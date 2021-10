Bopanna & Shapovalov bow out

Indian Wells

16 October 2021 02:08 IST

Rohan Bopanna and Denis Shapovalov lost 6-4, 6-4 to Russians Andrey Rublev and Aslan Karatsev in the doubles quarterfinals of the Indian Wells Masters here.

The Indo-Canadian pair collected 180 ATP points and $59,740.

In the Challenger doubles semifinals in Italy, Arjun Kadhe and Jay Clarke of Britain lost 7-6(3), 6-2 to fourth seeds Marco Bortolotti and Sergio Martos Gornes.

The results: Indian Wells Masters, USA: Quarterfinals: Aslan Karatsev & Andrey Rublev (Rus) bt Denis Shapovalov (Can) & Rohan Bopanna 6-4, 6-4.

€44,820 Challenger, Napoli, Italy: Semifinals: Marco Bortolotti (Ita) & Sergio Martos Gornes (Esp) bt Jay Clarke (GBr) & Arjun Kadhe 7-6(3), 6-2.

€44,820 Challenger, Villena, Spain: Semifinals: Denis Molchanov (Ukr) & DAvid Vega Hernandez (Esp) bt Jeevan Nedunchezhiyan & Purav Raja 6-4, 6-4.

$25,000 ITF men, Loule, Portugal: Second round: Adria Soriano Barrera (Esp) bt Sasikumar Mukund 6-2, 6-4.

$15,000 ITF men, Pratja D’Aro, Spain: Quarterfinals: Max Houkes & Niels Visker (Ned) bt Miguel Damas (Esp) & Manish Sureshkumar 4-6, 6-1, [13-11].

$15,000 ITF men, Doha, Qatar: Second round: Oscar Moraing (Ger) bt Saketh Myneni 6-7(4), 6-3, 7-5. Doubles: Quarterfinals: Patrik Niklas-Salminen (Fin) & Saketh Myneni bt Adrian Oetzbach & Niklas Schell (Ger) 7-5, 6-1.

$25,000 ITF women, Lagos, Portugal: Quarterfinals: Naiktha Bains & Emily Webley-Smith (GBr) bt Riya Bhatia & Prarthana Thombare 6-1, 6-3.

$15,000 ITF women, Norman, USA: Second round: Dana Guzman (Per) bt Y. Pranjala 6-2, 6-3. Doubles: Quarterfinals: McKenna Schaefbauer (USA) & Kelly Williford (Dom) bt Ayaka Okuno (Jpn) & Pranjala Yadlapalli 7-6(2), 6-7(7), [10-3].

$15,000 ITF women, Monastir, Tunisia: Quarterfinals: Laura Boehner (Ger) & Mihaela Djjakovic (Srb) bt Ni Ma Zhuoma (Chn) & Jennifer Luikham 6-1, 6-4.