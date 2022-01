Different may score in the B. Vijay Reddy Memorial Cup

Hyderabad:

29 January 2022 00:49 IST

The five-year-old gelding Different may score over his rivals in the B. Vijay Reddy Memorial Cup (Div. I), the main event of Saturday’s (Jan. 29) races.

1. BALLERINA STAR PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II) — 1.30 p.m.: 1. Exclusive Spark (4) P. Sai Kumar 56, 2. Good Day (1) Nakhat Singh 56, 3. Stag’s Leap (5) Suraj Narredu 56, 4. Testimony (2) Kuldeep Singh 56, 5. Alpine Girl (8) Kiran Naidu 54.5, 6. Force (6) Surya Prakash 54.5, 7. Malibu (3) Mukesh Kumar 54.5 and 8. Silver Lining (7) Md. Ismail 54.5.

1. STAG’S LEAP, 2. MALIBU, 3. SILVER LINING

2. ANMOL RATAN PLATE (1,400m) (Terms), 3-y-o only (Cat. II) — 2.00: 1. Neglect Me Not (4) Ashad Asbar 56, 2. Princess Daka (3) Akshay Kumar 54.5, 3. City Cruise (5) Kuldeep Singh 52, 4. La Mirage (2) B.R. Kumar 52, 5. Power Ranger (7) P. Gaddam 52, 6. Tihamah (8) Gaurav Singh 52, 7. Candy Girl (6) Nakhat Singh 50.5 and 8. Sweet Dancer (1) B. Nikhil 50.5.

1. NEGLECT ME NOT, 2. PRINCESS DAKA, 3. CANDY GIRL

3. WARANGAL CUP (DIV. I) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III) — 2.30: 1. Ok Boss (11) Surya Prakash 60, 2. Special Effort (7) Mukesh Kumar 59, 3. Georgia Peach (4) Akshay Kumar 58.5, 4. Zaganosh Pasha (2) Deepak Singh 58.5, 5. Sally (6) Suraj Narredu 57.5, 6. Wild Card (12) Dashrath 57.5, 7. Ashwa Jakarta (5) Koushik 57, 8. Special And Thong (10) B. Nikhil 57, 9. My Master (9) Gaurav Singh 56.5, 10. Princess Shania (3) B.R. Kumar 56, 11. Silk Route (8) Kiran Naidu 56 and 12. Space Time (1) A.A. Vikrant 56.

1. SALLY, 2. OK BOSS, 3. WILD CARD

4. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 3.00: 1. House Of Diamonds (3) Akshay Kumar 60, 2. Beauty On Parade (8) A.A. Vikrant 57, 3. Castlerock (1) Ajeeth Kumar 55.5, 4. N R I Vision (9) Mukesh Kumar 55.5, 5. Blissful (4) Nakhat Singh 54, 6. Beauty Flame (5) P. Sai Kumar 53, 7. Star Racer (6) Dashrath 53, 8. Tomorrows Dreams (11) Santosh Raj 52.5, 9. Cheltenham (10) N.B. Kuldeep 52, 10. Lockhart (2) Gaurav Singh 51 and 11. Rapid Fire (7) Surya Prakash 50.5.

1. HOUSE OF DIAMONDS, 2. LOCKHART, 3. BEAUTY ON PARADE

5. WARANGAL CUP (DIV. II) (1,100m) Maiden, 4-y-o & upward, rated 20 to 45 — 3.30: 1. Quality Warrior (6) Kiran Naidu 60, 2. Exclusive Luck (5) Abhay Singh 59.5, 3. Laurus (4) Akshay Kumar 59.5, 4. Ambitious Star (1) Nakhat Singh 59, 5. Sport On Fire (7) Rafique Sk. 58.5, 6. Zeus (11) Santosh Raj 58.5, 7. First In Line (3) Mukesh Kumar 58, 8. Gray Hawk (2) Dashrath 57.5, 9. Sye Ra (12) Afroz Khan 57.5, 10. Aarya (9) R. Ajinkya 57, 11. Flying Rudolf (8) P. Sai Kumar 57 and 12. I Am Superman (10) Kuldeep Singh 56.5.

1. AMBITIOUS STAR, 2. LAURUS, 3. AARYA

6. B. VIJAY REDDY MEMORIAL CUP (DIV. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II) — 4.00: 1. Long Range (9) Surya Prakash 61, 2. Vijays Simha (5) S.S. Tanwar 57, 3. Four One Four (4) Santosh Raj 55.5, 4. DRD (11) Gaurav Singh 55, 5. Trump Star (1) A.A. Vikrant 54.5, 6. Shazam (3) Kuldeep Singh 53.5, 7. Different (2) Akshay Kumar 52.5, 8. Mark My Day (10) Nakhat Singh 52, 9. Gusty Note (6) G. Naresh 51.5, 10. Super Angel (7) Abhay Singh 51.5 and 11. Flying Jet (8) Afroz Khan 50.5.

1. DIFFERENT, 2. MARK MY DAY, 3. FOUR ONE FOUR

7. BUSINESS TYCOON PLATE (2,000m), rated up to 25 (Cat. III) — 4.30: 1. Cash Register (4) Ashad Asbar 62, 2. Neffereti (6) Mukesh Kumar 62, 3. Ostentatious (2) Afroz Khan 62, 4. Dizizdtymtowin (11) Rohit Kumar 61.5, 5. Solo Winner (7) Abhay Singh 61.5, 6. Wot’s Up Jay (3) Koushik 61.5, 7. Arrowtown (8) Deepak Singh 60.5, 8. Starwalt (1) Surya Prakash 59.5, 9. Tales Of A Legend (12) Gaurav Singh 59, 10. Astronaut (9) Khurshad Alam 54.5, 11. Epsom (5) N.B. Kuldeep 54 and 12. New Hustle (10) B. Nikhil 52.5.

1. NEFFERETI, 2. CASH REGISTER, 3. DIZIZDTYMTOWIN

Day’s Best: SALLY

Jackpot: 3, 4, 5, 6 & 7.

Mini Jackpot: (i) 1, 2, 3 & 4. (ii) 4, 5, 6 & 7.

Treble: (i) 2, 3 & 4. (ii) 5, 6 & 7.

Tanala: All races.