Arabian Queen reigns in feature event

Hyderabad:

24 January 2022 19:32 IST

Trainer M. Srinivas Reddy’s Arabian Queen (Akshay Kumar up) claimed the Godolphin Barb Million, the main event of Monday’s (Jan. 24) races. The winner is owned by Mr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Private Limited & Mr. Chetan Shantilal Shah. Akshay Kumar two more winners on the day.

1. BRAVE HUNTER PLATE (1,100m), (Terms) Maiden, 3-y-o only (Cat. II): AYR (Kuldeep Singh) 1, True Icon (B. Nikhil) 2, Crimson Rose (Akshay Kumar) 3 and The Akhanda (Ashad Asbar) 4. 3-1/2, 4-1/2 and 2-1/2. 1m, 5.65s. ₹40 (w), 11, 13 and 13 (p). SHP: 37, THP: 59, SHW: 21 and 11, FP: 178, Q: 88, Tanala: 399. Favourite: Crimson Rose. Owners: Mrs. Rajini Meka, Mr. Bharat Venkat Epur & Mr. Ayyadevara Srinivas. Trainer: L D’Silva.

2. AGOSTINI PLATE (Div. II) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): DRD (Akshay Kumar) 1, Sea Wolf (B. Nikhil) 2, Sacred Lamp (Abhay Singh) 3 and Appenzelle (A.A. Vikrant) 4. 1/2, 1-1/2 and 1-1/4. 1m, 12.55s. ₹16 (w), 13, 30 and 15 (p). SHP: 96, THP: 62, SHW: 14 and 53, FP: 213, Q: 233, Tanala: 1,769. Favourite: DRD. Owner: Mr. B.M. Dayananda. Trainer: Ananta Vatsalya.

3. AGOSTINI PLATE (Div. I) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): ROYAL GRACE (Afroz Khan) 1, Thunder Road (Akshay Kumar) 2, Lockhart (Nakhat Singh) 3 and Apollo (Gaurav Singh) 4. Nk, 1/2 and 1-1/2. 1m, 12.43s. ₹56 (w), 16, 14 and 51 (p). SHP: 41, THP: 118, SHW: 27 and 25, FP: 245, Q: 89, Tanala: 2,423. Favourite: Mind Reader. Owner & Trainer: L D’ Silva.

4. AGOSTINI PLATE (Div. III) (1,200m), 5-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): TOP IN CLASS (Akshay Kumar) 1, N R I Magic (Mukesh Kumar) 2, Hashtag (Gaurav Singh) 3 and Max (N.B. Kuldeep) 4. 3, 3/4 and Nk. 1m, 12.11s. ₹23 (w), 13, 26 and 11 (p). SHP: 92, THP: 44, SHW: 13 and 75, FP: 212, Q: 119, Tanala: 1,077. Favourite: Top In Class. Owners: Mr. Satyanarayana Reddy Pannala, Mr. Mirza Ayub Baig, Mr. M. Sudheer Reddy & Mr. Mohammed Abdul Wajid Khan. Trainer: S.S.F. Hassan.

Note: California Beauty (B.R. Kumar) planted in the starting stalls and did not participate.

5. EME CENTRE ROLLING TROPHY (2,000m), 4-y-o & upward, rated 60 to 85 (Cat. II): SCRAMJET (T.S. Jodha) 1, Kesariya Balam (Akshay Kumar) 2, Summer Night (Ajeeth Kumar) 3 and Staridar (Abhay Singh) 4. Not run: Ashwa Yashobali. 1-1/2, 2-3/4 and 2-1/4. 2m, 4.33s. ₹37 (w), 13, 10 and 11 (p). SHP: 28, THP: 35, SHW: 18 and 11, FP: 98, Q: 35, Tanala: 88. Favourite: Kesairya Balam. Owners: United Racing and Bloodstock Breeders Ltd. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

6. ASTONISH PLATE (1,600m), rated 40 to 65 (Cat. II): IN CONTENTION (R. Ajinkya) 1, Bandit King (Santosh Raj) 2, November Rain (Mukesh Kumar) 3 and Lamha (Akshay Kumar) 4. Not run: Committed Warrior. 1-1/2, 1-1/4 and Nk. 1m, 38.89s. ₹34 (w), 14, 17 and 19 (p). SHP: 49, THP: 50, SHW: 10 and 21, FP: 128, Q: 98, Tanala: 883. Favourite: Maximum Glamour. Owners: Mr. P.J. Vazifdar, Mr. Firoze A. Vakil , Mr. M. Rishad, Mr. Prem Vazirani & Miss. Soonu J. Davar. Trainer: S.K. Sunderji.

7. GODOLPHIN BARB MILLION (1,400m) (Terms), 3-y-o only: ARABIAN QUEEN (Akshay Kumar) 1, Sensibility (Ajeeth Kumar) 2, Essential (Mukesh Kumar) 3 and Survivor (Kuldeep Singh) 4. 3/4, 2-3/4 and 3/4. 1m, 26.22s. ₹30 (w), 14, 13 and 10 (p). SHP: 38, THP: 25, SHW: 21 and 10, FP: 67, Q: 28, Tanala: 154. Favourite: Sensibility. Owners: Mr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock Private Limited & Mr. Chetan Shantilal Shah. Trainer: M. Srinivas Reddy.

8. MOUNT EVEREST PLATE (1,200m), 4-y-o & upward, rated 20 to 45 (Cat. III): FURIOUS FUN (Kiran Naidu) 1, Angelita (Ajeeth Kumar) 2, Theo’s Choice (Gaurav Singh) 3 and Coming Home (Rupal Singh) 4. Not run: Cosmico, Its On and Royal Support. Nk, 3/4 and 2. 1m, 12.94s. ₹145 (w), 27, 11 and 21 (p). SHP: 35, THP: 54, FP: 814, Q: 171, Tanala: 5,670. Favourite: Angelita. Owners: Mr. K.S.V. Prasad Raju, Mr. Seshadri Reddy Pochana, Mr. Mohit Jaju & Mr. Giri Prathamesh Mahadev. Trainer: K.S.V. Prasad Raju.

Jackpot: 70%: ₹2,01,727 (2 tkts.) & 30%: 1,490 (116 tkts.).

Treble: (i) 584 (85 tkts.), (ii) 1,313 (25 tkts.), (iii) 6,176 (13 tkts.).

Mini Jackpot: (i) 4,077 (12 tkts.), (ii) 80,884 (1 tkt).