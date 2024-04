Imperial Gesture for the Nilgiris Police Trophy

April 13, 2024 12:30 am | Updated 12:30 am IST - UDHAGAMANDALAM:

Imperial Gesture, who is at a tridy weight, may score in the Nilgiris Police Trophy (1,200m), the main event of the races to be held here on Saturday morning.

1. PARSAN VALLEY HANDICAP (1,300m), rated 00 to 25, 11-00 a.m.: 1. Abnegator (4) C. Umesh 60.5, 2. Air Marshall (2) K.V. Baskar 60.5, 3. Young Heart (3) Hindu Singh 60.5, 4. Aurora Borealis (1) Ram Nandan 60, 5. War Emblem (8) Ashhad Asbar 60, 6. Yellow Sapphire (6) Koshi Kumar 59.5, 7. Memory Lane (5) A.S. Peter 58 and 8. Little Wonder (7) M.S. Deora 55.5.

1. ABNEGATOR, 2. AIR MARSHALL, 3, YOUNG HEART

2. JACQUELINE HANDICAP (Div. II), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 11-30: 1. Cloudy Hills (8) L.A. Rozario 60, 2. Single Malt (2) Manikandan 59, 3. Emperor Ashoka (3) C. Umesh 58, 4. Empire Of Dreams (7) Shyam Kumar 57.5, 5. Multiwave (6) Ram Nandan 57.5, 6. Stern Maiden (1) K.V. Baskar 55.5, 7. Conscious Keeper (9) Surya Prakash 55, 8. The Rebel (4) P. Ajeeth Kumar 54.5 and 9. Midnight Sparkle (5) M.S. Deora 52.5.

1. EMPEROR ASHOKA, 2. MULTIWAVE, 3. CONSCIOUS KEEPER

3. JACQUELINE HANDICAP (Div. I), (1,200m), 4-y-o & over, rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 12-00 noon: 1. Bay Of Naples (1) Ram Nandan 60, 2. Seattle Blue (8) Nakhat Singh 60, 3. Saint Emilion (2) C. Umesh 59.5, 4. Acantha (9) Hindu Singh 59, 5. Preakness (10) A.S. Peter 59, 6. Safety (5) R.S. Jodha 59, 7. Sunny Isles (4) Kuldeep Singh 59, 8. King O Star (6) S. Imran 58, 9. Santamarina (Star (3) P. Ajeeth Kumar 57.5 and 10. Queen Anula (7) K.V. Baskar 56.5.

1. SEATTLE BLUE, 2. QUEEN ANULA, 3. SAFETY

4. NILGIRIS POLICE TROPHY (1,400m), rated 60 to 85 (40 to 59 eligible), (Outstation horses are eligible), 12-30 p.m.: 1. Stag’s Leap (3) L.A. Rozario 60, 2. Anzio (1) C. Umesh 57, 3. Perfect Blend (2) Farid Ansari 54.5, 4. Proposed (7) Koshi Kumar 54.5, 5. Rays Of Sun (6) G. Vivek 54.5, 6. Dark Sun (8) Nakhat Singh 52, 7. Opus One (4) M.S. Deora 52 and 8. Imperial Gesture (5) Hindu Singh 50.

1. IMPERIAL GESTURE, 2. STAG’S LEAP, 3. RAYS OF SUN

5. ASTONISH HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 1-00: 1. Windsor Walk (5) NaKhat Singh 60, 2. Bluemed (7) Inayat 59.5, 3. Lady Luck (8) P. Ajeeth Kumar 57, 4. Wonderful Era (4) C. Umesh 55.5, 5. Cloud Jumnper (6) L.A. Rozario 55, 6. Saro Superfast (3) M.S. Deora 54.5, 7. Wisaka (2) Ram Nandan 53.5 and 8. Malacca (1) Surya Prakash 51.5.

1. BLUEMED, 2. WINDSOR WALK, 3. SARO SUPERFAST

6. SCHIAPARELLI HANDICAP (1,200m), rated 40 to 65, (20 to 39 eligible), 1-30: 1. Turf Melody (10) S.A. Amit 60, 2. Sheer Rocks (8) Inayat 57.5, 3. Fernet Branca (2) K.V. Baskar 56.5, 4. Supreme Grandeur (9) Farid Ansari 56.5, 5. Relic Warrior (3) Ashhad Asbar 55.5, 6. Spirit Of The Rose (5) C. Umesh 55.5, 7. Rising Tycoon (6) Surya Prakash 55, 8. Seeking The Stars (1) M.S. Deora 54.5, 9. First Missile (4) Kuldeep Singh 53.5 and 10. Great Spirit (7) B. Dharshan 51.

1. TURF MELODY, 2. SPIRIT OF THE ROSE, 3. SHEER ROCKS

Jkt: 2, 3, 4, 5 & 6; Mini Jkt: 3, 4, 5 & 6; Tr: 4, 5 & 6.

