kushawaha

66. Ballia - Neeraj Shekhar

67. Jaunpur - Kripashankar Singh

68. Machhlishahr - B. P. Saroj

69. Ghazipur - Paras Nath Rai

70. Chandauli - Mahendra Nath Pandey

71. Varanasi - Narendra Modi

72. Bhadohi - Vinod Kumar Bind

Tripura (No of constituencies-2)

1. Tripura West - Biplab Kumar Deb

2. Tripura East (ST) - Kriti Singh Debbarma

Telangana (No.of constituencies-17)

1. Adilabad (ST) - G. Nagesh

2. Peddapalli (SC) - Gomasa Srinivas

3. Karimnagar - Bandi Sanjay Kumar

4. Nizamabad - Dharmapuri Arvind

5. Zahirabad - B. B. Patil

6. Medak - Raghunandan Rao

7. Malkajgiri - Etela Rajender

8. Secunderabad - G. Kishan Reddy

9. Hyderabad - Kompella Madhavi Latha

10. Chevella - Konda Vishweshwar Reddy

11. Mahabubnagar - D. K. Aruna

12. Nagarkurnool (SC) - Pothuganti Bharath Prasad

13. Nalgonda -Shanampudi Saidireddy

14. Bhuvanagiri - Boora Narsaiah Goud

15. Warangal (SC) - Aroori Ramesh

16. Mahabubabad (ST) - Azmeera Seetaram Naik

17. Khammam -Tandra Vinod Rao

Tamil Nadu (No.of constituencies-39)

1. Tiruvallur - Pon. V. Balaganapathy

2. Chennai North - R. C. Paul Kanagaraj

3. Chennai South - Tamilisai Soundararajan

4. Chennai Central - Vinoj P. Selvam

5. Vellore - A. C. Shanmugam

6. Krishnagiri - C. Narasimhan

7. Tiruvannamalai - A. Ashwathaman

8. Namakkal - K. P. Ramalingam

9. Tiruppur - A. P. Muruganandam

10. Nilgiris - L. Murugan

11. Coimbatore - K. Annamalai

12. Pollachi - K. Vasantharajan

13. Karur - V. V. Senthilnathan

14. Perambalur - T. R. Paarivendhar

15. Chidambaram - P. Karthiyayini

16. Nagapattinam - SGM Ramesh

17. Thanjavur - M. Muruganandam

18. Sivaganga - D. Devanathan Yadav

19. Madurai - Raama Sreenivasan

20. Virudhunagar -R. Radikaa

21. Tenkasi - B. John Pandian

22. Tirunelveli - Nainar Nagendran

23. Kanniyakumari - Pon. Radhakrishnan

Sikkim (No.of constituencies-1)

1. Sikkim -Dinesh Chandra Nepal

Rajasthan (No.of constituencies-25)

1. Ganganagar (SC) - Priyanka Balan

2. Bikaner (SC) - Arjun Ram Meghwal

3. Churu - Devendra Jhajharia

4. Jhunjhunu - Subhkaran Choudhary

5. Sikar - Sumedhanand Saraswati

6. Jaipur Rural - Rao Rajendra Singh

7. Jaipur - Manju Sharma

8. Alwar - Bhupender Yadav

9. Bharatpur (SC) - Ramswaroop Koli

10. Karauli–Dholpur (SC) - Indu Devi Jatav

11. Dausa (ST) - Kanhaiya Lal Meena

12. Tonk Sawai Madhopur - Sukhbir Singh Jaunapuria

13. Ajmer - Bhagirath Chaudhary

14. Nagaur - Jyoti Mirdha

15. Pali - P. P. Chaudhary

16. Jodhpur - Gajendra Singh Shekhawat

17. Barmer - Kailash Choudhary

18. Jalore - Lumbaram Choudhary

19. Udaipur (ST) - Mannalal Rawat

20. Banswara (ST) - Mahendrajeet Singh Malviya

21. Chittorgarh - Chandra Prakash Joshi

22. Rajsamand - Mahima Vishweshwar Singh

23. Bhilwara - Damodar Agarwal

24. Kota - Om Birla

25. Jhalawar Baran - Dushyant Singh

Punjab (No.of constituencies-13)

1. Gurdaspur - Dinesh Singh

2. Amritsar - Taranjit Singh Sandhu

3. Khadoor Sahib - Manjeet Singh Manna Miawind

4. Jalandhar (SC) - Sushil Kumar Rinku

5. Hoshiarpur (SC) - Anita Som Prakash

6. Ludhiana - Ravneet Singh Bittu

7. Faridkot (SC) - Hans Raj Hans

8. Bathinda - Parampal Kaur Sindhu

9. Patiala - Preneet Kaur

Odisha (No.of constituencies-21 )

1. Bargarh - Pradip Purohit

2. Sundargarh (ST) - Jual Oram

3. Sambalpur - Dharmendra Pradhan

4. Keonjhar (ST) -Ananta Nayak

5. Mayurbhanj (ST)- Naba Charan Majhi

6. Balasore - Pratap Chandra Sarangi

7. Bhadrak (SC) - Avimanyu Sethi

8. Jajpur (SC) - Rabindra Narayan Behera

9. Dhenkanal - Rudra Narayan Pany

10. Bolangir - Sangeeta Kumari Singh Deo

11. Kalahandi - Malvika Keshari Deo

12. Nabarangpur (ST) - Balabhadra Majhi

13. Kandhamal - Sukanta Kumar Panigrahi

14. Cuttack - Bhartruhari Mahtab

15. Kendrapara - Baijayant ‘Jay’ Panda

16. Jagatsinghpur (SC)-Bibhu Prasad Tarai

17. Puri - Sambit Patra

18. Bhubaneswar - Aparajita Sarangi

19. Aska - Anita Subhadarshini

20. Berhampur - Pradeep Kumar Panigrahi

21. Koraput (ST) - Kaleram Majhi

Mizoram (No.of constituencies-1)

1. Mizoram - Vanhlalmuaka

Manipur (No.of constituencies-2)

1. Inner Manipur - Thounaojam Basanta Kumar Singh

Maharashtra (No. of Constituencies-48)

1. Nandurbar (ST) -Heena Gavit

2. Dhule - Subhash Bhamre

3. Jalgaon - Smita Wagh

4. Raver - Raksha Khadse

5. Akola - Anup Dhotre

6. Amravati (SC) - Navneet Kaur Rana

7. Wardha - Ramdas Tadas

8. Nagpur - Nitin Gadkari

9. Bhandara Gondiya - Sunil Mendhe

10. Gadchiroli-Chimur (ST) - Ashok Nete

11. Chandrapur Sudhir Mungantiwar

12. Nanded - Prataprao Govindrao Chikhalikar

13. Jalna - Raosaheb Danve

14. Dindori (ST) - Bharati Pawar

15. Bhiwandi - Kapil Patil

16. Mumbai North - Piyush Goyal

17. Mumbai North East - Mihir Kotecha

18. Pune - Murlidhar Mohol

19. Ahmednagar - Sujay Vikhe Patil

20. Beed - Pankaja Munde

21. Latur (SC) - Sudhakar Tukaram Shrangare

22. Solapur (SC) - Ram Satpute

23. Madha - Ranjit Naik-Nimbalkar

24. Sangli - Sanjaykaka Patil

25. Satara - Udayanraje Bhosale

Madhya Pradesh (No.of constituencies-29)

1. Morena - Shivmangal Singh Tomar

2. Bhind (SC) - Sandhya Ray

3. Gwalior - Bharat Singh Kushwah

4. Guna - Jyotiraditya Scindia

5. Sagar - Lata Wankhede

6. Tikamgarh (SC) - Virendra Kumar Khatik

7. Damoh - Rahul Lodhi

8. Khajuraho - V. D. Sharma

9. Satna - Ganesh Singh

10. Rewa - Janardan Mishra

11. Sidhi - Rajesh Mishra

12. Shahdol (ST) - Himadri Singh

13. Jabalpur - Ashish Dubey

14. Mandla (ST)- Faggan Singh Kulaste

15. Balaghat - Bharti Pardhi

16. Chhindwara - Vivek Bunty Sahu

17. Narmadapuram - Darshan Singh Choudhary

18. Vidisha - Shivraj Singh Chouhan

19. Bhopal - Alok Sharma

20. Rajgarh - Rodmal Nagar

21. Dewas (SC) - Mahendra Solanki

22. Ujjain (SC) - Anil Firojiya

23. Mandsaur - Sudhir Gupta

24. Ratlam (ST) - Anita Nagar Singh Chouhan

25. Dhar (ST) - Savitri Thakur

26. Indore - Shankar Lalwani

27. Khargone -Gajendra Patel

28. Khandwa - Gyaneswar Patil

29. Betul (ST)- Durga Das Uikey

Kerala (No.of constituencies-20)

1. Kasaragod - ML Ashwini

2. Kannur - C Raghunath

3. Vatakara - Prafulla Krishna

4. Wayanad - K Surendran

5. Kozhikode - MT Ramesh

6. Malappuram - M Abdul Salam

7. Ponnani - Niveditha Subramanian

8. Palakkad - C KrishnaKumar

9. Alathur (SC) - TN Sarasu

10. Thrissur - Suresh Gopi

11. Ernakulam -KS Radhakrishnan

12. Alappuzha - Sobha Surendran

13. Pathanamthitta -Anil Antony

14. Kollam - G Krishnakumar

15. Attingal - V Muraleedharan

16. Thiruvananthapuram - Rajeev Chandrasekhar

Karnataka (No.of constituencies-28)

1. Chikkodi - Annasaheb Jolle

2. Belgaum -Jagadish Shettar

3. Bagalkot - P. C. Gaddigoudar

4. Bijapur - Ramesh Jigajinagi

5. Gulbarga - Umesh. G. Jadhav

6 Raichur- Raja Amareshwara Naik

7. Bidar- Bhagwanth Khuba

8. Koppal - Basavaraj Kyavator

9. Bellary - B. Sriramulu

10. Haveri - Basavaraj Bommai

11. Dharwad - Pralhad Joshi

12. Uttara Kannada - Vishweshwar Hegde Kageri

13. Davanagere - Gayathri Siddheshwara

14. Shimoga - B. Y. Raghavendra

15. Udupi Chikmagalur - Kota Srinivas Poojary

16. Dakshina Kannada - Brijesh Chowta

17. Chitradurga - Govind Karjol

18. Tumkur- V. Somanna

19. Mysore -Yaduveer Wadiyar

20. Chamarajanagar - S. Balaraj

21. Bangalore Rural - C. N. Manjunath

22. Bangalore North - Shobha Karandlaje

23. Bangalore Central - P. C. Mohan

24. Bangalore South - Tejasvi Surya

25. Chikballapur - K. Sudhakar

Jharkhand (No.of constituencies-14)

1. Rajmahal (ST) - Tala Marandi

2. Dumka (ST) - Sita Soren

3. Godda - Nishikant Dubey

4. Chatra - Kalicharan Singh

5. Kodarma - Annpurna Devi

6. Dhanbad - Dulu Mahato

7. Ranchi - Sanjay Seth

8. Jamshedpur - Bidyut Baran Mahato

9. Singhbhum (ST) - Geeta Koda

10. Khunti (ST) - Arjun Munda

11. Lohardaga (ST) - Sameer Oraon

12. Palamau (SC) - Vishnu Dayal Ram

13. Hazaribagh - Manish Jaiswal

Himachal Pradesh (No.of constituencies-4)

1. Kangra - Rajeev Bharadwaj

2. Mandi - Kangana Ranaut

3. Hamirpur - Anurag Thakur

4. Shimla (SC) - Suresh Kumar Kashyap

Haryana (No.of constituencies-10)

1. Ambala - Banto Kataria

2. Kurukshetra - Naveen Jindal

3. Sirsa - Ashok Tanwar

4. Hisar - Ranjit Singh Chautala

5. Karnal - Manohar Lal Khattar

6. Sonipat - Mohan Lal Badoli

7. Rohtak - Arvind Kumar Sharma

8. Bhiwani Mahendragarh - Dharambir Singh Chaudhary

9. Gurgaon - Rao Inderjit Singh

10. Faridabad - Krishan Pal Gurjar

Gujarat (No.of constituency-26)

1. Kachchh - Vinodbhai Chavda

2. Banaskantha - Rekhaben Hiteshbhai Chaudhary

3. Patan - Bharatsinhji Dabhi

4. Mahesana - Haribhai Patel

5. Sabarkantha- Shobhnaben Mahendrasinh Baraiya

6. Gandhinagar - Amit Shah

7. Ahmedabad East - Hasmukh Patel

8. Ahmedabad West - Dineshbhai Kodarbhai Makwana

9. Surendranagar - Chandubhai Chhaganbhai Shihora

10. Rajkot - Parshottam Rupala

11 Porbandar - Mansukh Mandaviya

12. Jamnagar - Poonamben Maadam

13. Junagadh - Rajesh Chudasama

14. Amreli - Bharatbhai Manubhai Sutariya

15. Bhavnagar - Nimu Bambhania

16. Anand - Mitesh Rameshbhai Patel

17. Kheda - Devusinh Jesingbhai Chauhan

18. Panchmahal - Rajpalsinh Mahendrasinh Jadhav

19. Dahod - Jasvantsinh Sumanbhai Bhabhor

20. Vadodara - Hemang Yogeshchandra Joshi

21. Chhota Udaipur - Jashubhai Rathwa

22. Bharuch - Mansukhbhai Vasava

23. Bardoli - Parbhubhai Vasava

24. Surat - Mukesh Dalal

25. Navsari - C. R. Patil

26. Valsad - Dhaval Patel

Goa (No.of constituencies-2)

1. North Goa - Shripad Naik

2. South Goa - Pallavi Shrinivas Dempo

Bihar (No.of constituency-40)

1. Paschim Champaran - Sanjay Jaiswal

2. Purvi Champaran - Radha Mohan Singh

3. Madhubani - Ashok Kumar Yadav

4. Araria - Pradeep Kumar Singh

5. Darbhanga - Gopal Jee Thakur

6. Muzaffarpur - Raj Bhushan Nishad

7. Maharajganj - Janardan Singh Sigriwal

8. Saran - Rajiv Pratap Rudy

9. Ujiarpur - Nityanand Rai

10. Begusarai - Giriraj Singh

11. Patna Sahib - Ravi Shankar Prasad

12. Pataliputra - Ram Kripal Yadav

13. Arrah - R. K. Singh

14. Buxar - Mithilesh Tiwari

15. Sasaram (SC) - Shivesh Ram

16. Aurangabad - Sushil Kumar Singh

17. Nawada - Vivek Thakur

Assam (No.of constituencies-14)

1. Darrang Udalguri - Dilip Saikia

2. Guwahati - Bijuli Kalita Medhi

3. Diphu (ST) - Amar Sing Tisso

4. Karimganj - Kripanath Mallah

5. Silchar (SC) - Parimal Suklabaidya

6. Nagaon - Suresh Bora

7. Kaziranga - Kamakhya Prasad Tasa

8. Sonitpur - Ranjit Dutta

9. Lakhimpur - Pradan Baruah

10. Dibrugarh - Sarbananda Sonowal

11. Jorhat -Topon Kumar Gogoi

Arunachal Pradesh (No.of constituencies-2)

1. Arunachal West - Kireb Rijiju

2. Arunachal East - Tapir Gao

3. Tezu(ST) - Mohesh Chai

Andhra Pradesh (No.of constituencies-25)

1. Araku (ST) - Kothapalli Geetha

2. Anakapalle - C. M. Ramesh

3. Rajahmundry - Daggubati Purandeswari

4. Narasapuram - Srinivas Verma

5. Tirupati (SC) - Varaprasad Rao Velagapalli

6. Rajampet - Kiran Kumar Reddy

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.