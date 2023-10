Anastasia takes the honours in the Stewards Cup 

October 14, 2023 07:12 pm | Updated 07:12 pm IST - CHENNAI:

Vijay Singh-trained Anastasia (Hindu Singh up) won the Stewards Cup (1,200m), the main event of the races held here on Saturday (Oct. 14). The winner is owned by Dr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. M/s. Stride Livestock, Mr. Chetan Shah.

1. KILIMANJARO HANDICAP: MSG FANTASY (R.S. Bhati) 1, Mr Mozart (S.A. Amit) 2, Daiyamondo (Jagadeesh) 3 and Presto Power (Likith Appu) 4. 3-1/4, 1 and 4-3/4. 1m, 9.38s. ₹87 (w), 16, 22 and 11 (p), SHP: 33, THP: 48, FP: 380, Q: 301, Tla: 1,867. Owner: Mr. Sukhdeep Singh. Trainer: Anil Kumar.

2. ELUSIVE PIMPERNAL HANDICAP: ARMOURY (Koshi Kumar) 1, Relic Warrior (Farid Ansari) 2, Western Girl (Jagadeesh) 3 and Kallania (R.S. Bhati) 4. Not run: Element and Lady Wonder. 5, 7 and nk. 1m, 9.04s. ₹20 (w), 15, 15, 16 (p), SHP: 68, THP: 30, FP: 392, Q: 164, Tla: 1,074. Owners: Mr. D.A. Nanda, Mrs. Esha Nanda Bhojwani & Mr. Amitabh Nanda rep. Arion Co, Dr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. Stride Livestock & Mr. Chetan Shah. Trainer: D. Narredu.

3. ASTRONOMIC HANDICAP: SUNNY ISLES (Ram Nandan) 1, Kikata (Hindu Singh) 2, Majestic Charmer (Farid Ansari) 3 and The Sting (Jagadeesh) 4. 2-1/4, 6-1/4 and 1/2. 1m, 15.80s. ₹434 (w), 82, 10,10 (p), SHP: 55, THP: 27, FP: 894, Q: 104, Tla: 4,737. Owners: M/s. Ajaad Stud & Livestock (OPC) rep by Dr. Kumaravel & Mr. Cowas D. Bajan. Trainer: Mandanna.

4. URVASHI HANDICAP: SOFT WHISPER (C. Brisson) 1, Priceless Beauty (S. Imran) 2, Angel Heart (Koshi Kumar) 3 and Lady Royal (Inayat) 4. Not run: Mon General. 3, 1/2 and 3/4. 1m, 8.21s. ₹23 (w), 11, 12 , 51 (p), SHP: 42, THP: 199, FP: 177, Q: 171, Tla: 1,899. Owner: Mr. Aditya Pradyumna Thackersey. Trainer: B. Suresh.

5. GREEN DESERT HANDICAP: SUPREME GRANDEUR (Farid Ansari) 1, Choice (Hindu Singh) 2, Trump Baby (R.S. Bhati) 3 and Emperor Ashoka (Inayat) 4. 3-1/4, 1-1/4, 2-3/4. 1m, 15.01s. ₹27 (w), 14, 12, 39 (p), SHP: 54, THP: 70, FP: 119, Q: 117, Tla: 6,534. Owner: M.A.M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad Charitable Trust. Trainer: R. Foley.

6. STEWARDS CUP: ANASTASIA (Hindu Singh) 1, Pense’e (Likith Appu) 2, Slainte (Antony Raj) 3 and Priceless Ruler (Farid Ansari) 4. 1-3/4, 1 and snk. 1m, 14.29s. ₹36 (w), 23 , 22 (p), SHP: 42, THP: 56, FP: 64, Q: 92, Tla: 305. Owners: Dr. Ram H. Shroff & Mr. Raj H. Shroff rep. M/s. Stride Livestock, Mr. Chetan Shah. Trainer: Vijay Singh.

7. CHAITANYA CHAKRAM HANDICAP: SURYAKRISHI (Antony Raj) 1, Perfect Blend (Ramandeep) 2, Clockwise (Inayat) 3 and Gold Fame (Hindu Singh) 4. 1-3/4, shd and 1. 1m, 29.47s. ₹73 (w), 10, 51, 21 (p), SHP: 116, THP: 57, FP: 662, Q: 260, Tla: 1,266. Owner: Mr. Karlapati Ramnath Apparo. Trainer: J.E. Mckeown.

8. ILHEUS HANDICAP: SONIC DASH (S. Imran) 1, Renegade (Jagadeesh) 2, Beauty Of The Turf (P. Vikram) 3 and Illustrious Ruler (Farid Ansari) 4. 2-1/2, 3-3/4, 1-1/2. 1m, 29.08s. ₹32 (w), 12, 30, 39 (p), SHP: 212, THP: 175, FP: 241, Q: 278, Tla: 4,177. Owners: Mr. Kishore Rungta, Mr. M. Narredu & Mr. Karan Kochar. Trainer: D. Narredu.

