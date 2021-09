Ekta and Harshita clinch 49er FX title

CHENNAI

12 September 2021 22:12 IST

Ekta Yadav and Harshita Tomar of National Sailing School, Bhopal, clinched the women’s 49er FX title in the YAI senior National sailing championships at the Indian Naval Watermanship Training Centre (INWTC), Mumbai recently.

The winner in each category will represent India in the 2022 Asian Games.

The results:

Men:

laser standard: 1. Vishnu Saravanan (AYN), 2. Gitesh (AYN), 3. Bikram Mahapatra (EMESA).

49er: 1. K.C. Ganapathy & Varun Thakkar (TNSA), 2. Prince Noble & Manu Francis (AYN), 3. Anand Thakur & Satyam Rangad.

iQ Foil: 1. Sachin Ganesh (TNSA).

RSX: 1. S. Jerom Kumar (AYN), 2. Dayne Coelho (GYA), 3. Ved Prakash Pathak (AYN).

Women:

49er FX: 1. Ekta Yadav & Harshita Tomar (NSS), 2. Shital Verma & Vanshika Singh Parihar (NSS).

Laser radial: 1. Nethra Kumanan (TNSA), 2. Peral Colvalcar (CESC), 3. V. Vaishnavi (YCH).

RSX: 1. Ishwarya Ganesh (TNSA), 2. Nancy Rai (NSS).

470 Mixed: 1. Uma Chouhan (NSS) & R.K. Sharma (INWTC), 2. Atul Lende & Shweta P. Shervegar (AYN), 3. Shraddha Verma (NSS) & Mahendra Matwa (INWTC).