సన్నద్ధంగా ఉండాలి

December 29, 2022 12:28 pm | Updated 02:33 pm IST

జీరో-COVID వ్యూహాన్ని కఠినంగా అమలు చేసిన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత, చైనా దానిని అకస్మాత్తుగా వదిలివేసింది, ఇది ప్రతిరోజూ కేసుల పెరుగుదలకు దారితీసింది . డిసెంబర్‌లో 20 రోజుల్లో 250 మిలియన్ల మంది ప్రజలు కు సోకినట్లు, మీడియా ప్రకారం అంచనా వేయబడింది. ఆసుపత్రులొ మరియు శ్మశానవాటికలో రద్దికి దారితీసింది. అక్టోబరు మరియు డిసెంబర్ మధ్య నిక్షిప్తం చేయబడిన 30 జన్యు శ్రేణులు మరియు చైనా నుండి డిసెంబరులో మాత్రమే 14 జన్యు శ్రేణుల ఆధారంగా, BF.7 ఆధిపత్య వేరియంట్‌గా కనిపిస్తుంది. నెలల క్రితమే భారత్‌తో సహా అనేక దేశాల్లో ఈ వేరియంట్ కనుగొనబడినప్పటికీ, చైనాలో వైరస్ యొక్క అనియంత్రిత వ్యాప్తి కారణంగా మరింత ఎక్కువ వ్యాప్తితో కొత్త వైవిధ్యాలు ఏర్పడవచ్చనే భయం ఉంది. ఉదాహరణకు, ఇతర రూపాంతరాలలో ఇప్పటికే కనిపించిన మూడు అదనపు రోగనిరోధక తప్పించుకునే ఉత్పరివర్తనలు కలిగిన BF.7 ఉప-వంశం చైనా నుండి వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తులలో కనుగొనబడింది; ఈ ఉత్పరివర్తనలు వ్యాధి వ్యాప్తిని మరింత పెంచవచ్చు కానీ వ్యాధి తీవ్రతను పెంచవు. మరికొన్ని దేశాల్లో కేసుల పెరుగుదలతో, భారతదేశం ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండటానికి సరైన మరియు చురుకైన చర్యలను తీసుకుంది. ఈ సంవత్సరం జులై నాటికి 90% మంది వయోజన జనాభాకు ఇప్పటికే పూర్తిగా టీకాలు వేయడంతో, నాలుగింట ఒక వంతు మంది పెద్దలు బూస్టర్ కూడా వేయుంచుకునందన, మరియు జనాభాలో అధిక శాతం మందికి సహజంగా వ్యాధి సోకినందుకు, రెండో దశ లో భారతదేశము చూసిన పెద్ద ఎత్తున మరణాలను ఇప్పుడు చూసే అవకాశాలు తక్కువే. వాస్తవానికి, జనాభాలో అధిక శాతం మంది టీకా మరియు సహజ ఇన్ఫెక్షన్ నుండి హైబ్రిడ్ రోగనిరోధక శక్తిని పొందుతున్నారు. ఇది అన్ని ఓమిక్రాన్ ఉప-వంశాలకు తేలికపాటి వ్యాధిని మాత్రమే కలిగిస్తుంది కాబట్టి, భారతదేశంలో దృష్టి రోజువారీ కొత్త ఇన్ఫెక్షన్లపై కాకుండా, ఆసుపత్రిలో చేరడం ముఖ్యంగ ఐ‌సియూ అడ్మిషన్ల పైన మాత్రమే దృష్టి పెట్టాలి.

అందువల్ల, వైరస్ ఉత్పరివర్తనాలను కూడగట్టుకోని కొత్త వెరియంట్స్ ను శ్రుష్టించుతుంది కాబట్టి, కొత్త వేరియంట్‌లను ట్రాక్ చేయడానికి జన్యు శ్రేణిని (కొవిడ్ పరీక్షను పెంచకుండా) మాత్రమే పెంచాలని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలను కోరడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. ఈ సంవత్సరం నాటకీయ మందగమనం తర్వాత

భారతదేశంలో జీనోమ్ సీక్వెన్సింగ్ యొక్క వేగాన్ని వెంటనే పెంచాలి. కొత్త వేరియంట్‌ల వ్యాప్తికి గల అవకాశాలను తగ్గించే ప్రయత్నంలో ప్రభుత్వం 2 % అంతర్జాతీయ ప్రయాణీకుల యాదృచ్ఛిక పోస్ట్-అరైవల్ నమూనాను మరియు చైనా మరియు ఇతర నాలుగు దేశాల నుండి వచ్చేవారికి తప్పనిసరి RT-PCR పరీక్షలను ప్రవేశపెట్టింది. మెడికల్ ఆక్సిజన్‌ను నిరంతరాయంగా సరఫరా చేయాలని మరియు కార్యాచరణ సంసిద్ధతను నిర్ధారించడానికి ఆరోగ్య సదుపాయాలపై డ్రిల్ నిర్వహించాలని మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలకు సూచించింది. ముక్కుద్వారా ఇచ్చే వ్యాక్సిన్‌తో సహా ఏడు COVID-19 వ్యాక్సిన్‌లను, వివిధ ఆమోదము పొందిన ప్లాట్ఫాంల ద్వారా తయ్యారి చేయబడిన చో, భారతదేశం వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిలొ స్వయం సమృద్ధి సాదించింది. హోమోలాగస్ బూస్టర్‌లతో పాటు, కొన్ని వ్యాక్సిన్‌లు హెటెరోలాగస్ బూస్టర్ డోస్‌గా కూడా ఆమోదం పొందాయి. యాంటీవైరల్ విషయంలో, హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక కంపెనీ ఫైజర్ యొక్క COVID-19 ఓరల్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్, పాక్స్‌లోవిడ్, యొక్క జెనరిక్ వెర్షన్ తయారీ కోసం ఇటీవల WHO యొక్క ప్రీక్వాలిఫికేషన్‌ను పొందింది.

This editorial has been translated from English, which can be read here.

