Forseti takes the honours in South India 2000 Guineas

December 29, 2022 08:22 pm | Updated 08:22 pm IST - CHENNAI:

Prasanna Kumar’s Forseti (P.S. Chouhan astride) clinched the South India 2000 Guineas (1,600m), the second Classic of the season here on Thursday (Dec. 29). The winner is the property of Mr. Rajan Aggarwal.

Forseti, who jumped out smartly, settled down to race sixth till the final bend when Chouhan, who rode confidently, made his move in the straight. The colt responded well and took command in the last 150m mark to gallop past long-time leader Supreme Dance and take the honours ahead of the late and fast-finishing Ashwa Magadheera.

1. VENICE HANDICAP:MAGICAL WAVE (L.A. Rozario) 1, Lady Zeen (I. Chisty) 2, Three Of A Kind (P. Sai Kumar) 3 and Danny’s Girl (Khet Singh) 4. 6-3/4, 1-1/2 and 1. 1m, 28.43s. ₹38 (w), 17, 17 and 26 (p), SHP: 39, FP: 372, Q: 151, Tla: 1,073. Owners: M/s. Rapar’s Galloping Stars rep by Mr. Rajendran, M/s. Manjri Horse Breeders Farm & Mr. Muthukaruppan K.R. Trainer: Mandanna.

2. PRINCE KHARTOUM HANDICAP (Div. II): TIMELESS ROMANCE (Farid Ansari) 1, Sinatra (Akshay Kumar) 2, Glorious Legend (Ramandeep) 3 and Cedar Wood (P.S. Kaviraj) 4. 1, 2-1/2 and hd. 1m, 1.44s. ₹22 (w), 12, 12 and 57, SHP: 21, FP: 31, Q: 21, Tla: 486. Owners: Mr. & Mrs. Cyrus F. alia. Trainer: R. Foley.

3. PRINCE KHARTOUM HANDICAP (Div. I):WONDER BLAZE (P. Sai Kumar) 1, Musanda (Akshay Kumar) 2, Zucardi (Yash Narreduj) 3 and Fiat Justitia (S. Imran) 4. 2-3/4, snk and 4. 1m, 12.58s. ₹345 (w), 40, 12 and 13 (p), SHP: 43, FP: 302, Q: 405, Tla: 3,294. Owner: Dr. Murali Venkataswamy. Trainer: V. Ajith Kumar.

4. CHIEF JUSTICE TROPHY: BEEJAY (M.S. Deora) 1, Pense’e (P. Trevor) 2, The Awakening (Yash Narredu) 3 and Gods Plan (S.A. Amit) 4. Not run: Alexandre Dumas. 2-3/4, snk and 4. 1m, 12.58. ₹23 (w), 12, 17 and 11 (p), SHP: 29, FP: 104, Q: 93, Tla: 270. Owners: Mr. Akhtar Adamji Peerbhoy, Mrs. Shahnaz Akhtar Peerbhoy, Adhiraj Singh Jodha M/s. Jai Govind Agri Farm & Ajay Kumar Arora. Trainer: A.S. Jodha.

5. CHRISTMAS CUP: TOUCH OF GREY (Vinod Shinde) 1, Something Royal (S. Kamble) 2, Moriset (Akshay Kumar) 3 and Speculation (P. Sai Kumar) 4. 2-1/4, 3/4 and 3-1/2. 1m, 12.83s. ₹25 (w), 11, 18 and 11(p), SHP: 46, FP: 265, Q: 144, Tla: 642. Owners: Mr. Balam Mohla, Mr. Anil Saraf & Mr. Apana Subaiya. Trainer: S. Narredu.

6. SOUTH INDIA 2000 GUINEAS: FORSETI (Top Class-Wilderness) P.S. Chouhan 1, ASHWA MAGADHEERA (Kingda Ka-Mesmerized) Suraj Narredu 2, SUPREME DANCE (Net Whizz-Sunset Boulevard) P. Sai Kumar 3 and ALBINUS (Win Legend-Aquitaine) Hindu Singh 4. Nk, 2-1/2 and 1-1/4. 1m, 39.56. ₹30 (w), 15, 11 and 54 (p), SHP: 37, FP: 73, Q: 27, Tla: 706. Owner: Mr. Rajan Aggarwal. Trainer: Prasanna Kumar.

7. P.M. ANTONY MEMORIAL TROPHY: RUBIROSA (Hindu Singh) 1, Empress Eternal (Farid Ansari) 2, Lakshanam (A.M. Alam) 3 and Sabatini (Dashrath Singh) 4. 3-1/2, 2 and 2-3/4. 1m, 26.90s. ₹19 (w), 13, 15 and 34 (p), SHP: 47, FP: 64, Q: 62, Tla: 769. Owner: Mr. M.A.M.R Muthiah rep. M/s. GMMSR Advisory Services & M/s. United Racing & Bloodstock Breeders. Trainer: J.E. Mckeown.

8. ROTARY ECR CHARTER PRESIDENT’S CUP: RIGHT MOVE (M.S. Deora) 1, Chaitanya (B. Dharshan) 2, Lady Blazer (S. Kamble) 3 and Beauty Of The Turf (Farid Ansari) 4. 3/4, had and nk. 1m, 42.05s. ₹19 (w), 16, 23 and 32 (p), SHP: 38, FP: 326, Q: 122, Tla: 2,870. Owner: Mr. Sukhdeep Singh. Trainer: Anil Kumar.

Jackpot: ₹5,591, (32 tkts.), runner-up: 274 (260 tkts.), Mini Jkt: 1,531 (22 tkts.), Tr (i): 3,339 (7 tkts.), (ii): 510 (77 tkts.).