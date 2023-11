November 26, 2023 12:18 am | Updated November 25, 2023 06:20 pm IST - Mumbai

The four-year-old colt Emperor Roderic, who ran second in his last start, should make amends in the A. Campbell Trophy, the chief event of Sunday’s (Nov. 26) races here.

Rails will be placed 2 metres wide from 1400m to 1200m and thereafter 4 metres wide upto the winning post.

1. FEDORA PLATE (1,600m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26 — 2.00 p.m.: 1. Away She Goes (1) R. Shelar 60.5, 2. Goldiva (2) Neeraj 60, 3. Lord Murphy (3) N. Bhosale 60, 4. Come Back Please (5) Merchant 53.5 and 5. Leo The Lion (4) Mustakim 50.

1. GOLDIVA, 2. LORD MURPHY

2. BEJAN BHARUCHA PLATE (1,800m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 2.30: 1. Willy Wonkaa (6) K. Nazil 59, 2. Bugatti (3) P.S. Chouhan 57.5, 3. Big Red (1) Y.S. Srinath 57, 4. Daianne (2) Bhawani 56, 5. Mastery (4) S. Kamble 55 and 6. Giant King (5) Neeraj 52.

1. BUGATTI, 2. BIG RED

3. A. CAMPBELL TROPHY (1,400m), Cl. II, rated 60 to 86 — 3.00: 1. In Contention (5) H. Gore 60.5, 2. Regency Smile (10) Merchant 59, 3. Pride’s Angel (7) Y.S. Srinath 57.5, 4. Emperor Roderic (1) P.S. Chouhan 57, 5. Ashwa Yudhvir (9) R. Shelar 56, 6. Star Romance (8) V. Bunde 55, 7. Rambler (11) Neeraj 53.5, 8. Raffaello (3) S.J. Moulin 53, 9. It’s My Time (4) Aniket 52, 10. Christofle (6) C. Umesh 51 and 11. Flying Scotsman (2) Mustakim 50.

1. EMPEROR RODERIC, 2. RAMBLER, 3. CHRISTOFLE

4. J.M. SHAH & C.M. SHAH GOLD TROPHY (1,600m) Cl. III, rated 40 to 66 — 3.30: 1. Lord And Master (3) Zeeshan 60, 2. Julius (4) Bhawani 58, 3. Dream Alliance (6) Y.S. Srinath 57.5, 4. Waikiki (5) Parmar 56.5, 5. Brave Beauty (2) Nazil 53 and 6. Vincent Van Gogh (1) H.M. Akshay 52.5.

1. JULIUS, 2. DREAM ALLIANCE, 3. WAIKIKI

5. DR. JAGJIT SINGH TROPHY (1,400m), Cl. IV, rated 20 to 46 — 4.00: 1. Monarchy (2) Shahrukh 60.5, 2. Kanya Rashi (1) Y.S. Srinath 60, 3. Azrinaz (9) Neeraj 59, 4. Opus Dei (7) C.S. Jodha 58, 5. Walter (10) R. Ajinkya 55, 6. Milli (5) V. Bunde 54.5, 7. Remy Red (8) S. Kamble 54.5, 8. Angelo (6) C. Umesh 53.5, 9. Littorio (4) P.S. Chouhan 53 and 10. Sloane Square (3) Mustakim 53.

1. KANYA RASHI, 2. AZRINAZ, OPUS DEI

6. V.R. MENON PLATE (1,000m), Cl. V, 4-y-o and over, rated 1 to 26 — 4.30: 1. Nobility (6) P. Dhebe 61.5, 2. Golden Rule (10) Mustakim 60.5, 3. Champagne Smile (4) N. Bhosale 59.5, 4. Lady Di (3) P. Shinde 59.5, 5. Mirae (7) Aniket 58.5, 6. Dufy (5) K. Nazil 57.5, 7. C’est L’ Amour (9) J. Chinoy 57, 8. Arbitrage (8) H. Gore 54.5, 9. Mufaza (1) Parmar 53.5 and 10. Smart Choice (2) V. Bunde 49.5.

1. CHAMPAGNE SMILE, 2. C’EST L’AMOUR, 3. LADY DI

7. CAPTAIN G. HALL TROPHY (1,200m), Cl. IV, Maiden 3-y-o only, rated 20 to 46 -— 5.00: 1. Bubbly Boy (11) Neeraj 59, 2. Friends First (1) S.J. Moulin 57, 3. King’s Retreat (7) P.S. Chouhan 57, 4. Over The Line (3) R. Ajinkya 57, 5. Caliph (4) Bhawani 56.5, 6. Toscana (6) S.J. Sunil 56.5, 7. Warrior Prince (12) P. Vinod 56.5, 8. Sunburst (---), 9. Ricochet (9) T.S. Jodha 55, 10. Madras Cheque (10) H.M. Akshay 54, 11. Etoile (5) P. Shinde 52.5 and 12. Neilina (2) V. Bunde 52.

1. BUBBLY BOY, 2. MADRAS CHEQUE, 3. KING’S RETREAT

Day’s Best: BUGATTI

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Treble: 4, 5 & 6.

Tanala: All races.

Super Jackpot: 2, 3, 4, 5, 6 & 7.

