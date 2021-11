Multifaceted for Bangalore Turf Club Trophy

BENGALURU:

12 November 2021 00:30 IST

Multifaceted appeals most in the Bangalore Turf Club Trophy (1,200m), the feature event of the races to be held here on Friday (Nov. 12). False rails will be announced on race day.

1. INDUS PLATE (1,100m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, to be ridden by Indian Jockeys claiming allowance, 1-15 p.m.: 1. Celestial Highway (11) Likith Appu 61.5, 2. Crimson Heart (3) Saddam H 61.5, 3. Lightning Attack (12) Chandrashekar 61.5, 4. Jersey Legend (7) Salman Khan 60.5, 5. Bombix (10) J.H. Arul 59.5, 6. Aerospeed (5) P. Siddaraju 58, 7. Charmaine (2) S. Saqlain 58, 10. Happy Dancing (9) Tousif Khan 56.5, 11. Konichiwa (1) Shreyas Singh 56.5, 12. Lifeisamiracle (4) L. A. Rozario 56, 13. Altair (8) Vishal Bunde 55.5 and 14. Southern Power (6) Ikram Ahmed 54.5.

1. BOMBIX, 2. CELESTIAL HIGHWAY, 3. ALTAIR

2. OCTAGONAL PLATE (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 1-45: 1. Exalted Dream (5) Darshan 57, 2. Force Assault (9) J.H. Arul 57, 3.Karachi (8) P.S. Chouhan 57, 4. Super Kind (11) Mark 57, 5. Twilight Fame (10) Rajesh Kumar 57, 6. Analect (2) Dhanu Singh 55.5, 7. Faith Of Success (3) Bhawani Singh 55.5, 8. Icelandic (1) Akshay K 55.5, 9. Juggaad (6) Indrajeet Singh 55.5, 10. Mark One (4) R. Marshall 55.5, 11. Measure Of Time (7) Arshad 55.5 and 12. Winmylove (12) Antony Raj 55.5.

1. WINMYLOVE, 2. KARACHI, 3. ANALECT

3. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. III), (1,400m), rated 20 to 45, 2-15: 1. Ultimate Striker (1) S. Saqlain 60, 2. Frederico (4) Anjar Alam 59.5, 3. Moving Ahead (5) Kiran Rai 59.5, 4. Devils Magic (3) S. Shareef 59, 5. Stroke Of Genius (7) M. Naveen 59, 6. Country’s Jewel (6) Naveen Kumar 58.5, 7. Secret Of Life (2) P.S. Chouhan 58, 8. Teresita (10) Akshay K 58, 9. Welcome Surprise (9) Rayan 57.5, 10. Lightning Flame (8) Bhawani Singh 57 and 11. Tenali (11) Darshan 57.

1. TERESITA, 2. SECRET OF LIFE, 3. FREDERICO

4. DANCING FOUNTAIN PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-45: 1. Chiraag (8) P. Mani 57, 2. Elite Crown (10) Bhawani Singh 57, 3. Matera (7) P.S. Chouhan 57, 4. Tactical Command (11) Dhanus Singh 57, 5. The Adviser (1) Arvind Kumar 57, 6. The Intruder (3) S. Shareef 57, 7. Thousand Words (5) Arshad Alam 57, 8. Divya Shakthi (12) Vishal Bunde 55.5, 9. Gulfstream Park (2) Ranjeet Singh 55.5, 10. Millbrook (4) Antony Raj 55.5, 11. Star Of The Hills (6) Kiran Rai 55.5 and 12. Striking Melody (9) Darshan 55.5.

1. MATERA, 2. THOUSAND WORDS, 3. TACTICAL COMMAND

5. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 3-15: 1. Three Aces (3) Md. Habeeb 60, 2. Limited Source (10) J.H. Arul 59.5, 3. Tyto Alba (12) Rajesh Kumar 58, 4. Gypsy (1) P. Mani 57.5, 5. Drums Of War (11) Ranjeet Singh 57, 6. Here I Come (7) P. Siddaraju 57, 7. Indian Democrat (8) Kiran Rai 57, 8. Noble Ruler (9) Ashok Kumar 57, 9. Nostradamus (4) B. Harish 57, 10. Gold Gray (2) Mark 56.5, 11. Mystic Mountain (5) Akshay K 55.5 and 12. Impelling Power (6) R. Marshall 54.5.

1. LIMITED SOURCE, 2. MYSTIC MOUNTAIN, 3. IMPELLING POWER

6. GODOLPHIN BARB TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 3-45: 1. Set To Win (6) M. Naveen 60.5, 2. Hokkaido (2) Akshay K 59, 3. Aachen (7) Salman Khan 57.5, 4. Indian Pharaoh (8) Kiran Rai 57, 5. Brunhild (4) Dhanu Singh 56, 6. Dr Logan (9) S. Shareef 55.5, 7. The Response (11) Arvind Kumar 55, 8. Miniver Rose (5) Vishal Bunde 54.5, 9. Osiris (3) R. Marshall 54, 10. Mohican (1) Nazerul 52.5 and 11. The Strength (10) Md. Habeeb 52.5.

1. BRUNHILD, 2. AACHEN, 3. HOKKAIDO

7. BANGALORE TURF CLUB TROPHY (1,200m), 3-y-o & over (Terms), 4-15: 1. Royal Crystal (2) R. Marshall 61.5, 2. Multifaceted (4) P.S. Chouhan 58.5, 3. Mauritania (3) Ranjeet Singh 55.5, 4. Silver Ikon (1) Darshan 55.5 and 5. Abira (5) Antony Raj 54.

1. MULTIFACETED, 2. ABIRA

8. HAVERI PLATE (1,600m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 4-45: 1. Green Channel (8) Darshan 60.5, 2. Lake Tahoe (3) P.S. Chouhan 60.5, 3. Peluche (6) Vinod Shinde 60.5, 4. Electra (4) Akshay K 59, 5. Starry Wind (1) H.M. Akshay 58, 6. Speedster (2) S. Shareef 56, 7. First Impression (7) Antony Raj 55.5, and 8. Priceless Gold (5) Vishal Bunde 55.

1. LAKE TAHOE, 2. GREEN CHANNEL, 3. PRICELESS GOLD

9. SHIVANASAMUDRA FALLS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-15: 1. Aceros (4) L. A. Rozario 62.5, 2. Cherokee Moon (6) Saddam H 62, 3. Kimera (2) Md. Akram 60, 4. Obsidian (3) Antony Raj 58.5, 5. Fictioneer (5) R. Pradeep 57.5, 6. Striking Memory (7) Darshan 56, 7. Legendary Princess (12) Vishal Bunde 55, 8. Livisilla (10) Nazerul 54.5, 9. The Sovereign Orb (11) Akshay K 54.5, 10. Birchwood (1) D. Patel 53.5, 13. Flaming Orange (9) Vivek 53.5 and 12. Fun And Laughter (8) Vinod Shinde 52.5.

1. OBSIDIAN, 2. LIVISILLA, 3. THE SOVEREIGN ORB

Day’s best: LIMITED SOURCE

Double: WINMYLOVE — OBSIDIAN

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.