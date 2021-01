Salazaar obliges in feature event

BENGALURU:

09 January 2021 19:19 IST

United Racing & Bloodstock Breeders Limited’s Salazaar (Suraj up), won the Chief Minister’s Trophy, the feature event of the races held here on Saturday (Jan 9). The winner is trained by Irfan Ghatala.

1. RAJ GHAT PLATE (Div. III), (1,200m), rated 15 to 35: SHIVALIC GOLD (Chethan G) 1, Exaltation (Suraj) 2, Fortuneer (M. Naveen) 3 and Prerana (D. Patel) 4. Not run: In A Breeze and Perfect Halo. 1, 3-1/4 and 2-1/4. 1m, 17.48s. ₹84 (w), 16, 12 and 90 (p), SHP: 45, THP: 177, FP: 265, Q: 61, Trinella: 4,011 and 2,578, Exacta: 25,513 and 10,934. Favourite: Exaltation. Owners: Mr. Gautam Kotwal & Mr. Neil Darashah. Trainer: Neil Darashah.

2. GAGANACHUKKI PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 5-y-o & over: SEA OF CORTEZ (Likith Appu) 1, Super Gladiator (J.H. Arul) 2, Ultimate Striker (Darshan) 3 and Lovely Sierra (S. Saqlain) 4. 9, 4 and 1. 1m, 29.04s. ₹19 (w), 14, 15 and 15 (p), SHP: 33, THP: 56, FP: 132, Q: 59, Trinella: 223 and 96, Exacta: 814 and 537. Favourite: Sea Of Cortez. Owners: Manjri Horse Breed Farm Pvt Ltd, Mr. Roopesh S & Mrs. Anneka Darashah. Trainer: Neil Darashah.

3. RAJ GHAT PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35: AZTEC QUEEN (Zervan) 1, Impeccable (Arshad) 2, Radiant Treasure (S. Shareef) 3 and Griffin (Anjar Alam) 4. Not run: Capable. 11-1/2, 1/2 and 1. 1m, 15.95s. ₹13 (w), 12, 14 and 23 (p), SHP: 36, THP: 54, FP: 50, Q: 64, Trinella: 224 and 134, Exacta: 378 and 100. Favourite: Aztec Queen. Owner: Mr. Chitturi Krishna Kannaiah. Trainer: Kishan Thomas.

4. PRAVASI BHARATIYA DIVAS PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 5-y-o & over: THE RESPONSE (S. John) 1, Gin Daisy (Arvind K) 2, Songkran (Trevor) 3 and Star And Garter (Antony) 4. Not run: Osiris and She’s Innocent. 2-3/4, 1-3/4 and Hd. 1m, 16.77s. ₹16 (w), 11, 23 and 17 (p), SHP: 85, THP: 37, FP: 266, Q: 145, Trinella: 1,060 and 294, Exacta: 1,337 and 573. Favourite: The Response. Owner: Mr. Dinesh Kumar K. Trainer: Sharat Kumar.

5. GODOLPHIN BARB TROPHY (1,400m), rated 60 & above: AKITA PRO (S. Shareef) 1, Velocidad (Srinath) 2, Alexandre Dumas (Arshad) 3 and Depth Charge (Angad) 4. Not run: Commodus. 2-3/4, 3-3/4 and 2-1/4. 1m, 28.91s. ₹77 (w), 29, 41 and 13 (p), SHP: 119, THP: 41, FP: 659, Q: 427, Trinella: 4,295 and 2,761, Exacta: 21,817 (carried over). Favourite: Malwa. Owner: Mr. S. Pathy. Trainer: Irfan Ghatala.

6. CHIEF MINISTER’S TROPHY (2,000m), 4-y-o & over, (Terms): SALAZAAR (Suraj) 1, Anjeze (Trevor) 2, Point To Prove (Srinath) 3 and Royal Crystal (S. John) 4. 3, 4 and Nose. 2m, 10.62s. ₹14 (w), 13 and 15 (p), SHP: 21, THP: 26, FP: 40, Q: 29, Trinella: 57 and 91, Exacta: 96 and 39. Favourite: Salazaar. Owner: United Racing & Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: Irfan Ghatala.

7. INDIAN ARMY PLATE (1,600m), rated 45, to 65: PRICELESS GOLD (Trevor) 1, Colonel Harty (Angad) 2, Grey Channel (Arshad) 3 and Lycurgus (Vaibhav) 4. 2, 3/4 and 1. 1m, 41.86s. ₹22 (w), 16, 85 and 12 (p), SHP: 157, THP: 34, FP: 1,323, Q: 1,012, Trinella: 1,509 and 388, Exacta: 40,046 and 17,162. Favourite: Priceless Gold. Owners: Poonawalla Racing & Breeding Pvt Ltd, Mr. Mukul A. Sonawala & M/S. DT Racing & Breeding LLP. Trainer: Rajesh Narredu.

8. RAJ GHAT PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35: FIRST IMPRESSION (Suraj) 1, Jokshan (S. John) 2, Michigan Melody (Zervan) 3 and Bloom Buddy (Anjar Alam) 4. Not run: Praia Do Cassino. 3-1/2, 3/4 and 2. 1m, 15.92s. ₹20 (w), 13, 18 and 19 (p), SHP: 35, THP: 35, FP: 71, Q: 89, Trinella: 477 and 383, Exacta: 1,486 and 510. Favourite: First Impression. Owners: Mr. N. Swaroop Kumar, Mr. Manjunath Urs M.C, Mr. K. Kamesh & Mr. K. Shasha Bindu Das. Trainer: Prasanna Kumar.

Jackpot: ₹1,129 (34 tkts.); Runner up: 219 (75 tkts.); Treble (i): 605 (eight tkts.); (ii): 75 (94 tkts.).