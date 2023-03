విస్తరిస్తున్న చీలిక: అమెరికా-చైనా సంబంధాలు క్షీణించడంపై..

March 11, 2023 11:07 am | Updated 11:07 am IST

ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద శక్తుల మధ్య సంబంధాలు వేగంగా దిగజారడం తిరిగి రాని స్థితికి చేరుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఇది ఖచ్చితంగా బీజింగ్ నుండి వచ్చిన సందేశం, ఇక్కడ కొనసాగుతున్న నేషనల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ లేదా పార్లమెంట్ వార్షిక సమావేశంలో, చైనా నాయకులు వాషింగ్టన్ ఇటీవలి సంబంధాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ప్రెసిడెంట్‌గా ఇప్పుడు మూడవ ఐదేళ్ల కాలానికి మళ్లీ నియమితులైన జి జిన్‌పింగ్, మార్చి 6న పార్లమెంటరీ ప్రతినిధి బృందంతో మాట్లాడుతూ, చైనా “దేశ అభివృద్ధికి అపూర్వమైన తీవ్రమైన సవాళ్లను” ఎదుర్కొంటోంది, ఎందుకంటే “U.S. నేతృత్వంలోని పాశ్చాత్య దేశాలు అన్ని రంగాల్లో అమలు చేశాయి చైనా నియంత్రణ మరియు అణచివేత”. మిస్టర్ జి నేరుగా U.S. పేరును ఎంచుకున్నారు, అది సంబంధాలు ఎలా క్షీణించాయో స్పష్టంగా సూచిస్తుంది. చైనా కొత్త విదేశాంగ మంత్రి క్విన్ గ్యాంగ్ మాట్లాడుతూ యుఎస్ “చైనాను చుట్టుముట్టడానికి” ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. బిడెన్ పరిపాలన యొక్క “ఇది చైనాతో పోటీపడటానికి ప్రయత్నిస్తుంది, కానీ సంఘర్షణను కోరుకోదు” వాదన ను కూడా అతను తిరస్కరించాడు. “... అంటే చైనాను అన్ని విధాలుగా అణచివేయడం” అని నొక్కి చెప్పారు. “అమెరికా బ్రేకు కొట్టకపోతే... ఖచ్చితంగా ఘర్షణ జరుగుతుంది” అని ఆయన అన్నారు.

నవంబర్ 2022లో జరిగిన వారి G-20 ఇండోనేషియా సమావేశంలో ఇద్దరు నాయకులు చెప్పినట్లుగా, పోటీని “బాధ్యతాయుతంగా నిర్వహించడం” ఆశ అయితే, ఇటీవలి సంఘటనలు విశ్వాసాన్ని ప్రేరేపించవు. U.S. వాషింగ్టన్‌పై చైనీస్ బెలూన్‌ను చూసిన తర్వాత గత నెల ప్రారంభంలో US విదేశాంగ కార్యదర్శి ఆంటోనీ బ్లింకెన్ షెడ్యూల్ చేసిన చైనా సందర్శన రద్దు చేయబడింది, “ఎంగేజిమెంట్” ను పునఃప్రారంభించాలనే ఉద్దేశ్యంతో సందర్శన సందర్భంగా “గూఢచారి బెలూన్” ఒక తీవ్రమైన రెచ్చగొట్టే అంశం లా చూసింది. చైనా విషయానికి వస్తే “పౌర వాతావరణ శాస్త్ర ఎయిర్‌షిప్” ను కాల్చివేయాలనే యుఎస్ నిర్ణయాన్ని వాషింగ్టన్‌లో “హిస్టీరియా” భావాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నట్లు బీజింగ్ నిందించింది. ప్రపంచంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు, ఇటీవలి సంఘటనలు చీలిక ఇంకా ఉంటుందని సూచిస్తుంది. బీజింగ్, దాని అన్నింటినీ చుట్టుముట్టే U.S. శత్రుత్వం యొక్క “ప్రిజం” ద్వారా ప్రపంచంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలను ఎక్కువగా చూస్తున్నది, అయితే ఐరోపాతో కంచెలను చక్కదిద్దుతున్నట్లు మరియు దాని పొరుగువారితో సంబందాలు పెంచుకోవాలని కనిపిస్తోంది. బీజింగ్ ఈ సంవత్సరం ఒక ప్రధాన మధ్య ఆసియా శిఖరాగ్ర సమావేశాన్ని ప్లాన్ చేస్తోంది మరియు జపాన్‌తో దాని సంబంధాలు మెరుగుపడుతున్నాయి. U.S., అదే సమయంలో, ఈ ప్రాంతంలో పొత్తులు మరియు భాగస్వామ్యాలను పెంచుతోంది. భారతదేశం ఇప్పటివరకు తన స్వప్రయోజనాలకు కట్టుబడి ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నుండి పతనాన్ని సమర్ధవంతంగా నిర్వహించినప్పటికీ, వాస్తవ నియంత్రణ రేఖకు సంబంధించి చైనా ఒక ప్రత్యేకమైన సవాలును విసిరింది. క్వాడ్‌పై బీజింగ్ తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసిన తర్వాత, తమ భూ సరిహద్దుల వెంబడి నిరంతర ఒత్తిడికి భారతదేశం సిద్ధంగా ఉండాలి, అద్వానంగా ఉన్న చైనా-అమెరికా చీలిక బీజింగ్ యొక్క “కాలిక్యులస్‌” ను మార్చతుంద లేదా అని అంచనా వేస్తూనే. ఇది రెండు సరిహద్దులతో ముడిపడి ఉన్నప్పటికీ తైవాన్ దాని ప్రాథమిక ఆందోళనగా ఉంది. అనిశ్చితి మరియు క్లిష్ట సవాళ్లతో నిండిన విభజిత ప్రపంచంలో అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడానికి భారతదేశం తగినంత చురుకైనది గా ఉండాలి.

This editorial has been translated from English, which can be read here.