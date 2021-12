Grand Accord should make amends

Mumbai:

16 December 2021 00:55 IST

Trainer Karthik Ganapathy’s Grand Accord, who ran third in his last start, should make amends in the Sir Charles Forbes Trophy, the chief event of the opening day’s races of Mumbai racing season here on Thursday (Dec. 16).

Rails will be placed 4 metres wide from 1200m to 1000m and thereafter 7 metres wide upto the winning post.

1. MAPLE STAR PLATE (1,600m), Cl. V, rated 4 to 30 — 2.00 p.m.: 1. Chieftain (1) T.S. Jodha 59, 2. Majorella Blue (6) Peter 58.5, 3. Hawk Eye (10) Akshay 57.5, 4. Sky Storm (9) Sandesh 57.5, 5. Alpha Gene (7) A. Prakash 56.5, 6. Hela (2) Bhawani 56.5, 7. Mascara (8) Parmar 55.5, 8. Power Of Thor (5) Dashrath 55, 9. Genau (4) Nadeem 52.5 and 10. Patriots Day (3) Raghuveer 49.

1. CHIEFTAIN, 2. HELA, 3. MASCARA

2. SIR CHARLES FORBES TROPHY (1,600m), Cl. I, rated 80 and upward — 2.30: 1. Sultan Suleiman (1) T.S. Jodha 60, 2. Grand Accord (2) Bhawani 58 and 3. Flying Visit (3) Kirtish 56.

1. GRAND ACCORD

3. MASTER SHIFU PLATE (1,200m), Cl. IV, 4-y- & over, rated 20 to 46 — 3.00: 1. Red Carnation (10) Aniket 60.5, 2. El Capitan (8) Kirtish 60, 3. Beemer (3) S. Amit 58.5, 4. Mandeville (12) P.S. Chouhan 58.5, 5. Trinket (6) Bhawani 57, 6. Raechelles Pride (4) Mudassar Nazar 56, 7. Periwinkle (11) A. Prakash 54.5, 8. Gilt Edge (9) P. Vinod 54, 9. Peppoli (1) Parmar 54, 10. Remus (5) Sandesh 53.5, 11. Speculator (2) Peter 53, 12. Myrcella (13) Zeeshan 52.5 and 13. Seminole (7) T.S. Jodha 52.

1. REMUS, 2. EL CAPITAN, 3. RED CARNATION

4. M.D. PETIT PLATE (1,800m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 3.30: 1. Circle Of Love (5) Sandesh 59, 2. Tasman (1) Parmar 57.5, 3. Chopin (4) Neeraj 57, 4. Ladida (6) Bhawani 57, 5. Treasure Gold (3) T.S. Jodha 56, 6. Fairmont (7) Peter 54 and 7. Song Song Blue (2) Aniket 51.

1. CIRCLE OF LOVE, 2. TREASURE GOLD, 3. CHOPIN

5. AHMED I. RAHIMTOOLA TROPHY (1,200m), Cl. II, rated 60 to 86 — 4.00: 1. Hidden Gold (5) Parmar 59.5, 2. Joaquin (2) Zervan 53, 3. Excellent Gold (4) Dashrath 52.5, 4. Mount Moriah (3) Neeraj 51.5, 5. Sunrise Ruby (1) P.S. Chouhan 51.5 and 6. Aegon (6) T.S. Jodha 50.5.

1. JOAQUIN, 2. MOUNT MORIAH

6. MULRAJ GOCULDAS TROPHY (1,400m) Maiden, 3-y-o only, rated 20 to 46 — 4.30: 1. Monarchy (2) Kirtish 59, 2. Multiencrypted (6) Parmar 58, 3. Dark Secret (1) Zervan 57.5, 4. Lord And Master (4) P.S. Chouhan 57.5, 5. Lord Vader (9) Rupesh 57.5, 6. Redifined (10) Neeraj 57.5, 7. Sentinel (3) Bhawani 57.5, 8. Angels Trumpet (8) T.S. Jodha 56, 9. Camden Town (5) P. Dhebe 56 and 10. Esfir (7) Zeeshan 54.5.

1. MONARCHY, 2. LORD AND MASTER, 3. DARK SECRET

7. BEJAN BHARUCHA PLATE (1,000m), Cl. V, rated 4 to 30 — 5.00: 1. Emrys (2) Parmar 62, 2. Sun Gold (8) Kirtish 62, 3. Viva La Vida (6) Shahrukh 62, 4. Tail Event (1) Zeeshan 60.5, 5. Zarriya (14) Mosin 60.5, 6. Magical Rays (13) Nadeem 60, 7. Windy City (10) Sandesh 59.5, 8. Baku (3) Mudassar Nazar 58.5, 9. Little More (11) Dashrath 57.5, 10. Princess Snow (12) Aniket 57, 11. La Peregrina (4) Bhawani 56.5, 12. Suited Aces (9) A. Prakash 53, 13. Arabian Storm (5) Raghuveer 50.5 and 14. Thea’s Pet (7) Ayyar 50.

1. EMRYS, 2. SUN GOLD, 3. WINDY CITY

Day’s Best: JOAQUIN

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4,5 & 6.

Tanala: 1, 3, 4, 5, 6 & 7.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.