Sky Fall emerges on top in Madras Race Club Trophy

January 22, 2023 09:06 pm | Updated 09:06 pm IST - Mumbai:

Trainer Dallas Todywalla’s Sky Fall (S. Saqlain up) claimed the Madras Race Club Trophy, the main event of Sunday’s (Jan. 22) eve:ning races here. The winner is owned by Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd.

1. P.D. BOLTON TROPHY: SON OF A GUN (Mustakim Alam) 1, Raffaello (S. Saqlain) 2, Count Of Savoy (Sandesh) 3 and Majestic Warrior (J. Chinoy) 4. Lnk, 2-3/4 and 7-3/4. 1m, 23.42s. ₹12 (w), 10 and 19 (p). SHP: 20, FP: 17, Q: 23, Tanala: 30 and 11. Favourite: Son Of A Gun. Owners: M/s. Arif A. Peerbhoy, K.H. Vachha, Sunil S. Majithia, Mustafa M. Pardiwala & Ajay K. Arora. Trainer: Narendra Lagad.

2. W. BUCKLEY PLATE: JERUSALEM (R. Ajinkya) 1, Willy Wonkaa (Sandesh) 2, Amber Knight (C.S. Jodha) 3 and Verdandi (V. Bunde) 4. 2-3/4, 7-1/4 and 4. 2m, 5.10s. ₹39 (w), 17, 10 and 27 (p). SHP: 38, FP: 86, Q: 36, Tanala: 430 and 353. Favourite: Willy Wonkaa. Owners: Mrs. B.E. Saldanha & Miss. Merrill J. Saldanha. Trainer: M. Narredu.

3. V.P. KOREGAONKAR PLATE: CHARLIE (Bhawani) 1, Mysterious Girl (Nazil) 2, Time (Neeraj) 3 and Chieftain (Mosin) 4. Not run: She Is On Fire. 6-1/2, 2 and 3-3/4. 1m, 37.74s. ₹28 (w), 10, 17 and 13 (p). SHP: 67, FP: 225, Q: 84, Tanala: 507 and 188. Favourite: Charlie. Owner: Mr. Peter Deubet. Trainer: Vinesh.

Note: Originally, Campaign (C.S. Jodha up) had finished second. A stewards enquiry observed that in the last 150m, Campaign shifted in alarmingly and caused severe interference to Toussaint (Sandesh) and Souza (Kirtish) due to which they dropped behind to second last and last position respectively. After interviewing the jockeys, the stewards disqualified Campaign and revised the order as above.

4. Y.M. CHAUDHRY MEMORIAL TROPHY: BELIEVE (S. Saqlain) 1, The General (Bhawani) 2, Rush (Chouhan) 3 and Star Gallery (S.J. Sunil) 4. 2-3/4, 2-1/4 and Shd. 1m, 24.03s. ₹103 (w), 24, 14 and 24 (p). SHP: 29, FP: 876, Q: 339, Tanala: 10, 969 and 4,701. Favourite: Smiles Of Fortune. Owners: Mr. Ketan S. Wakkar, Mrs. Jalpa K. Boricha & Mrs. Roshni C. Punjabi rep. Aditya Solar Solution (PF) & Mr. Sultan Singh rep. Sohna Stud Farm Pvt. Ltd. Trainer: S. Waheed.

5. JEHANGIR P. DUBASH TROPHY: HUNTING GODDESS (P.S. Chouhan) 1, Soup And Sandwich (P. Vinod) 2, Outlander (Haridas Gore) 3 and Superlative (Sandesh) 4. 4-1/4, 1 and 1. 57.95s. ₹12 (w), 10, 15 and 33 (p). SHP: 24, FP: 29, Q: 38, Tanala: 233 and 129. Favourite: Hunting Goddess. Owners: Mr. & Mrs. Vijay B. Shirke, Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. & Mr. Keki D. Mehta & Mr. Dara K. Mehta rep. Darashaw Bloodstock Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

6. MADRAS RACE CLUB TROPHY: SKY FALL (S. Saqlain) 1, Endeavour (Sandesh) 2, Augustus Caesar (Bhawani) 3 and Mozelle (Neeraj) 4. 1-1/4, 1 and 1-1/4. 57.96s. ₹30 (w), 15 and 12 (p). SHP: 25, FP: 68, Q: 33, Tanala: 456 and 202. Favourite: Endeavour. Owners: Mr. Yohan Z. Poonawalla, Mrs. Michelle Y. Poonawalla, Mr. Zavaray S. Poonawalla & Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Pvt. Ltd. Trainer: Dallas Todywalla.

7. M.M.T. PANDOLE PLATE (Div. II): CHARMING STAR (Mustakim Alam) 1, Scottish Scholar (Merchant) 2, Teispes (Shelar) 3 and C’est L’Amour (P. Shinde) 4. Shd, 3 and 1/2. 1m, 12.60s. ₹99 (w), 20, 12 and 59 (p). SHP: 53, FP: 2,822, Q: 868, Tanala: 16,541 and 14,178. Favourite: Prince O’ War. Owners: Mr. Bharat Shah, Mr. Hamid A. Moochhala, Mr. Amla Samantha, Mr. Shailesh B. Ghatlia & Mr. Narendra Lagad. Trainer: Narendra Lagad.

8. M.M.T. PANDOLE PLATE (Div. I): SWIFT (N. Bhosale) 1, Intense Belief (P. Vinod) 2, M’sarrat (Haridas Gore) 3 and Golden Lioness (Gagandeep) 4. 8-1/2, 1/2 and Nk. 1m 11. 36s. ₹23 (w), 19, 15 and 111 (p). SHP: 42, FP: 61, Q: 67, Tanala: 2,477 and 1,254. Favourite: Swift. Owners: Mr. K.N. Dhunjibhoy and Mr. Z.K. Dhunjibhoy rep. Five Stars Shipping Co. Pvt. Ltd. Trainer: P. Shroff.

Jackpot: 70%: ₹17, 107 (6 tkts.), 30%: 1,375 (32 tkts.).

Treble: (i) 554 (29 tkts.), (ii) 1,416 (23 tkts.).

Super Jackpot: 70%: 26, 353 (2 tkts.), 30%: 4,518 (5 tkts.).