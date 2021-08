Corfe Castle tipped for Governor’s Cup

HYDERABAD:

22 August 2021 00:30 IST

Trainer L. D’Silva’s Corfe Castle, who ran second in his last start, should make amends in the Governor’s Cup, the feature event of Sunday’s (Aug. 22) races. Rails will be announced one hour before the first race.

1. DONCASTER PLATE (Div. I) (1,400m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 1 p.m.: 1. Ashwa Sultan (4) Ashad Asbar 56, 2. Gregor Clegane (10) P. Sai Kumar 56, 3. Salisbury (6) Zervan 56, 4. Wallop And Gallop (9) Ajeeth Kumar 56, 5. Yesterday (5) Surya Prakash 56, 6. Able Love (3) B. Nikhil 54.5, 7. Garden Of Eden (8) Abhay Singh 54.5, 8. Inside Story (1) B.R. Kumar 54.5, 9. Maximum Glamour (11) Akshay Kumar 54.5, 10. Moonlight Ruby (2) Koushik 54.5 and 11. Morior Invictus (7) Nakhat Singh 54.5.

1. MORIOR INVICTUS, 2. MAXIMUM GLAMOUR, 3. WALLOP AND GALLOP

2. OCEAN STAR PLATE (Div. III) (1,400m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III), 1.30: 1. Miss Marvellous (10) Abhay Singh 61.5, 2. Lockhart (5) Ajeeth Kumar 61, 3. Curcumin (4) Deepak Singh 60.5, 4. Soul Empress (1) P. Sai Kumar 59.5, 5. Explosive (9) Gaurav Singh 57, 6. Gazebo (3) B.R. Kumar 56.5, 7. Sublime (6) Santosh Raj 56.5, 8. Rhine (8) A.A. Vikrant 54, 9. Story Teller (7) Nakhat Singh 53 and 10. Bedazzled (2) Surya Prakash 50.

1. EXPLOSIVE, 2. SUBLIME, 3. CURCUMIN

3. DONCASTER PLATE (Div. II) (1,400m) (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II), 2.00: 1. Dream Station (5) Zervan 56, 2. My Master (9) Nakhat Singh 56, 3. Special Effort (7) P.S. Chouhan 56, 4. Winning Streak (2) Sandesh 56, 5. Ahanu (10) Afroz Khan 54.5, 6. Angelita (4) Koushik 54.5, 7. Hot Seat (6) A.A. Vikrant 54.5, 8. Key To Time (8) Ajeeth Kumar 54.5, 9. Over Joy (1) Ashad Asbar 54.5 and 10. Soloist (3) Akshay Kumar 54.5.

1. SOLOIST, 2. WINNING STREAK, 3. SPECIAL EFFORT

4. SAI RAMA PLATE (1,600m) rated 20 to 45 (Cat. III), 2.35: 1. Cheltenham (6) Gaurav Singh 60, 2. Lamha (4) Akshay Kumar 60, 3. Campania (5) Surya Prakash 58.5, 4. Sweet Melody (2) B.R. Kumar 57, 5. Catalina (3) Zervan 56.5, 6. Steve Rogers (Ex: Always Success) (1) P.S. Chouhan) 56.5 and 7. Grand Duke (7) Nakhat Singh 54.

1. CAMPANIA, 2. LAMHA, 3. CHELTENHAM

5. BEANDAZ PLATE (Div. I) (1,100m) rated up to 25 (Cat. III), 3.10: 1. Air Salute (1) Abhay Singh 62, 2. Healthandhappiness (2) Ajinkya 62, 3. Star Babe (10) Koushik 61.5, 4. Winning Player (8) Gaurav Singh 61.5, 5. Elmira (13) Santosh Raj 61, 6. Elegant Stroke (11) R.S. Jodha 60.5, 7. Sacred Lamp (7) Mukesh Kumar 60.5, 8. Secret Command (3) Kiran Naidu 59, 9. Let It Be Me (6) B.R. Kumar 58.5, 10. Proud Legacy (9) A.A. Vikrant 57.5, 11. Felix Flame (12) B. Nikhil 57, 12. India Gate (5) Md. Ismail 56 and 13. Moment Of Silence (4) Afroz Khan 50.

1. AIR SALUTE, 2. SACRED LAMP, 3. STAR BABE

6. HYDERABAD CITY POLICE COMMISSIONER’S CUP (1,200m) 5-y-o & upward, rated 40 to 65 (Cat. II), 3.45: 1. Her Legacy (1) P.S. Chouhan 60, 2. Sporting Smile (2) C.P. Bopanna 58.5, 3. N R I Elegance (3) B.R. Kumar 57.5, 4. Full Volume (Ex: Marinetti) (11) Ajinkya 57, 5. Incredulous (8) Md. Ismail 55.5, 6. Maxwell (4) Mukesh Kumar 55.5, 7. Shaquille (5) Ashad Asbar 55.5, 8. N R I Vision (10) Akshay Kumar 55, 9. Rapid Fire (6) Nakhat Singh 55, 10. City Of Wisdom (7) P. Sai Kumar 53 and 11. N R I Magic (9) Afroz Khan 52.

1. HER LEGACY, 2. N R I VISION, 3. FULL VOLUME

7. GOVERNOR’S CUP (1,400m) (Terms), 3-y-o & upward (Cat. I), 4.20: 1. Corfe Castle (6) Sandesh 60, 2. Moondancer (1) Zervan 55, 3. Victory Parade (7) B.R. Kumar 55, 4. Consigliori (4) Akshay Kumar 54.5, 5. Prince Valiant (5) P. Gaddam 53.5, 6. Galloping Gangster (3) S.S. Tanwar 52 and 7. Titus (2) Ashad Asbar 52.

1. CORFE CASTLE, 2. CONSIGLIORI, 3. PRINCE VALIANT

8. BEANDAZ PLATE (Div. II) (1,100m), rated up to 25 (Cat. III), 5.00: 1. Berkeley (12) Gaurav Singh 62, 2. Aibak (9) Afroz Khan 61.5, 3. Stark (Ex: Echoes Of Heaven) (10) Ajit Singh 61.5, 4. Hurricane (1) Abhay Singh 61, 5. Bravo (8) P. Sai Kumar 60.5, 6. Golden Forza (2) Mukesh Kumar 60.5, 7. Jo Malone (13) Deepak Singh 59.5, 8. Charcoal (4) Santosh Raj 58.5, 9. Big Day (3) Nakhat Singh 57.5, 10. N R I Flame (6) B.R. Kumar 57.5, 11. Acadian Angel (11) G. Naresh 56.5, 12. Cephalonia (5) N.B. Kuldeep 54.5 and 13. Royal Avenger (7) Ajeeth Kumar 50.

1. BERKELEY, 2. AIBAK, 3. ACADIAN ANGEL

Day’s Best: CORFE CASTLE

Jackpot: 4, 5, 6, 7 & 8; Mini Jackpot: (i) 2, 3, 4 & 5, (ii) 5, 6, 7 & 8; Treble: (i) 1, 2 & 3, (ii) 3, 4 & 5, (iii) 6, 7 & 8; Tanala: All races.