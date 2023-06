Ashwa Magadheera primed to score in Sir M. Visvesvaraya Memorial Trophy

June 03, 2023 12:30 am | Updated June 02, 2023 07:17 pm IST - BENGALURU:

Ashwa Magadheera, who has been well prepared, is expected to score in the Sir M. Visvesvaraya Memorial Trophy (1,600m), the main event of the races to be held here on Saturday (June 3). False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. PRINCE KHARTOUM PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 1-30 p.m.: 1. Peridot (6) Likith Appu 60, 2. Ice Storm (1) Tousif 55.5, 3. Klimt (3) Vinod Shinde 55.5, 4. Quick Witted (4) Bhawani S 55.5, 5. The Perfect Choice (8) Sai Kiran 55.5, 6. Aferpi (7) Rajesh K 54.5, 7. The Pirate (5) R. Pradeep 53.5 and 8. Southernaristocrat (2) Jagadeesh 52.5.

1. PERIDOT, 2. SOUTHERNARISTOCRAT, 3. AFERPI

2. GLORIOUS COLOURS PLATE (Div. II), (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 2-00: 1. Commanding Knight (1) Vikrant 56, 2. Nevada Gold (9) P. Tejeshwar 56, 3. Desertdragon (4) Hindu S 54.5, 4. Immortal Beauty (5) Yash 54.5, 5. Isabelle (3) S. Saqlain 54.5, 6. Ruby Red (8) P.S. Chouhan 54.5, 7. Smile Of Beauty (7) T.S. Jodha 54.5, 8. Spirit Of The Rose (2) Akshay K 54.5 and 9. Subha (6) Abhay S 54.5.

1. IMMORTAL BEAUTY, 2. SPIRIT OF THE ROSE, 3. RUBY RED

3. GADAG PLATE (1,600m), rated 20 to 45, 2-30: 1. Sociable (9) B.L. Paswan 60.5, 2. Turkoman (6) Salman Khan 60, 3. Champions Way (5) Yash 59.5, 4. Cat Whiskers (2) Akshay K 58, 5. Crown Witness (1) Vinod Shinde 54.5, 6. King Pompous (8) S. Saqlain 54, 7. Solid Power (7) Trevor 53.5, 8. Air Blast (4) Arvind K 52.5 and 9. Rule Of Law (3) Vishal Bunde 50.

1. CHAMPIONS WAY, 2. SOLID POWER, 3. CAT WHISKERS

4. GLORIOUS COLOURS PLATE (Div. I), (1,100m), maiden 3-y-o only, (Terms), 3-00: 1. Asagiri (3) Rayan 56, 2. Bleue Dali (6) Vikrant 56, 3. Brave Majesty (1) Bhawani S 56, 4. King’s Shield (8) T.S. Jodha 56, 5. Only The Brave (9) Santosh Raj 56, 6. Super Sapphire (7) M. Prabhakaran 56, 7. Crimson Star (5) Vivek 54.5, 8. Miss Maya (4) Abhay S 54.5 and 9. Seeking The Stars (2) Trevor 54.5.

1. SEEKING THE STARS, 2. BLEUE DALI, 3. MISS MAYA

5. MARILINGAIAH MEMORIAL TROPHY (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-30: 1. Kensington Court (8) P. Siddaraju 62, 2. Michigan Melody (7) Inayat 61.5, 3. Etosha (11) Zervan 61, 4. Vijaya Falcon (5) Sai Kiran 59, 5. Mystic Eye (10) Arvind K 56.5, 6. Skyfire (2) P. Surya 56.5, 7. Own Legacy (4) Bhawani S 56, 8. Super Kind (3) P.S. Chouhan 55, 9. Moonshot (1) N.S. Parmar 54.5, 10. Lauterbrunnen (9) Rajesh K 54, 11. Ultimate Striker (6) S. Saqlain 53.5 and 12. General Patton (12) Jagadeesh 52.

1. ETOSHA, 2. KENSINGTON COURT, 3. MICHIGAN MELODY

6. SIR M. VISVESVARAYA MEMORIAL TROPHY (1,600m), rated 60 to 85, 4-00: 1. Kancha (10) A. Imran 60, 2. Moon’s Blessing (9) Tadhg O’ Shea 60, 3. Rasputin (3) S. Saqlain 60, 4. Shubankar (1) Akshay K 55.5, 5. Ashwa Magadheera (11) Yash 55, 6. Trevalius (2) Trevor 55, 7. Royal Grace (6) Afroz Khan 54, 8. Douglas (7) P.S. Kaviraj 53, 9. High Command (5) P.S. Chouhan 53, 10. Victoria Punch (4) Salman Khan 52.5 and 11. Fortunate Son (8) N.S. Parmar 51.

1. ASHWA MAGADHEERA, 2. MOON’S BLESSING, 3. TREVALIUS

7. PRINCE KHARTOUM PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 4-y-o & over, 4-30: 1. Eridani (3) Jagadeesh 60.5, 2. Impiana (2) Tadhg O’ Shea 60, 3. Top Dancer (8) S. Saqlain 60, 4. Emma (6) A. Ramu 59, 5. Mighty Zo (4) Akshay K 59, 6. Chinky Pinky (1) T.S. Jodha 55, 7. Solo Prince (5) Arvind K 54.5 and 8. Burning Arrow (7) Rajesh K 54.

1. TOP DANCER, 2. ERIDANI, 3. MIGHTY ZO

Day’s best: CHAMPIONS WAY

Double: ASHWA MAGADHEERA — TOP DANCER

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

