Bopanna-Ebden pip Yuki and Saketh to reach Doha semifinals

February 23, 2023 12:17 am | Updated 11:14 am IST - NEW DELHI

Third seeds Rohan Bopanna and Matthew Ebden edged out Yuki Bhambri and Saketh Myneni 1-6, 6-4, [11-9] in the doubles quarterfinals of the $1,485,775 ATP tennis tournament in Doha, Qatar, on Wednesday.

In the €784,830 ATP event in Marseille, France, Jeevan Nedunchezhiyan and Sriram Balaji beat the third seeds Sander Gille and Joran Vliegen of Belgium 7-5, 5-7, [10-7] to set up a quarterfinal clash against Dustin Brown and Aisam-Ul-Haq Qureshi.

The results:

$1,485,775 ATP, Doha, Qatar

Doubles (quarterfinals): Rohan Bopanna & Matthew Ebden (Aus) bt Yuki Bhambri & Saketh Myneni 1-6, 6-4, [11-9].

€784,830 ATP, Marseille, France

Doubles (pre-quarterfinals): Sriram Balaji & Jeevan Nedunchezhiyan bt Sander Gille & Joran Vliegen (Bel) 7-5, 5-7, [10-7].

$25,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Robin Bertrand (Fra) & Alexander Donski (Bul) bt Kazuki Nishiwaki (Jpn) & Karan Singh 7-6(5), 6-2.

$15,000 ITF men, Monastir, Tunisia

Doubles (pre-quarterfinals): Franco Roncadelli (Uru) & Wang Aoran (Chn) 6-0, 6-1.

$15,000 ITF women, Kuala Lumpur, Malaysia

Singles (first round): Elena Milovanovic (Srb) bt Jennifer Luikham 4-6, 6-1, 6-2; Caroline Vernet (Fra) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-2, 6-0.

