Knotty Charmer may extend his winning streak in the Nilgiris 2000 Guineas

April 15, 2023 12:21 am | Updated April 14, 2023 06:22 pm IST - UDHAGAMANDALAM

The Bangalore challenger Knotty Charmer, who is unbeaten in all his three starts and continues to be in rousing form as evidenced by his track movements, may extend his winning streak in the Nilgiris 2000 Guineas, the star attraction of the races to be held here on Saturday (April.15).

1. HUNT CLUB HANDICAP (1,200m), rated 00 to 25, 11.00 a.m.: 1. Glorious Victory (3) R. Manish 60, 2. Rule Of Emperors (4) Farid Ansari 60, 3. Sangavai (10) B. Dharshan 60, 4. Autumn Shower (7) Ram Nandan 59.5, 5. Marshall (2) S. Kamble 59, 6. MSG Fantasy (1) Gagandeep 59, 7. Little Wonder (9) Inayat 58.5, 8. Ocean Love (5) Ashhad Asbar 57.5, 9. Bella Amor (6) C. Umesh 57 and 10. Star Of Texas (8) Khet Singh 52.5.

1. SANGAVAI, 2. LITTLE WONDER, 3. RULE OF EMPERORS

2. UDHAGAMANDALAM TROPHY (Div. I), (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 11.30: 1. Fortune Chakram (1) S.A. Amit 56, 2. I Want It All (3) A. Ayaz Khan 56, 3. Multicrown (5) Mohit Singh 56, 4. Aurora Borealis (8) Farid Ansari 54.5, 5. Clockwise (2) C. Umesh 54.5, 6. Cloudy Hills (4) S. Kamble 54.5, 7. Dame Fonteyn (6) Salman Khan 54.5 and 8. Kallipos (7) C. Brisson 54.5.

1. CLOCKWISE, 2. MULTICROWN, 3. AURORA BOREALIS

3. UDHAGAMANDALAM TROPHY (Div. II), (1,400m), maiden 3-y-o only (Terms), 12.00 noon: 1. Made In Heaven (4) A.M. Tograllu 56, 2. Mary’s Boy Child (2) A. Ayaz Khan 56, 3. Spacecraft (8) B. Dharshan 56, 4. Happiness (5) P. Sai Kumar 54.5, 5. Helen Of Troy (7) Farid Ansari 54.5, 6. Nashvegas (3) S. Kamble 54.5, 7. Sensations (6) C. Umesh 54.5 and 8. Yellow Sapphire (1) Khet Singh 54.5.

1. HAPPINESS, 2. SENSATIONS, 3. NASHVEGAS

4. NIGIRIS 2000 GUINEAS (Gr. III), (1,400m), 3-y-o (Terms), 12.30 p.m.: 1. Anzio (2) Hindu Singh 56, 2. Gajabo Grande (5) Khet Singh 56, 3. Golden Warrior (4) Yash Narredu 56, 4. Knotty Charmer (7) Akshay Kumar 56, 5. Moriset (6) S. Kamble 56, 6. Perfect Blend (1) S.A. Amit 56, 7. Sheer Rocks (3) P. Sai Kumar 56 and 8.Time And Tide (8) C. Umesh 56.

1. KNOTTY CHARMER, 2. TIME AND TIDE, 3. GOLDEN WARRIOR

5. DANEHILL HANDICAP (1,300m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 1.00: 1. Renegade (8) S. Kamble 60, 2. Sporting Spirit (7) C. Umesh 58.5, 3. Star Symbol (2) Mohit Singh 58, 4. Rubert (1) P. Sai Kumar 56.5, 5. Santamarina Star (9) S.A. Amit 53, 6. King Roger (6) A. Ayaz Khan 51.5, 7. Kings Walk (5) Manikandan 51.5, 8. Mon General (4) R. Manish 51.5 and 9. Preakness (3) S. Imran 51.5.

1. RUBERT, 2. SPORTING SPIRIT, 3. SANTAMARINA STAR

6. NORTHERN DANCER HANDICAP (1,600m), rated 20 to 45 (00 to 19 eligible), 1.30: 1. Queen Of Fame (4) Ram Nandan 61, 2. Aretha (3) Gagandeep 60, 3. Sheer Elegance (6) S.A. Amit 59, 4. Royal Baron (9) Mohit Singh 57.5, 5. Masterpiece (5) P. Sai Kumar 56, 6. Suparakiga (-) (-) 55.5, 7. Mastery (8) S. Kamble 55, 8. Wood Art (2) C. Umesh 55, 9. Memory Lane (1) C. Brisson 54 and 10. Kikata (7) Manikandan 50.

1. ROYAL BARON, 2. SHEER ELEGANCE, 3. MASTERPIECE

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6.

