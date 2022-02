It’s Salazaar vs. Bisate in feature

BENGALURU:

02 February 2022 17:41 IST

Salazaar and Bisate may fight out the finish of the Stayers Trial Stakes (2,400m), the main event of the races to be held here on Thursday (Feb. 3). False rails (average width of 9m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. INDRAVATI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 00 to 25, 6-y-o & over, 2-00 p.m..: 1. Palm Reader (9) Naveen Kumar 62.5, 2. Gazebo Talk (6) S. Shareef 59, 3. He’s The One (11) Darshan 58.5, 4. Akasi (7) A. Qureshi 58, 5. Elite Agent (1) Sai Kiran 58, 6. Konichiwa (3) Mark 56, 7. Smile Around (2) Ajeet Kumar 56, 8. Ultimate Power (5) S. Saqlian 56, 9. Glorious Days (8) Vinod Shinde 55.5, 10. Iron Fist (4) P. Surya 54 and 11. Fierce Fighter (10) P.P. Dhebe 51.5.

1. HE’S THE ONE, 2. PALM READER, 3. ELITE AGENT

2. SPLENDID ROLE PLATE (1,100m), maiden 3-y-o only (Terms), 2-30: 1. Forty Niner (5) Mark 56, 2. Ooh La La (3) Naveen Kumar 56, 3. Ravishing Form (8) Suraj Narredu 56, 4. Spirit (7) P.P. Dhebe 56, 5. Yukan (4) Akshay K 56, 6. Aguila (1) Kiran Rai 54.5, 7. Philosophy (2) Shane Gray 54.5 and 8. Romantic Heart (6) Sai Kiran 54.5.

1. RAVISHING FORM, 2. YUKAN, 3. PHILOSOPHY

3. INDRAVATI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 00 to 25, 6-y-o & over, 3-00: 1. Aferpi (9) S. John 62.5, 2. Birchwood (1) Naveen Kumar 62.5, 3. Definitive (4) S. Saqlian 62.5, 4. Commandpost (10) Sai Kiran 60, 5. Habanero (7) Tousif Khan 59.5, 6. Mrs Thatcher (5) Shane Gray 59, 7. Zhu Zhu Zest (2) Jagadeesh 59, 8. Adela (11) Likith Appu 58, 9. Black Whizz (3) Dhanu Singh 58, 10. Lifeisamiracle (6) Vishal Bunde 56 and 11. Proudwish (8) P. Surya 53.5.

1. AFERPI, 2. LIFEISAMIRACLE, 3. DEFINITIVE

4. KADAMBI FALLS PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 3-30: 1. Candlelightqueen (3) A. Qureshi 60, 2. Queen Regnant (8) Vishal Bunde 58.5, 3. Nostradamus (2) Mark 58, 4. Ozark (6) Dhanu Singh 57.5, 5. Hope Island (7) Antony 57, 6. Lord Frankel (5) Shane Gray 56.5, 7. Southern Power (12) Nazerul 56, 8. My One And Only (11) Tauseef 55.5, 9. Sensational Grey (1) Darshan 55.5, 10. Gold Gray (9) Ajeet Kumar 55, 11. Welcome Surprise (10) Akshay K 54.5 and 12. Kimetto (4) Sai Kiran 54.

1. HOPE ISLAND, 2. WELCOME SURPRISE, 3. SENSATIONAL GREY

5. HASSAN PLATE (2,000m), rated 40 to 65, 4-00: 1. Antibes (3) S. John 61.5, 2. Green Channel (1) S. Saqlain 61.5, 3. Peluche (2) Antony 60.5 and 4. Grey Channel (4) Dhanu Singh 53.

1. ANTIBES, 2. GREEN CHANNEL

6. STAYERS TRIAL STAKES (2,400m), 4-y-o & over, (Terms), 4-30: 1. Automatic (1) A. Qureshi 59, 2. Salazaar (4) S. John 59, 3. Towering Presence (3) Akshay K 59, 4. Bisate (5) Trevor 57.5 and 5. Speedster (2) Suraj Narredu 57.5.

1. SALAZAAR, 2. BISATE

7. RAICHUR PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 5-00: 1. Knight In Hooves (6) Suraj Narredu 62.5, 2. Set To Win (8) Vishal Bunde 60, 3. Harmonia (3) S. Saqlian 57, 4. Alberetta (2) L.A. Rozario 56, 5. Brunhild (4) P.P. Dhebe 56, 6. The Response (5) Ajeet Kumar 52, 7. Katana (1) Akshay K 51 and 8. Thousand Words (7) Arshad 51.

1. KNIGHT IN HOOVES, 2. BRUNHILD, 3. KATANA

8. KADAMBI FALLS PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-y-o & over, 5-30: 1. Shining Rock (4) P. Surya 60, 2. Venus Bay (1) Jagadeesh 59, 3. Gypsy (7) Naveen Kumar 58, 4. Striking Memory (5) Md. Habeeb 57.5, 5. Twinkle Feet (12) Arshad 57, 6. In A Breeze (9) Trevor 56.5, 7. See My Heels (3) Darshan 56.5, 8. Aztec Queen (11) Kiran Rai 56, 9. Smithsonian (8) Vishal Bunde 56, 10. Flamingo Road (2) Antony 55.5, 11. Extraordinary (10) Sai Kiran 53.5 and 12. Tyto Alba (6) Ajeet Kumar 53.5.

1. IN A BREEZE, 2. TWINKLE FEET, 3. FLAMINGO ROAD

Days best: ANTIBES

Double: HOPE ISLAND — KNIGHT IN HOOVES

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Treble (i): 3, 4 & 5; (ii): 6, 7 & 8.