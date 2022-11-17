FIFA World Cup 2022 | Full Saudi Arabia squad and schedule

Coach: Hervé Renard
Captain: Salman Al-Faraj
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Goalkeepers: Mohamed Al-Owais, Nawaf Al-Aqidi, Mohamed Al-Yami
Defenders: Yasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulaihi, Abdulelah Al-Amri, Abdullah Madu, Hassan Tambakti, Sultan Al-Ghanam, Mohammed Al-Breik, Saud Abdulhamid
Midfielders: Salman Al-Faraj, Riyadh Sharahili, Ali Al-Hassan, Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki, Sami Al-Najei, Abdullah Otayf, Nasser Al-Dawsari, Abdulrahman Al-Aboud, Salem Al-Dawsari, Hattan Bahebri
Forwards: Fahad Al-Muwallad, Haitham Asiri, Saleh Al-Shehri, Firas Al-Buraikan
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Group Stage Fixture Schedule
Saudi Arabia vs. Argentina - November 22, 3.30 p.m.
Saudi Arabia vs. Poland - November 26, 6.30 p.m.
Saudi Arabia vs. Mexico - December 1, 12.30 a.m.
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