Humanitarian tipped to deliver in Raja Mahboob Karan Memorial Cup

July 31, 2023 12:30 am | Updated July 30, 2023 06:41 pm IST - Hyderabad:

The four-year-old filly Humanitarian should score over her rivals in the Raja Mahboob Karan Memorial Cup, the main event of the opening day’s races of the Hyderabad Monsoon Season to be held here on Monday (July 31).

1. ROYSTON ROCK PLATE (Div. I) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1.25 p.m.: 1. Ashwa Gajraj (7) G. Naresh 56, 2. Ben Hur (3) Nakhat Singh 56, 3. Maverick (4) A.A. Vikrant 56, 4. Bash On Regardless (1) S. Saqlain 54.5, 5. D Right Time (2) Vivek G 54.5, 6. Fly Me (8) Kiran Naidu 54.5, 7. Hoping Sky (6) Mohit Singh 54.5, 8. Planet Super (5) Kuldeep Singh 54.5 and 9. Windsor (9) Akshay Kumar 54.5.

1. WINDSOR, 2. ASHWA GAJRAJ, 3. BASH ON REGARDLESS

2. KOTHAGUDEM PLATE (Div. II) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.55: 1. Milton Keynes (8) Md. Ekram Alam 60, 2. Temptations (4) P. Ajeeth Kumar 59, 3. Star Medal (2) R.S. Jodha 57.5, 4. Happy Go Lucky (5) Kuldeep Singh 56, 5. Spectacular Cruise (6) A.A. Vikrant 56, 6. Delhi Heights (7) D.S. Deora 55.5, 7. Star Cruise (3) Kiran Naidu 54, 8. Shubhrak (1) Surya Prakash 52 and 9. Park Lane (9) B. Nikhil 51.

1. HAPPY GO LUCKY, 2. STAR MEDAL, 3. TEMPTATIONS

3. ROYSTON ROCK PLATE (Div. II) (1,200m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.25: 1. Assured Success (4) Kuldeep Singh 56, 2. Decoy (1) A.A. Vikrant 56, 3. Only The Brave (6) Santosh Raj 56, 4. Clare (5) Akshay Kumar 54.5, 5. Eminency (7) Nakhat Singh 54.5, 6. Queen Empress (8) Abhay Singh 54.5, 7. Realeza (2) Surya Prakash 54.5 and 8. Warwick (3) P. Ajeeth Kumar 54.5.

1. CLARE, 2. ONLY THE BRAVE, 3. QUEEN EMPRESS

4. FIRECREST PLATE (1,400m), rated 40 to 65 (Cat. II), 3.00: 1. All Time Legend (3) A.A. Vikrant 60, 2. Bangor On Dee (10) A. Imran Khan 59, 3. Angelita (1) Kiran Naidu 58, 4. Kings Best (7) P. Ajeeth Kumar 54.5, 5. Path Of Peace (8) Surya Prakash 54, 6. Rival (9) Akshay Kumar 54, 7. Wind Sprite (4) Afroz Khan 53, 8. Costello (2) P. Sai Kumar 52.5, 9. The Akhanda (5) Ashad Asbar 51 and 10. Vintage Brut (6) Uday Kiran P 51.

1. RIVAL, 2. BANGOR ON DEE, 3. WIND SPRITE

5. FALAKNUMA CUP (1,600m), rated 20 to 45 (Cat. III), 3.30: 1. Aerial Combat (8) Ashad Asbar 60, 2. Amalfitana (4) Kuldeep Singh (Jr) 58, 3. Divine Destiny (7) Surya Prakash 58, 4. Role Model (5) Md. Ekram Alam 58, 5. Stoli (9) Kuldeep Singh (Sr) 57.5, 6. Sucker Punch (2) Kiran Naidu 57.5, 7. Livermore (1) Afroz Khan 56, 8. My Way Or Highway (6) Mohit Singh 55 and 9. I Am Superman (3) B. Nikhil 51.

1. ROLE MODEL, 2. AMALFITANA, 3. LIVERMORE

6. RAJA MAHBOOB KARAN MEMORIAL CUP (1,600m), 4-y-o and upward, rated 40 to 65, (Cat. II), 4.00: 1. True Icon (2) Mohit Singh 60, 2. Winning Streak (1) A. Imran Khan 60, 3. Nightmare (10) Sonu Kumar 57.5, 4. Painted Apache (4) P. Ajeeth Kumar 54.5, 5. Princess Daka (11) S. Saqlain 54, 6. Humanitarian (7) Akshay Kumar 53, 7. Wallop And Gallop (8) Vivek G 52.5, 8. Superstellar (5) Kuldeep Singh (Jr) 51.5, 9. Carnival Lady (6) B. Nikhil 51, 10. Starwalt (9) Surya Prakash 51 and 11. Team Player (3) Nakhat Singh 50.5.

1. HUMANITARIAN, 2. PAINTED APACHE, 3. SUPERSTELLAR

7. KOTHAGUDEM PLATE (Div. I) (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 4.30: 1. Dyanoosh (5) Uday Kiran 60, 2. Salisbury (10) Kuldeep Singh (Sr) 60, 3. Stoic Hero (8) P. Ajeeth Kumar 60, 4. Plethora (4) R.S. Jodh 56.5, 5. Golden Inzio (1) Kiran Naidu 55.5, 6. Fatuma (2) Ashad Asbar 55, 7. Life Is Good (7) Md. Ismail 55, 8. Saint Emillion (6) S. Saqlain 53, 9. Life’s Living (3) Akshay Kumar 52 and 10. Bien Pensant (9) Kuldee Singh (Jr) 51.5.

1. SAINT EMILION, 2. LIFE’S LIVING, 3. SALISBURY

8. ANAB E SHAHI PLATE (1,400m), rated up to 25 (Cat. III), 5.00: 1. Exponent (8) Nakhat Singh 60, 2. Jack Daniel (1) R.S. Jodha 60, 3. Swiss Girl (7) Sonu Kumar 60, 4. Creative Art (6) Kiran Naidu 59, 5. Survivor (9) Kuldeep Singh (Jr) 58.5, 6. My Grandeur (5) Surya Prakash 57.5, 7. Canterbury (4) Md. Ekram Alam 57, 8. Honourable Lady (2) Mohit Singh 56, 9. It’s My Life (10) B. Nikhil 53 and 10. Dream Jewel (3) P. Sai Kumar 51.5.

1. SWISS GIRL, 2. SURVIVOR, 3. IT’S MY LIFE

Day’s Best: HUMANITARIAN

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8.

Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5. (ii) 5, 6, 7 & 8.

Treble: (i) 1, 2 & 3. (ii) 3, 4 & 5. (iii) 6, 7 & 8.

Tanala: All races.

