FIFA World Cup 2022 | Full Saudi Arabia squad and schedule

November 17, 2022 11:15 am | Updated 12:38 pm IST

Here is the official Saudi Arabia national football team squad and their group C stage schedule for the FIFA World Cup 2022

The Hindu Bureau

Coach: Hervé Renard

Captain: Salman Al-Faraj

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Goalkeepers: Mohamed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Mohamed Al-Yami

Defenders: Yasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Hassan Tambakti, Sultan Al-Ghanam, Mohammed Al-Breik, Saud Abdulhamid

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Midfielders: Salman Al-Faraj, Riyadh Sharahili, Ali Al-Hassan, Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki, Sami Al-Najei, Abdullah Otayf, Nasser Al-Dawsari, Abdulrahman Al-Aboud, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri

Saudi Arabia’s Mohamed Kanno in action with Panama’s Christian Martinez and Fidel Escobar. | Photo Credit: Reuters

Forwards: Fahad Al-Muwallad, Haitham Asiri, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan

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Group Stage Fixture Schedule

Saudi Arabia vs. Argentina - November 22, 3.30 p.m.

Saudi Arabia vs. Poland - November 26, 6.30 p.m.

Saudi Arabia vs. Mexico - December 1, 12.30 a.m.

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