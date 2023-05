Elpenor well-prepped to repeat in the feature event

May 27, 2023 12:30 am | Updated May 26, 2023 05:52 pm IST - BENGALURU:

Elpenor, who is in fine fettle, may score an encore in the War Hammer Million (1,400m), the chief event of the races to be held here on Saturday (May 27). False rails (width about 5m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. ROYAL TERN PLATE (1,200m), maiden 3-y-o only, (Terms), 1-00 p.m.: 1. Bourbon Bay (10) Bhawani S 56, 2. Cristaldo (2) G. Vivek 56, 3. Fort Nelson (6) Zervan 56, 4. Lone Ranger (7) Vinod Shinde 56, 5. Smash Shot (12) Kiran Naidu 56, 6. Superhero (1) Tousif 56, 7. Alexina (8) Santosh Raj 54.5, 8. Amazing Attraction (11) Trevor 54.5, 9. Burmese (9) Yash 54.5, 10. Crosswater (4) S. Saqlain 54.5, 11. Enabling (3) P.S. Chouhan 54.5 and 12. The Blissfulelysee (5) Sai Kiran 54.5.

1. FORT NELSON, 2. AMAZING ATTRACTION, 3. BURMESE

2. SUPERVITE PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30: 1. Bruce Almighty (5) Rayan 60, 2. High Opinion (6) Hindu S 59.5, 3. Glow In The Dark (1) R. Girish 58, 4. My Visionary (4) Chethan K 58, 5. Spirit Of Love (7) S. Saqlain 58, 6. Masteroftheskies (2) P. Siddaraju 57, 7. Ring Master (8) J.H. Arul 57, 8. Defining Power (10) Rajesh K 56, 9. Solid Power (9) Arvind K 56 and 10. Striking Point (3) Vinod Shinde 56.

1. SOLID POWER, 2. SPIRIT OF LOVE, 3. GLOW IN THE DARK

3. USHA STUD PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 4-y-o & over, 2-00: 1. Humanitarian (4) Deepak S 60, 2. Win My Luv (11) Sonu K 59.5, 3. Scribbling Hopper (10) Syed Imran 59, 4. Kulsum (3) S. Saqlain 58, 5. Nikolina (6) G. Vivek 58, 6. Classic Charm (9) Vishal Bunde 57, 7. Cash Out (1) R. Pradeep 56.5, 8. The Republic Power (7) Sai Kiran 56.5, 9. Crown Consort (8) Yash 56, 10. Rapidus (2) Akshay K 56, 11. Rightly Noble (12) P. Surya 56 and 12. Queen Regnant (5) Bhawani S 55.5.

1. CROWN CONSORT, 2. RAPIDUS, 3. WIN MY LUV

4. K.N. GURUSWAMY MEMORIAL TROPHY (1,400m), rated 40 to 65, 2-30: 1. Serdar (6) Bhawani S 60, 2. English Bay (4) D. Patel 57, 3. Meropi (7) Trevor 56, 4. Peluche (1) A. Ramu 55.5, 5. Golden Time (3) Shreyas S 54, 6. She Can (8) P.S. Chouhan 54, 7. Anzac Pipernal (2) S. Saqlain 52.5, 8. In Thy Light (5) Akshay K 51 and 9. Splendour On Grass (9) Santosh Raj 51.

1. MEROPI, 2. IN THY LIGHT, 3. ANZAC PIPERNAL

5. COL. DESRAJ URS TROPHY (1,200m), rated 60 to 85, 3-00: 1. Siege Courageous (2) Akshay K 60, 2. Last Wish (11) P.S. Chouhan 59, 3. Carlisle (9) Afroz Khan 58.5, 4. Miss Little Angel (7) Sonu K 56.5, 5. Kay Star (5) N.S. Parmar 56, 6. Del Mar (12) R. Pradeep 55, 7. Disruptor (3) Yash 54.5, 8. Galactical (6) Arvind K 54, 9. Amreli (4) Trevor 53, 10. Price Abir (8) Shreyas S 53, 11. Smithsonian (10) Vishal Bunde 52.5 and 12. Artemis Ignacia (1) J.H. Arul 52.

1. SIEGE COURAGEOUS, 2. ARTEMIS IGNACIA, 3. AMRELI

6. WAR HAMMER MILLION (1,400m), 3-y-o, (Terms), 3-30: 1. Elpenor (8) Akshay K 57, 2. Waikiki (10) N.S. Parmar 55, 3. Auspicious Queen (12) Trevor 54.5, 4. N R I Doublepower (4) P.S. Chouhan 54.5, 5. Born To Be Spoilt (1) Afroz Khan 52, 6. Brilliant Star (13) Abhay S 52, 7. Detective (9) Likith Appu 52, 8. Diamond Gold (6) J.H. Arul 52, 9. Felix (7) Hasib 52, 10. Gimmler (14) K. Nazil 52, 11. Made In Heaven (11) Santosh Raj 52, 12. Aralina (2) S. Saqlain 50.5, 13. Fast Pace (3) Ajeet K 50.5 and 14. Golden Bella (5) Shreyas S 50.5.

1. ELPENOR, 2. AUSPICIOUS QUEEN, 3. WAIKIKI

7. MINISTERIAL PLATE (1,600m), maiden 3-y-o only, (Terms), 4-00: 1. Pharazon (8) A. Ramu 56, 2. Ruling Dynasty (5) Akshay K 56, 3. Sea The Sun (1) P.S. Chouhan 56, 4. The Godfather (6) Trevor 56, 5. Walvis Bay (4) Zervan 56, 6. Mystikos (7) S. Saqlain 54.5, 7. N R I Fairy (3) N.S. Parmar 54.5 and 8. Salome (2) Hindu S 54.5.

1. THE GODFATHER, 2. SEA THE SUN, 3. RULING DYNASTY

8. SUPERVITE PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-30: 1. Always Happy (5) G. Vivek 62.5, 2. Millbrook (1) K. Nazil 61.5, 3. Silver Canyon (4) Trevor 61, 4. Southern Dynasty (6) Md. Aliyar 61, 5. Dragon’s Gold (8) Akshay K 60, 6. Fortunatus (9) S. Saqlain 60, 7. Measure Of Time (2) Rayan 59, 8. Caesars Palace (10) Shreyas S 58, 9. Born King (3) M. Prabhakaran 56.5 and 10. Sacred Creator (7) Rajesh K 55.

1. SILVER CANYON, 2. DRAGON’S GOLD, 3. FORTUNATUS

Day’s best: ELPENOR

Double: FORT NELSON — THE GODFATHER

Jkt: 4, 5, 6, 7 and 8; Tr (i): 3, 4 and 5; (ii): 6, 7 and 8.

