Mandela well prepped to deliver in feature

Mandela, who has been well prepared, is expected to score in the H.H. Sri Chamaraja Wadiyar Memorial Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Friday (Sept. 9). False rails (width about 3m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. KUMARADHARA PLATE (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-00 p.m.: 1. Fassbinder (8) H. Rathod 61, 2. Impelling Power (3) Sai Kiran 56.5, 3. Vijaya Sarathi (4) Sarvan K 56.5, 4. Spiritual Force (2) Antony 55.5, 5. Country’s Song (7) H. Zeeshan 55, 6. D Durga (1) B. Harish 55, 7. Mystical Merlin (6) J. Paswan 55 and 8. Royal Title (5) Ayaz Khan 54.5.

1. SPIRITUAL FORCE, 2. VIJAYA SARATHI, 3. IMPELLING POWER

2. KASARGOD PLATE (2,000m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Forest View (3) Hasib A 60, 2. Muirfield (2) S. John 60, 3. Great Hope (6) Antony 59, 4. Lycurgus (5) Vaibhav 58, 5. Eco Friendly (7) H. Rathod 55, 6. Coyote Girl (1) Janardhan P 54 and 7. Lucky Luciano (4) Hindu S 54.

1. MUIRFIELD, 2. LYCURGUS

3. PADDOCK PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 3-00: 1. Come Alive (11) Hasib A 62.5, 2. Like My Daddy (10) L.A. Rozario 61, 3. Shivalik Emperor (13) C. Umesh 61, 4. Country’s Miracle (6) H. Zeeshan 60.5, 5. Thea’s Gift (5) S. John 60.5, 6. Miss China (9) S. Saqlain 59.5, 7. Shivalik Dhanush (12) B. Darshan 59.5, 8. Grand Chevalier (4) Darshan 59, 9. Vijaya Miracle (3) Salman K 59, 10. Angel Dreams (2) Sarvan K 58, 11. Peter Rabbit (8) Gautam Raj 58, 12. Red Hot Chilli (1) Jagadeesh 56.5, 13. Sally’s Gift (7) H. Rahul 56 and 14. Swiss Bay (14) Sai Kiran 51.

1. SHIVALIK EMPEROR, 2. LIKE MY DADDY, 3. THEA’S GIFT

4. J.H. FOLEY MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 40 to 65, 3-30: 1. Flash Bond (10) S. Saqlain 62.5, 2. Teresita (8) Shreyas S 62.5, 3. Good Earth (7) Afsar Khan 61, 4. Kensington (6) S. John 61, 5. What Is This (1) H. Rahul 60, 6. Ceffina (4) Hasib A 59, 7. Extraordinary (9) H. Rathod 57, 8. The Inheritor (5) Arvind K 57, 9. D Thirteen Twelve (3) Mukesh K 56.5 and 10. Achook (2) C. Umesh 53.

1. TERESITA, 2. KENSINGTON, 3. WHAT IS THIS

5. H.H. SRI CHAMARAJA WADIYAR MEMORIAL TROPHY (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Eco System (7) H. Rathod 56, 2. Elevado (3) Jagadeesh 56, 3. Eye The Mind (4) Sai Kiran 56, 4. Listen To Me (6) C. Umesh 56, 5. Mandela (11) Hindu S 56, 6. Loch Lomond (2) Trevor 54.5, 7. Meadow Flower (10) B. Harish 54.5, 8. Romantic Heart (9) R. Pradeep 54.5, 9. Shooting Venus (8) Darshan 54.5, 10. Stars Above (5) Antony 54.5 and 11. Udukai (1) S. Saqlain 54.5.

1. MANDELA, 2. LOCH LOMOND, 3. LISTEN TO ME

6. YELAHANKA PLATE (1,200m), rated 80 & above, 4-30: 1. Prince Satsuma (5) Hindu S 61.5, 2. Segera (4) Sai Kiran 56.5, 3. The Sovereign Orb (7) Trevor 56.5, 4. Psychic Warrior (3) J.H. Arul 56, 5. Contributor (6) S. Saqlain 53.5, 6. Gold Field (1) B. Darshan 53.5 and 7. Nothing To Worry (2) B. Harish 50.5.

1. THE SOVEREIGN ORB, 2. SEGERA

7. JOG FALLS PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 5-00: 1. Eddie The Eagle (9) Hasib A 62.5, 2. Namiki (8) H. Rahul 60.5, 3. Dornish (7) Hindu S 60, 4. March To Victory (12) S. Shareef 59.5, 5. Amazing Safari (2) Saddam H 59, 6. Crimson Fire (3) B. Darshan 59, 7. Wind Power (5) Salman K 57, 8. Socrates (11) B. Harish 56, 9. Beat The Odds (6) Sai Kiran 54.5, 10. Lovely Thoughts (1) Jagadeesh 53.5, 11. Swiss Tigress (4) R. Pradeep 51.5 and 12. Silver Days Again (10) R. Shiva Kumar 50.5.

1. CRIMSON FIRE, 2. BEAT THE ODDS, 3. WIND POWER

Day’s best: THE SOVEREIGN ORB

Double: TERESITA — MANDELA

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.