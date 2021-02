Sultan Suleiman for feature event

Pune:

11 February 2021 19:17 IST

Sultan Suleiman, who hails from trainer Altaf Hussain’s yard, is in good shape and should make amends in the Aziz H. Ahmedbhoy Trophy, the main event of Mumbai races to be held here on Friday (Feb. 12). Rails will be announced one hour before the first race.

1. PENNYWISE PLATE (Div. II) (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 1.30 p.m.: 1. Sergio (8) Sandesh 61.5, 2. Caesar (3) Nazil 57.5, 3. Cupido (6) Zeeshan 56.5, 4. Polaris (2) Bhawani 56.5, 5. Lambretta (4) A. Prakash 56, 6. Nusrat (5) Peter 55, 7. Soldier Of Fortune (7) Merchant 54, 8. Principessa (10) Dashrath 51, 9. Cristo Boss (9) Parmar 50 and 10. Velvet Vibes (1) Aniket 49.

1. SERGIO, 2. NUSRAT, 3. CRISTO BOSS.

2. AZIZ H. AHMEDBHOY TROPHY (1,600m), Cl. II, rated 60 to 86, 2.00: 1. Sultan Suleiman (4) Trevor 59, 2. Majestic Warrior (1) Kaviraj 57.5, 3. Sunrise Ruby (2) Nazil 57 and 4. Daddy’s Pride (3) T. S. Jodha 53.

1. SULTAN SULEIMAN

3. SAMUEL NATHAN PLATE (2,000m), Cl. III, rated 40 to 66, 2.30: 1. Storm Trigger (6) C.S. Jodha 59, 2. Noble Heir (3) Zervan 58.5, 3. Giant Star (1) Sandesh 57.5, 4. Alluring Silver (5) Chouhan 56.5, 5. Successor (4) Trevor 52.5 and 6. Fleur De Lys (2) Kaviraj 51.

1. GIANT STAR, 2. ALLURING SILVER

4. A HOYT PLATE (1,800m), Cl. V, rated 4 to 30, 3.00: 1. Socrates (5) Chouhan 59, 2. Multistarrer (9) Sandesh 58.5, 3. Maplewood (13) C.S. Jodha 58, 4. Dagger’s Strike (7) Ayyar 57.5, 5. Dalasan (1) N.B. Kuldeep 57.5, 6. Guinevere (10) Neeraj 57.5, 7. Kingsway (3) Dashrath 57.5, 8. Rudimentary (14) Trevor 57.5, 9. Touch Of Faith (2) Ranjane 57.5, 10. Royal Castle (11) J. Chinoy 56.5, 11. Arrecife (4) Peter 56, 12. Fairmont (6) S. J. Sunil 56, 13. Walk The Talk (8) Parmar 53 and 14. Jack Flash (12) Nazil 50.

1. SOCRATES, 2. MULTISTARRER, 3. MAPLEWOOD

5. QUEST FOR CASH PLATE (Div. II) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 3.30: 1. Enlightened (5) Trevor 59.5, 2. Ms Boss (6) Sandesh 58, 3. Ame (2) Parmar 57, 4. Power Of Neath (3) Merchant 54, 5. Flower Power (1) Aniket 52.5, 6. Princess Snow (4) Dashrath 52.5, 7. Little More (9) Kaviraj 50.5, 8. Phoenix Spirit (8) Raghuveer 50 and 9. Candescent Star (7) Zeeshan 49.

1. ENLIGHTENED, 2. MS BOSS, 3. AME

6. SIR CHARLES FORBES TROPHY (1,200m) (Terms) Maiden, 3-y-o only, 4.00: 1. Bernini (2) Sandesh 56, 2. Executive Decision (8) C.S. Jodha 56, 3. Sky Storm (6) Dashrath 56, 4. Spinoza (7) Chouhan 56, 5. Amalfitana (1) Parmar 54.5, 6. Fortune Cookie (4) T.S. Jodha 54.5, 7. Love Warrior (5) Trevor 54.5 and 8. Supreme Angel (3) Neeraj 54.5.

1. SPINOZA, 2. SUPREME ANGEL, 3. FORTUNE COOKIE

7. QUEST FOR CASH PLATE (Div. I) (1,000m), Cl. IV, rated 20 to 46, 4. 30: 1. Aegon (7) Trevor 62, 2. Pepper (5) Sandesh 60.5, 3. C’est L’ Amour (8) Aniket 57.5, 4. Guarnerius (2) Santosh 57.5, 5. Spring Grove (3) Parmar 57.5, 6. Northern Singer (9) Kaviraj 56.5, 7. Big Magic (4) Joseph 54, 8. Shes The Queen (10) A. Gaikwad 52.5, 9. Windy City (6) C. S. Jodha 52.5 and 10. La Peregrina (1) Dashrath 51.5.

1. AEGON, 2. SPRING GROVE, 3. PEPPER

8. PENNYWISE PLATE (Div. I) (1,400m), Cl. V, rated 4 to 30, 5.00: 1. Wayin (4) Chouhan 62, 2. Crosswinds (11) A. Gaikwad 61.5, 3. Gusty Girl (10) Sandesh 61.5, 4. Marrakesh (3) C.S. Jodha 60.5, 5. Peppoli (6) Parmar 60.5, 6. Wafy (9) Ayyar 59.5, 7. Siuted Aces (1) Aniket 59, 8. Trinket (8) Bhawani 58.5, 9. Genau (5) Neeraj 58, 10. So Splendid (2) Kuldeep 57.5 and 11. Rospomare (7) Merchant 57.

1. GUSTY GIRL, 2. WAYIN, 3. TRINKET

Day’s best: SULTAN SULEIMAN

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 5, 6 & 7. (ii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 3, 4, 5, 6, 7 & 8.