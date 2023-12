Jamari primed to deliver in the P. Arun Kumar Bangalore 1000 Guineas

December 02, 2023 12:30 am | Updated December 01, 2023 07:28 pm IST - BENGALURU:

Jamari, who has been well-tuned, is expected to score in the P. Arun Kumar Bangalore 1000 Guineas (1,600m), the first classic of the season to be held here on Saturday (Dec. 2). There will be no false rails.

1. MAKYBE DIVA PLATE (1,200m), maiden 2-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Bharat (3) Indrajeet S 56, 2. El Asesino (5) Akshay K 56, 3. Honest Desire (4) Trevor 56, 4. Mescalito (8) Shreyas S 56, 5. Rieko (6) Antony 56, 6. Alluring Beauty (2) S. Shareef 54.5, 7. She’s Unstoppable (7) Dhanu S 54.5 and 8. Tesorino (1) S. Saqlain 54.5.

1. EL ASESINO, 2. HONEST DESIRE, 3. RIEKO

2. ALMATTI PLATE (1,800m), rated 20 to 45, 2-05: 1. Anadale (2) L.A. Rozario 60.5, 2. Irish Rockstar (8) S. Saqlain 60, 3. Magnus (10) Srinath 60, 4. Snowpiercer (9) Akshay K 59.5, 5. Ebotse (1) Antony 55, 6. Sir Tristan (6) Vinod Shinde 55, 7. Super Marvella (3) Hindu S 55, 8. Brave Majesty (7) Darshan 54.5, 9. Nevada Gold (4) G. Vivek 54.5 and 10. Double Scotch (5) Rayan 54.

1. MAGNUS, 2. SUPER MARVELLA, 3. NEVADA GOLD

3. TUNGABHADRA PLATE (Div. II), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 2-40: 1. High Opinion (4) Hindu S 60, 2. Embosom (8) P. Siddaraju 58.5, 3. Baltimore (5) Antony 57, 4. Altamonte (1) Jagadeesh 56.5, 5. Cinco De Mayo (6) Srinath 55, 6. Eco Friendly (7) A. Ramu 54, 7. Noble Ruler (9) Darshan 54, 8. Chiraag (2) Salman Khan 53.5 and 9. Elite Agent (3) M. Rajesh K 51.5.

1. CINCO DE MAYO, 2. HIGH OPINION, 3. BALTIMORE

4. MANAGING COMMITTEE TROPHY (1,200m), rated 70 & above, 3-15: 1. Siege Courageous (5) S. John 62, 2. Eternal Princess (4) Suraj 55.5, 3. Galactical (1) Srinath 53.5, 4. Michigan Melody (3) Hindu S 51.5 and 5. Brave Trooper (2) S. Saqlain 51.

1. SIEGE COURAGEOUS, 2. GALACTICAL

5. P. ARUN KUMAR BANGALORE 1000 GUINEAS (1,600m), 3-y-o Fillies, (Terms), 3-50: 1. August (1) Antony 57, 2. Auspicious Queen (5) Suraj 57, 3. Jamari (7) Trevor 57, 4. Madam Rich (2) S. Saqlain 57, 5. Nirvana (3) P.S. Chouhan 57, 6. Royal Nobility (-) (-) 57, 7. Tehani (6) Akshay K 57 and 8. Victoria Doresaani (4) Srinath 57.

1. JAMARI, 2. TEHANI, 3. AUSPICIOUS QUEEN

6. TUNGABHADRA PLATE (Div. I), (1,200m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 4-25: 1. Jokshan (5) L.A. Rozario 61.5, 2. Super Kind (6) R. Pradeep 60, 3. Ultimate Striker (3) G. Vivek 59.5, 4. Chul Bul Rani (4) Tousif 59, 5. Sekhmet (1) Akshay K 57.5, 6. Singhsaab (8) P. Sai K 56.5, 7. Ultimate Chance (7) Srinath 56.5 and 8. Spirit Dancer (2) Darshan 54.

1. ULTIMATE CHANCE, 2. CHUL BUL RANI, 3. SEKHMET

7. NARMADA PLATE (1,200m), rated 00 to 25, 5-y-o & over, 5-00: 1. Apollo Light (9) P. Surya 61, 2. Dawn Rising (3) Arshad 60.5, 3. Recreator (1) Vinod Shinde 60, 4. Sweet Kiss (5) Jagadeesh 59, 5. Mega Success (10) Vivek 58, 6. Akasi (11) Chethan K 57, 7. Anne Boleyn (4) Antony 56, 8. Marco Polo (2) P. Sai K 54.5, 9. Ultimate Choice (7) Saddam H 53, 10. Perfect Halo (6) M. Rajesh K 52.5 and 11. Star Citizen (8) Hindu S 52.

1. APOLLO LIGHT, 2. STAR CITIZEN, 3. AKASI

Day’s best: JAMARI

Double: MAGNUS — SIEGE COURAGEOUS

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

