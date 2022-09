Ankita Raina bows out

Sports Bureau

Qualifier Ankita Raina lost 6-1, 6-3 to Lin Zhu of China in the pre-quarterfinals of the $251, 750 WTA tennis tournament in Seoul on Wednesday.

In doubles, Ankita and Peangtarun Plipuech were beaten 6-3, 6-3 by Astra Sharma and Rosalie van der Hoek in the pre-quarterfinals.

The results:

$251,750 WTA, Seoul: Pre-quarterfinals: Lin Zhu (Chn) bt Ankita Raina 6-1, 6-3; Doubles (pre-quarterfinals): Astra Sharma (Aus) & Rosalie van der Hoek (Ned) bt Peangtarn Plipuech (Tha) & Ankita Raina 6-3, 6-3.

€45,730 Challenger, Sibiu, Romania: Doubles (pre-quarterfinals): Ivan Sabanov & Matej Sabanov (Cro) bt Anirudh Chandrasekar & Vijay Sundar Prashanth 6-4, 7-5.

$15,000 ITF men, Monastir (Tunisia): First round: Mu Tao (Chn) bt Sai Karteek Reddy Ganta 6-2, 6-4; Doubles (pre-quarterfinals): Samir Hamza Reguig (Alg) & Alexandros Skorilas (Gre) bt Sai Karteek Reddy Ganta & Parikshit Somani 6-4, 6-4.

$15,000 ITF men, Sharm El Sheikh (Egypt): First round: S.D. Prajwal Dev bt Leonardo Rossi (Ita) 6-4, 6-0; Abhinav Sanjeev Shanmugam bt Adam Jones (GBR) 6-2, 6-3; Women: Jasmine Conway (GBR) bt Anjani Maheshkumar 6-1, 6-0; Nino Natsvlishvili (Geo) bt Sravya Shivani 6-4, 6-2.

$25,000 ITF women, Darwin (Australia): First round: Milan Krish (Aus) bt Ashmitha Easwaramurthi 6-1, 6-3.

$15,000 ITF women, Guayaquil (Ecuador): First round: Samantha Imbo Nioga (USA) bt Priyanka Rodricks 6-2, 7-6(4); Doubles (pre-quarterfinals): Smriti Bhasin & Priyanka Rodricks bt Isidora Dereso & Javiera Verdugo (Chi) 6-3, 6-2.