Sania-Shuai duo enters last eight of WTA tennis tournament

NEW DELHI

23 September 2021 02:30 IST

The duo defeated Emina Bektas and Tara Moore in the doubles pre-quarterfinal

Sania Mirza, seeded second with Shuai Zhang of China, overcame Emina Bektas and Tara Moore 6-7(3), 7-5, [10-7] in the doubles pre-quarterfinals of the €535,530 WTA tennis tournament in Ostrava (Czech Republic).

Other results:

€565,530 WTA, Ostrava, Czech Republic: Doubles (pre-quarterfinals): Kaitlyn Christian (US) & Erin Routliffe (NZ) bt Emily Webley-Smith (GBR) & Rutuja Bhosale 6-3, 6-4; Shuai Zhang (Chn) & Sania Mirza bt Emina Bektas (US) & Tara Moore (GBR) 6-7(3), 7-5, [10-7].

€481,270 ATP, Metz, France: Doubles (pre-quarterfinals): Hunter Reese (US) & Sem Verbeek (Ned) bt Jonny O’Mara (GBR) & Divij Shaan 6-3, 3-6, [10-8].

$52,080 Challenger, Columbus, US: Singles (first round): J.J. Wolf (US) bt Sasikumar Mukund 6-3, 6-2; Prajnesh Gunneswaran bt Aleksandar Kovacevic (US) 3-6, 6-3, 7-5.

$52,080 Challenger, Biel, Switzerland: Doubles (pre-quarterfinals): Maxime Janvier (Fra) & Arjun Kadhe bt Toshihide Matsui & Kaito Uesugi 7-6(4), 7-6(3).

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Ryotaro Matsumura (Jpn) bt Abhinav Sanjeev Shanmugam 6-3, 7-6(1); Ajeet Rai (NZ) bt Niki Poonacha 7-6(1), 7-6(5).

15,000 ITF men, Cairo, Egypt: Singles (first round): Rishab Agarwal bt Faris Zakaryia (Egy) 7-6(6), 6-3; Zachary Eisinga (Ned) bt Muthu Aadhitiya Senthilkumar 5-7, 6-3, 6-1.

$25,000 ITF women, Santarem, Portugal: Doubles (pre-quarterfinals): Alicia Barnett & Olivia Nicholls (GBR) bt Ana Filipa Santos (Por) & Sathwika Sama 6-0, 6-2.

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Singles (first round): Eszter Meri (Svk) bt Jennifer Luikham 6-3, 6-3.

$15,000 ITF women, Cairo, Egypt: Singles (first round): Anastasia Zolotareva (Rus) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-3, 6-0.