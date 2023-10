All Attractive primed to take the honours in the feature event

October 13, 2023 12:30 am | Updated October 12, 2023 06:48 pm IST - MYSURU:

All Attractive, who is in fine fettle, may score an encore in the Benaka Developers Mysore Dasara Sprint Championship (1,200m), the chief event of the races to be held here on Friday (Oct 13). False rails (width about 7m from 1,600m to the winning post) will be in position.

1. LALITHAMAHAL PLATE (1,400m), rated 00 to 25, 2-00 p.m.: 1. Flying Falcon (4) Samundra S 61.5, 2. Pette’s Choice (3) Jagadeesh 60, 3. Shivalik Sound (9) Tousif 59.5, 4. Royal Title (7) Darshan 59, 5. Double Vision (8) Shreyas S 58, 6. Sultan Sword (6) Angad 57.5, 7. Eco System (1) Afsar Khan 57, 8. Max Mueller (2) Vivek 56 and 9. Like My Daddy (5) G. Vivek 52.5.

1. DOUBLE VISION, 2. MAX MUELLER, 3. LIKE ME DADDY

2. LOKAPAVANI PLATE (Div. II), (1,400m), rated 20 to 45, 2-30: 1. D Warrior (11) Md. Mushraf 60, 2. Elevado (5) A.K. Aniket 59, 3. VIjaya Sarathi (3) N.B. Kuldeep 57, 4. Benignity (10) S. Hussain 56.5, 5. D Romance (1) B. Harish 56.5, 6. Dalhousie (4) T. Pavan 56, 7. Nishk (2) Prabhu K 56, 8. Flying Brave (9) S. Shareef 55.5, 9. Natural Hunter (12) G. Vivek 55.5, 10. Polar Queen (13) L.A. Rozario 55.5, 11. Solid Power (6) Salman Khan 55, 12. Maybach (7) Tousif 54 and 13. Firefinch (8) R. Pradeep 53.5.

1. ELEVADO, 2. BENIGNITY, 3. FIREFINCH

3. TRIVENI PLATE (1,200m), rated 40 to 65, 5-y-o & over, 3-00: 1. Tenali (7) Kiran Rai 60, 2. Gold Crest (3) Tousif 59.5, 3. Kingofthejungle (5) M. Rajesh K 58.5, 4. Flash Bond (1) Shezad Khan 58, 5. Aquila D’oro (6) Faiz 56, 6. Ineffable (2) A.K. Aniket 56, 7. Real Show (—) (—) 56, 8. Mink (8) B. Harish 55.5, 9. Vijaya Brave (9) R. Shiva K 55.5 and 10. Spiritual Force (10) Shreyas S 54.

1. SPIRITUAL FORCE, 2. KINGOFTHEJUNGLE, 3. TENALI

4. URS KAR TROPHY (1,200m), rated 60 & above, 3-30: 1. Dandi Satyagraha (1) R.S. Bhati 62.5, 2. Vijaya Falcon (9) Akshay K 61, 3. Wild Spell (6) T. Pavan 61, 4. Contributor (8) Tauseef 58.5, 5. Perfect Perfecto (7) R. Shiva K 55, 6. Tracer Bullet (3) Shezad Khan 54.5, 7. Court Jester (2) Shreyas S 53.5, 8. Perfect Justice (4) Anagd 52.5 and 9. Indian Patriot (5) S. Saqlain 51.5.

1. INDIAN PATRIOT, 2. VIJAYA FALCON, 3. PERFECT JUSTICE

5. BENAKA DEVELOPERS MYSORE DASARA SPRINT CHAMPIONSHIP (1,200m), 3-y-o & over, (Terms), 4-00: 1. Agnostic (1) Antony 60, 2. All Attractive (2) S. John 60, 3. Priceless Gold (3) S. Saqlain 58.5, 4. O Hansini (4) Akshay K 57, 5. Leather Back (6) G. Vivek 52.5 and 6. Tom Cruiser (5) Shreyas S 52.5.

1. ALL ATTRACTIVE, 2. AGNOSTIC

6. KARAPUR PLATE (1,400m), rated 40 to 65, 4-30: 1. Elusive Girl (1) Jagadeesh 60.5, 2. Ibrahimovic (2) N.B. Kuldeep 60.5, 3. Armstrong (7) Akshay K 56.5, 4. Rising Sun (4) Kiran Rai 55, 5. Benghazi (8) Angad 54, 6. Herodotus (5) Prabhu K 54, 7. Power Of Thea (6) T. Pavan 54, 8. Lucky Point (3) Salman Khan 53.5 and 9. Winter Storm (9) M. Rajesh K 53.

1. ARMSTRONG, 2. BENGHAZI, 3. LUCKY POINT

7. LOKAPAVANI PLATE (Div. I), (1,400m), rated 20 to 45, 5-00: 1. Magic Circle (2) A.K. Aniket 61, 2. Swaghatham (6) Md. Imran Ashraf 61, 3. Ankush (8) Angad 60, 4. Arrowette (12) Abhishek Mhatre 60, 5. Defining Power (4) Kiran Rai 60, 6. Free Spirited (1) Faiz 60, 7. Wind Whistler (5) M. Rajesh K 60, 8. Fortunatus (10) T. Pavan 59, 9. Inexhaustible (7) Prabhu K 58, 10. Davids Delight (3) Shreyas S 55, 11. Empyrian (-) (-) 55, 12. Super Veloce (11) Afsar Khan 55 and 13. Percivale (13) Jagadeesh 54.5.

1. DEFINING POWER, 2. MAGIC CIRCLE, 3. FORTUNATUS

Day’s best: ARMSTRONG

Double: SPIRITUAL FORCE — INDIAN PATRIOT

Jkt: 3, 4, 5, 6 and 7; Mini Jkt: 4, 5, 6 and 7; Tr (i): 2, 3 and 4; (ii): 5, 6 and 7.

