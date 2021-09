Juliette wins Golden Jubilee President Of India Gold Cup

Hyderabad:

12 September 2021 18:58 IST

Trainer Karthik Ganapathy’s Juliette ridden by A. Sandesh won the Golden Jubilee President Of India Gold Cup (Gr.2), the feature event of Sunday’s (Sept. 12) races here.

The winner is owned by M. A. M. Ramaswamy Chettiar Of Chettinad Charitable Trust.

Jockey A. Sandesh achieved a great feat by winning the President of India Gold Cup for the fifth consecutive time this year. He won this prestigious race on Desert God in 2016, 2018, 2019 and on Mathaiyus in 2017.

1. OUR SELECT PLATE (Div. I) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): ZAMAZENTA (Akshay Kuamr) 1, Ashwa Migsun (Ashad Asbar) 2, Special Effort (Surya Prakash) 3 and Dream Jewel (Mukesh Kumar) 4. 5-3/4, 2-3/4 and 3/4. 1m 39. 99s. ₹16 (w), 11,16 and 18 (p). SHP: 53, THP: 54, FP: 93, Q: 60, Tanala: 392. Favourite: Zamazenta. Owners: Mr. L D’Silva & Mr. Mukund Kakani. Trainer: L D’Silva.

2. TITCH PLATE (Div. II) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): DIFFERENT (Md. Ismail) 1, Mandala Bay (Zervan) 2, Aerial Combat (Akshay Kumar) 3 and Blissful (Nakhat Singh) 4. Not run: Aintree. 2, Nk and Hd. 1m 14. 11s. ₹285 (w), 33, 12 and 14 (p). SHP: 39, THP: 41, FP: 1,334, Q: 170, Tanala: 1,989. Favourite: Mandala Bay. Owners: Mr. Syed Abdul Hasan Razvi, Mr. N. Shyam Sunder, Mr. Satyanarayana Reddy Pannala & Mr. Munawar Hussain. Trainer: S.S.F. Hassan.

3. OUR SELECT PLATE (Div. II) (1,600m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): NOVEMBER RAIN (Akshay Kumar) 1, Winning Streak (P.S. Chouhan) 2, Mireya (Rafique Sk.) 3 and Dream Station (Zervan) 4. Not run: Ashwa Sultan. 3, 1 and 3/4. 1m 41. 34s. ₹17 (w), 10, 16 and 28 (p). SHP: 33, THP: 58, FP: 58, Q: 34, Tanala: 705. Favourite: November Rain. Owner: Mr. Teja Gollapudi. Trainer: Laxman Singh.

4. ROCK OF GIBRALATAR PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II): NEW LOOK (Gaurav Singh) 1, Good Connection (Zervan) 2, Crazy Horse (A.A. Vikrant) 3 and Southern Princess (P.S. Chouhan) 4. Sh, Nk and 1/2. 1m 27. 23s. ₹33 (w), 12, 13 and 18 (p). SHP: 32, THP: 55, FP: 114, Q: 63, Tanala: 1,230. Favourite: Good Connection. Owner: Kr. Digvijay Singh Shekhawat. Trainer: N Ravinder Singh.

5. TITCH PLATE (Div. I) (1,200m), rated 20 to 45 (Cat. III): KINGSTON (Nakhat Singh) 1, Lacrosse (Zervan) 2, Lorena (Ajeeth Kumar) 3 and Steve Rogers (S.S. Tanwar) 4. Not run: Greek’s Ace. 3/4, 2-1/2 and 1/2. 1m 14. 27s. ₹19 (w), 11, 12 and 57 (p). SHP: 29, THP: 122, FP: 57, Q: 40, Tanala: 2,284. Favourite: Kingston. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: K. Satheesh.

6. A. KRISHNASWAMY MEMORIAL CUP (1,400m), rated 60 to 85 (Cat. II): ASHWA BRAVO (P.S. Chouhan) 1, N R I Valley (Akshay Kumar) 2, Ashwa Yashobali (Gaurav Singh) 3 and Long Range (Afroz Khan) 4. 2-1/4, 1-1/4 and 1. 1m 25. 52s. ₹16 (w), 11, 16 and 30 (p). SHP: 41, THP: 80, FP: 68, Q: 60, Tanala: 662. Favourite: Ashwa Bravo. Owners: Mr. Zavaray S. Poonawalla, Mrs. Behroze Z. Poonawalla rep. Poonawalla Racing & Breeding Private Limited, Mr. Yohan Z. Poonawalla, Ms. Delna Z. Poonawalla & Mrs. Simone Z. Poonawalla & Mr. Ravinder Pal Singh Chauhan. Trainer: M. Srinivas Reddy.

7. GOLDEN JUBILEE PRESIDENT OF INDIA GOLD CUP (Gr. II) (2,400m) (Terms), 4-y-o & upward: JULIETTE (Sandesh) 1, Parisian (Neeraj) 2, Alluring Silver (P.S. Chouhan) 3 and Bisate (Akshay Kumar) 4. Nk, 1-1/2 and 1-1/2. 2m 36. 11s. ₹13 (w), 12 and 14 (p). SHP: 21, THP: 22, FP: 28, Q: 23. Favourite: Juliette. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: Karthik Ganapathy.

8. CARTER PRINCESS PLATE (2,000m), rated 20 to 45 (Cat. III): PAINTED APACHE (Zervan) 1, King Roger (Akshay Kumar) 2, Forever Bond (Surya Prakash) 3 and Advance Guard (Mukesh Kumar) 4. 2-1/4, 1/2 and 1. 2m 7. 51s. ₹70 (w), 19, 14 and 16 (p). SHP: 33, THP: 63, FP: 150, Q: 56, Tanala: 811. Favourite: King Roger. Owner: Mr. Aditya P. Thackersey. Trainer: L.V.R. Deshmukh.

Jackpot: 70%: ₹2,218 (241 tkts.), 30%: 116 (1,959 tkts.).

Treble: (i) 2,535 (19 tkts.), (ii) 263 (151 tkts.), (iii) 152 (426 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 18, 516 (3 tkts.), (ii) 351 (299 tkts.).