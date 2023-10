Tennis | Bopanna and Ebden in Shanghai quarterfinals

October 10, 2023 08:03 pm | Updated 08:26 pm IST

Fourth seeds Rohan Bopanna and Matthew Ebden pulled off a 4-6, 6-3, [10-8] victory over Karen Khachanov and Andrey Rublev in the doubles pre-quarterfinals of the $10,046,270 ATP Masters tennis tournament in Shanghai, China, on Tuesday.

In the quarterfinals, the Indo-Aussie pair will play Marcelo Arevalo and Jean-Julien Rojer.

The results:

$10,046,270 ATP, Shanghai, China

Doubles (pre-quarterfinals): Rohan Bopanna & Matthew Ebden (Aus) bt Karen Khachanov & Andrey Rublev 4-6, 6-3, [10-8].

$259,303 WTA, Seoul, Korea

Doubles (pre-quarterfinals): Sofia Kenin & Alycia Parks (USA) & Zhibek Kulambayeva (Kaz) & Prarthana Thombare 6-1, 6-4.

$259,303 WTA, Hong Kong

Qualifying singles (first round): Anna Danilina (Kaz) bt Karman Thandi 7-6(2), 6-7(4), 6-2.

€145,000 Challenger, Malaga, Spain

Singles (first round): Ugo Blanchet (Fra) bt Sumit Nagal 6-1, 3-0 (retired).

$25,000 ITF women, Cairns, Australia

Singles (first round): Naho Sato (Jpn) bt Smriti Bhasin 6-2, 6-3.

$25,000 ITF women, Seville, Spain

Doubles (pre-quarterfinals): Yvonne Reimers & Angela Boluda (Esp) bt Madhurima Sawant & Bela Tamhankar 2-6, 6-1, [10-5].

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia

Singles (first round): Kristina Milenkovic (Sui) bt Shivaani Ganesh 6-1, 6-0; Anja Wildgruber (Ger) bt Teja Tirunelveli 6-4, 7-6(6); Zeel Desai bt Ximena Senties (Mex) 6-0, 6-1.

$15,000 ITF women, Hua Hin, Thailand

Singles (first round): Soha Sadiq bt Fang An Lin (Tpe) 2-6, 6-4, 6-4.

Doubles (pre-quarterfinals): Laura Cilekova (Svk) & Ashmitha Easwaramurthi bt Waraporn Muangpho & Natcharee Teerachodjiranon (Tha) 6-1, 7-6(6); Sin Yu Che (Hkg) & Pawinee Ruamrak (Tha) bt Soha Sadiq & Ella Simmons (Aus) 7-6(7), 6-3; Demi Tran (Ned) & Hwuiwon Wi (Kor) bt Daria Nazarenko & Saumya Vig 6-3, 6-1; Yajing Cao (Chn) & Fang An Lin (Tpe) bt Shrivalli Bhamidipaty & Salakthip Ounmuang (Tha) 6-4, 6-4.

