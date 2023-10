స్పష్టత మరియు గందరగోళం

December 29, 2022 12:22 pm | Updated 02:31 pm IST

కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర, లేదా ‘ఐక్యత భారతదేశం మార్చ్‘, దేశ రాజకీయాలను పునర్నిర్మించే సాహసోపేతమైన ప్రయత్నం. ఇప్పుడు తొమ్మిది రోజుల విరామంతో, ఇది జనవరి 3న ఢిల్లీ నుండి కాశ్మీర్‌లోని శ్రీనగర్ వైపు తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది సెప్టెంబర్ 7న కన్యాకుమారిలో ప్రారంభమై 2,800 కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించింది. రాజకీయ అధికారానికి సులువైన మార్గంగా మారిన మతపరమైన వాక్చాతుర్యాన్ని ధ్రువీకరించే నేపథ్యంలో, ఆయన సామరస్య సందేశం స్పూర్తిదాయకం ఐనా ఒక లాంటి అమాయకమైన ఆదర్శప్రాయంగా ఉంది. తన ప్రసంగాలు మరియు పరస్పర చర్యల ద్వారా, తక్షణ ఎన్నికల లెక్కల నుండి విడదీయబడిన రాజకీయ చర్యల కోసం కొత్త చార్టర్‌ను రూపొందించడానికి ప్రయత్నించాడు. ఇప్పటికే ఉన్న సామాజిక వాస్తవాలను ప్రతిబింబించే మరియు పునరుత్పత్తి చేసే యథాతథ రాజకీయాలు మరియు రాజకీయ చర్య ద్వారా సమాజాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించే రాడికలిజం మధ్య మధ్యస్థాన్ని కనుగొనే ప్రయత్నంలో ఇది కొన్ని మార్గాల్లో రాజీ. బిజెపి నుండి మొదటి ప్రధానమంత్రి అయిన A.B వాజ్‌పేయి కి నివాళులు అర్పించడం ద్వారా శ్రీ గాంధీ హిందూత్వ యొక్క ప్రస్తుత పునరుక్తికి దాని స్వంత అసలు కంటెంట్ మరియు ఉద్దేశ్యం లో ఉన్నతేడాను ధృవీకరిన్చడానికి ప్రయత్నించారు. అది యెంత సున్నితమైన తేడా ఐనా సరే. కవాతులో, అతను నిస్సందేహంగా, హిందుత్వ యొక్క బద్ధ వ్యతిరేకిగా ఉద్భవించాడు, కానీ అది అతనిని దాని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యాన్ని లేదా దానిని వ్యతిరేకించే రాజకీయాలలో తాను కీలక పాత్ర పోషించే సామర్థ్యాన్ని జోడించకపోవచ్చు.

శ్రీ గాంధీకి, సామాజిక సామరస్యం రాజకీయాల సాధన కు ఒక మార్గదర్శమూ. ఆ భావనకు ప్రాథమిక సవాలు ఉంది, ఎందుకంటే రాజకీయాలు పోటీ మరియు పోరాటం నుండి తప్పించుకోలేవు. బిజెపి మరియు దాని హిందుత్వ భావజాలంపై శ్రీ గాంధీ యొక్క సొంత ధైర్యమైన వ్యతిరేకత మరియు పోరాటమే దానికి నిదర్శనము. రాకీయము రాజ్యాధికారాన్ని చేజిక్కించుకునే మార్గం కంటే సామాజిక పరివర్తన సాధనంగా భావించడం ఓ కొత్త వరవడి యేమి కాదు. మహాత్ముడి నుండి వినోబా భావే నుండి జయప్రకాష్ నారాయణ్ వరకు, రాజకీయాలను నైతిక సాధనగా భావించిన వ్యక్తుల కు మరియు ఉద్యమాల కు సుదీర్ఘ చరిత్ర భారతదేశానికి ఉంది. హిందూత్వ మరియు మార్క్సిజం వంటి రాజకీయ భావజాలాలు రాజ్యాధికారాన్ని అంతిమంగా కాకుండా, సామాజిక పరివర్తన సాధనంగా తాము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. హిందుత్వ యొక్క ప్రస్తుత అధికార-భావజాల సముదాయం అది స్వీయ-శాశ్వతమైన ఆధిపత్యం మరియు సమర్థత స్థాయిని సాధించింది. భారతదేశంపై దాని అపూర్వమైన సంపూర్ణమైన ఈ సముదాయం పట్టు హిందూమతం యొక్క రాజకీయ అనుసరణపై ఆధారపడింది. హిందూమతము సహస్రాబ్దాలుగా ప్రజలను ఒకరికొకరు మరియు వారి భూమిని అనుసంధానించే తత్వశాస్త్రం. శ్రీ గాంధీ తనకు ఎదురయ్యే వాస్తవికత గురించి తెలుసు మరియు అతని ఉద్దేశాలు నిందలకు అతీతమైనవి. రాజ్యాధికారం మరియు సామాజిక లక్ష్యాల మధ్య సంక్లిష్ట సహసంబంధాన్ని గుర్తించడం మరింత సవాలుతో కూడుకున్నది. నైతిక స్పష్టతను స్థిరమైన రాజకీయాలకు అనువదించడం శ్రీ గాంధీకి చేయవలసిన పని.

This editorial has been translated from English, which can be read here.

