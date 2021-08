Rutuja Bhosale’s campaign ends

Vigo (spain)

26 August 2021 22:30 IST

Rutuja Bhosale was beaten 6-3, 6-1 by top seed Conny Perrin of Switzerland in the pre-quarterfinals of the $25,000 ITF women’s tennis tournament here.

In doubles, Rutuja, seeded second with Ya-Hsuan Lee of Chinese Taipei was beaten 11-9 in the super tie-break of the quarterfinals by Freya Christie and Yuriko Lily Miyazaki.

The results: $25,000 ITF women, Vigo, Spain: Pre-quarterfinals: Conny Perrin (Sui) bt Rutuja Bhosale 6-3, 6-1.

Doubles (quarterfinals): Alicia Barnett (GBr) & Olivia Gadecki (Aus) bt Sakura Hosogi (Jpn) & Sowjanya Bavisetti 6-2, 6-1; Freya Christie (GBr) & Yuriko Lily Miyazaki (Jpnn) bt Ya-Hsuan Lee (Tpe) & Rutuja 6-3, 3-6, [11-9].

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Pre-quarterfinals: Noelia Zeballos Melgar (Bol) bt Sravya Shivani Chilakalapudi 6-1, 4-0 (retd.); First round: Sravya Shivani Chilakalapudi bt Alejandra Gutierrez (Col) 3-6, 7-5, 6-3; Nana Kawagishi (Jpn) bt Humera Baharmus 6-2, 7-5.

Doubles (pre-quarterfinals): Sharmada Balu & Sravya Shivani bt Tara Malik (USA) & Danniela Glanzer (Aut) 3-6, 6-4, [10-6]; Nana Kawagishi (Jpn) & Humera Baharmus bt Marija Semenistaja (Lat) & Emma Van Poppel (Ned) 6-3, 6-3.