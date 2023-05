May 21, 2023 12:34 am | Updated May 20, 2023 06:34 pm IST - UDHAGAMANDALAM

Evaldo appeals most in the Nilgiris Gold Cup (1,600m), the chief event of the races to be held here on Sunday (May. 21).

The carried over amount of Rs. 3,82,719, Rs. 23,684 and Rs. 16,768 will be added to the jackpot, mini jackpot and the exacta pool (4th race) respectively.

1. BRIGADIER GERARD PLATE (Div. I), (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 10.30 a.m: 1. Mr Starc (9) P. Sai Kumar 56, 2. Radiant Star (5) Khet Singh 56, 3. Relic Warrior (4) P.S. Kaviraj 56, 4. Armoury (6) Ashhad Asbar 54.5, 5. Aurora Borealis (3) Farid Ansari 54.5, 6. Cherokee Run (7) S. Imran 54.5, 7. Cloudy Hills (1) S. Kamble 54.5, 8. Dame Fonteyn (8) C. Umesh 54.5, 9. Florence (10) S.A. Amit 54.5 and 10. Mahadevi (2) B. Dharshan 54.5.

ADVERTISEMENT

1. CLOUDY HILLS, 2. FLORENCE, 3. AURORA BOREALIS

2. BRIGADIER GERARD PLATE (Div. II), (1,300m), maiden 3-y-o only (Terms), 11.00: 1. Run Happy Run (7) C. Brisson 56, 2. Sea Waters (10) S. Kamble 56, 3. Divine Splendour (2) Manikandan 54.5, 4. Fine Promise (9) B. Dharshan 54.5, 5. Flurry Heart (4) P.S. Kaviraj 54.5, 6. Knotty Wonder (1) S.A. Amit 54.5, 7. Pure For Sure (6) Ashhad Asbar 54.5, 8. Seattle Blue (5) Farhan Alam 54.5, 9. V Valla (3) Khet Singh 54.5 and 10. Zen Zero (8) C. Umesh 54.5.

1. KNOTTY WONDER, 2. ZEN ZERO, 3. FLURRY HEART

3. GOLDEN HORN HANDICAP (1,400m), rated 20 to 45 (0 to 19 eligible), 11.30: 1. Attenborough (1) Gagandeep 61.5, 2. Choice (8) B. Dharshan 60.5, 3. Perfect Blend (3) P. Sai Kumar 60.5, 4. Sheer Elegance (9) S.A. Amit 60, 5. Supreme Grandeur (7) Farid Ansari 59.5, 6. Emperor Charmavat (10) C. Brisson 58, 7. Masterpiece (6) Mohit Singh 56.5, 8. Gingersnap (4) P.S. Kaviraj 56, 9. Ribolla Gialla (5) M.S. Deora 53 and 10. Authentic Bell (2) Ram Nandan 50.5.

1. GINGERSNAP, 2. EMPEROR CHARMAVAT, 3. SUPREME GRANDEUR

4. HILL STAMINA TROPHY (2,000m), rated 40 to 65 (20 to 39 eligible), 12.00 noon: 1. Ibrahimovic (4) S. Kamble 60, 2. Wellington (1) C. Brisson 60, 3. Dancing Grace (8) C. Umesh 59.5, 4. Cape Wickham (7) P. Sai Kumar 56.5, 5. Turf Beauty (2) M.S. Deora 56, 6. Lady Luck (5) S.A. Amit 54.5, 7. Jack Richer (10) B. Dharshan 53.5, 8. Mystic Zlatan (3) Manikandan 53, 9. Multicrown (9) P.S. Kaviraj 52 and 10. Babu Vamsee (6) Khet Singh 50.5.

1. JACK RICHER, 2. CAPE WICKHAM, 3. MULTICROWN

5. NILGIRIS GOLD CUP (1,600m), 4-y-o & over, (Terms), 12.30: 1. Evaldo (1) C. Umesh 60, 2. Priceless Gold (3) Ashhad Asbar 55.5 and 3. Supreme Dance (2) P. Sai Kumar 53.5.

1. EVALDO, 2. SUPREME DANCE

6. BADRUKA OOTY JUVENILES SPRINT MILLION (1,200m), (Terms), 1.00: 1. Celeste (3) B. Dharshan 56, 2. Speculation (1) Mohit Singh 56, 3. Asio (5) Ashhad Asbar 55.5, 4. King Sun (2) P.S. Kaviraj 55.5, 5. Moriset (4) C. Umesh 55.5 and 6. Bertha (6) P. Sai Kumar 54.

1. BERTHA, 2. MORISET, 3. CELESTE

7. GHAIYYATH HANDICAP (1,200m), rated 20 to 45, (0 to 19 eligible), 1.30: 1. King Roger (9) A. Ayaz Khan 60, 2. Happiness (7) C. Umesh 58.5, 3. Wild Frank (2) B. Dharshan 58, 4. Gutsy (4) P. Sai Kumar 57.5, 5. Velu Nachiyar (5) S.A. Amit 57.5, 6. Ashwa Dev (10) Ashhad Asbar 53, 7. Daiyamondo (8) M.S. Deora 52, 8. Ascot Queen (3) Farhan Alam 51.5, 9. Star Of Royalty (1) Farid Ansari 51.5 and 10. Mayflower (6) Khet Singh 51.

1. HAPPINESS, 2. ASHWA DEV 3. GUTSY

Jkt: 3, 4, 5, 6 & 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 & 7; Tr (i): 1, 2 & 3; (ii): 5, 6 & 7.

ADVERTISEMENT