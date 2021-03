Galvarino primed to do the ’trick

BENGALURU:

20 March 2021 00:30 IST

Galvarino, who is in fine fettle, may complete a hat-trick in the Brigadier Gerard Plate (1,200m), the feature event of the races to be held here on Saturday (March 20). There will be no false rails

1. SALUTE HER PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-30 p.m.: 1. Aherne (10) Ashhad Asbar 56, 2. Devils Magic (7) J.H. Arul 56, 3. Imperial Blue (9) Akshay K 56, 4. Sir Phoenix (8) Srinath 56, 5. Southern Dynasty (1) Neeraj 56, 6. The Matrix (3) Jagadeesh 56, 7. The Omega Man (2) D. Patel 56, 8. Ultimate General (6) Darshan 56, 9. Windstorm (4) Suraj 56, 10. Muirfield (11) Trevor 54.5, 11. Secret Of Life (5) Zervan 54.5 and 12. Sodashi (12) Khurshad Alam 54.5.

1. IMPERIAL BLUE, 2. DEVILS MAGIC, 3. SECRET OF LIFE

2. WORLD SPARROW DAY PLATE (Div. II), (1,200m), rated 00 to 20, 5-y-o & over, 2-00: 1. Ultimate Power (4) Darshan 60, 2. Revan Star (9) Sai Vamshi 58, 3. Awesome Girl (5) Rayan 57.5, 4. Reverence (1) J.H. Arul 57, 5. She’s Stylish (8) Vinod Shinde 56.5, 6. Fierce Fighter (12) H.M. Akshay 55.5, 7. Elite Agent (11) Angad 54.5, 8. Altair (3) Sai Kiran 54, 9. Jai Vikram (10) Ashhad Asbar 54, 10 Special Stone (2) Madhu Babu 54, 11. Barog (7) Sai Kumar 53.5 and 12. Phoenix Reached (6) T.S. Jodha 51.5.

1. AWESOME GIRL, 2. REVERENCE, 3. SHE’S STYLISH

3. DIVINE LIGHT PLATE (1,400m), rated 15 to 35, 4-y-o & over, 2-30: 1. Flaming Orange (4) Sai Kumar 60, 2. Blazing Gold (9) Arvind K 57, 3. Golden Memory (5) H.M. Akshay 56.5, 4. Galactical (12) J.H. Arul 56, 5. Longstride (2) Nazerul 56, 6. Rock And Dance (11) Raja Rao 56, 7. Four Wheel Drive (1) Akshay K 55, 8. Artemisia (3) Zervan 54.5, 9. Paradise Beckons (10) R. Shelar 54.5, 10. Princess Jasmine (7) Sai Vamshi 54.5, 11. Chisox (8) Trevor 54 and 12. Hitomi Sakuma (6) Sai Kiran 51.5.

1. GOLDEN MEMORY, 2. FOUR WHEEL DRIVE, 3. CHISOX

4. SET ALIGHT PLATE (Div. II), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 3-00: 1. Ultimate Striker (9) H.M. Akshay 60, 2. Gold Gray (—) (—) 58, 3. Cameleons Image (11) Chethan G 56.5, 4. Commandpost (2) Angad 55.5, 5. Apollo Bay (4) Ashhad Asbar 54.5, 6. Ozark (5) R. Manish 54.5, 7. Estella (3) J.H. Arul 54, 8. Paradiso (7) Siddaraju 53.5, 9. Lady Nectar (10) Md. Aliyar 53, 10. Chul Bul Rani (8) Ankit Yadav 52.5, 11. Iron Fist (6) Rayan 52 and 12. Scintilla (1) Akshay K 51.5.

1. ULTIMATE STRIKER, 2. COMMANDPOST, 3. CAMELEONS IMAGE

5. STAR CONTENDER PLATE (1,200m), rated 30 to 50, 3-30: 1. Lycurgus (4) M. Naveen 60, 2. Land Of Liberty (2) Sai Kiran 59.5, 3. Gerontocrat (6) R. Manish 59, 4. Ashwa Mudrika (7) H.M. Akshay 58, 5. Venus Bay (11) Ashhad Asbar 58, 6. Deboniar (10) Sai Vamshi 57.5, 7. Gin Daisy (5) Ankit Yadav 57.5, 8. Schafenberg (1) Zervan 57.5, 9. Casey (9) Darshan 56.5, 10. Watchmystars (12) Trevor 53.5, 11. Amazonite (3) T.S. Jodha 53 and 12. Stone House (8) Akshay K 53.

1. WATCHMYSTARS, 2. STONE HOUSE, 3. SCHAFENBERG

6. SERJEANT AT ARMS PLATE (1,800m), rated 45 to 65, 4-00: 1. Dr Logan (3) Anjar Alam 60, 2. Mongolian King (10) R. Manish 60, 3. Speedster (1) Darshan 59.5, 4. Green Channel (7) J.H. Arul 58, 5. Grey Channel (2) T.S. Jodha 57.5, 6. Karadeniz (4) Trevor 57.5, 7. Asgardia (8) Akshay K 57, 8. Mountain Lion (9) Srinath 55.5, 9. Three Wishes (5) H.M. Akshay 55.5 and 10. Rorito (6) Rayan 54.

1. MOUNTAIN LION, 2. SPEEDSTER, 3. ASGARDIA

7. BRIGADIER GERARD PLATE (1,200m), rated 60 & above, 4-30: 1. Ashwa Joshila (3) Salman Khan 63, 2. Psychic Warrior (6) H.M. Akshay 61, 3. Silver Ikon (12) L.A. Rozario 61, 4. Galvarino (5) J.H. Arul 57.5, 5. Manchester (11) Rayan 54.5, 6. Louisiana (2) Ikram Ahmed 54, 7. Alexandre Dumas (9) Sai Kiran 53.5, 8. Alpha (4) Nazerul 53, 9. Set To Win (8) Sai Kumar 53, 10. Cuban Pete (1) Zervan 52.5, 11. Depth Charge (10) Angad 52.5 and 12. Silver Dew (7) Neeraj 52.

1. GALVARINO, 2. CUBAN PETE, 3. ALPHA

8. SET ALIGHT PLATE (Div. I), (1,200m), rated 15 to 35, 5-y-o & over, 5-00: 1. Star And Garter (3) S. John 60, 2. Ultimate Speed (8) S. Saqlain 60, 3. Crimson Heart (1) Naveen K 59.5, 4. Celestial Highway (2) Nazerul 58.5, 5. Jersey Legend (12) Md. Aliyar 58.5, 6. Areca Angel (7) Angad 57.5, 7. Sun Splash (5) Sai Vamshi 57.5, 8. Definitive (4) Ashhad Asbar 56.5, 9. Shan E Azeem (10) T.S. Jodha 56, 10. Habanero (11) H.M. Akshay 55.5, 11. Raw Gold (6) Salman Khan 54.5 and 12. Iconic Princess (9) Akshay K 51.5.

1. STAR AND GARTER, 2. RAW GOLD, 3. ARECA ANGEL

9. WORLD SPARROW DAY PLATE (Div. I), (1,200m), rated 00 to 20, 5-y-o & over, 5-30: 1. Andra King (10) R. Pradeep 60, 2. He’s The One (6) Jagadeesh 60, 3. Nostradamus (7) H.M. Akshay 59.5, 4. Star Citizen (9) Chethan G 59.5, 5. Bahurupah (4) S. Saqlain 59, 6. Lifeisamiracle (11) M. Naveen 59, 7. Glorious Days (1) T.S. Jodha 58.5, 8. Song And Dance (5) Rayan 58.5, 9. Fortuneer (3) Sai Kiran 58, 10. Gazebo Talk (2) S. Shareef 58 and 11. Legend Is Back (8) Sai Vamshi 58.

1. NOSTRADAMUS, 2. STAR CITIZEN, 3. GAZEBO TALK

Day’s best: MOUNTAIN LION

Double: GALVARINO — STAR AND GARTER

Jkt: 5, 6, 7, 8 & 9; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 4, 5 & 6; (iii): 7, 8 & 9.