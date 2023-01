నెమ్మదిగా మరియు స్థిరంగా

January 04, 2023 11:33 am | Updated 11:33 am IST

ప్రెసిడెంట్ లూలా బ్రెజిల్ సంప్రదాయవాద రాజకీయాలతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి

లూయిజ్ ఇనాసియో లులా డా సిల్వా తిరిగి అధికారంలోకి రావడం, జైర్ బోల్సోనారో యొక్క గత నాలుగు సంవత్సరాల తప్పులను సరిదిద్దడానికి మరియు దేశాన్ని ఈక్విటీ-ఆధారిత వృద్ధి దారిలో ఉంచడానికి బ్రెజిల్‌కు ఒక అవకాశం. లూలా, లెఫ్టిస్ట్ వర్కర్స్ పార్టీ నాయకుడిగా పేరుపొందారు, అధిక పనితీరు మరియు అధిక ప్రజాదరణతో రికార్డు సృష్టించారు. అతని మునుపటి రెండు పరిపాలనలు, 2003 నుండి 2011 వరకు, మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాన్ని అనుసరించాయి - అధిక సామాజిక వ్యయంతో కూడిన మార్కెట్-స్నేహపూర్వక విధానాలు - ఇది దాదాపు 25 మిలియన్ల బ్రెజిలియన్‌లను పేదరికం నుండి బయటపడేయడంలో సహాయపడడమే కాక అధిక ఆర్థిక వృద్ధికి భరోసా ఇచ్చింది. కానీ ఆయన పాలన తరువాత సమస్యాత్మక సంవత్సరాల మొదలైయ్యై. అతని చేతితో ఎంపిక చేయబడిన వారసుడు, మాజీ విప్లవకారుడు దిల్మా రౌసెఫ్, శత్రు కాంగ్రెస్ చేత అభిశంసనకు గురయ్యారు. బ్రెజిల్ యొక్క క్రూరమైన సైనిక నియంతృత్వానికి మద్దతుదారు శ్రీ బోల్సోనారో, తీవ్ర-జాతీయవాద అధ్యక్షుడి సారథ్యాములో, ఆర్థిక వృద్ధి కథ అదృశ్యమైంది, ఆకలి పెరిగింది మరియు దాని ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థ కుప్పకూలింది. COVID-19 కారణంగా కనీసం 7,00,000 మంది మరణించారు, ఎందుకంటే అధ్యక్షుడు మహమ్మారి యొక్క ముప్పును తక్కువ అంచనా వేసి, అతని పరిపాలన దాని సంక్షోభ ప్రతిస్పందనను చెడగొట్టాడు. శ్రీ బోల్సోనారో యొక్క విధానాలు అమెజాన్ వర్షారణ్యాలను వేగంగా అటవీ నిర్మూలనకు దారితీశాయి. బోల్సోనారో సంవత్సరాల్లో బ్రెజిల్‌లోని ఉదారవాద, శ్రామిక వర్గం మరియు ప్రగతిశీల విభాగాలు సుప్రీం కోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించబడటానికి ముందు అవినీతి ఆరోపణలతో దోషిగా తేలిన లూలాకు మద్దతుగా నిలిచాయి. 83% ఆమోదం రేటింగ్‌తో 2011లో పదవిని విడిచిపెట్టిన లూలా, ప్రతిపక్షాలను సమీకరించి, అధ్యక్ష ఎన్నికలలో స్వల్పమైన కానీ నమ్మకమైన విజయాన్ని సాధించారు. ఆదివారం నాడు తన పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం లూలా మాట్లాడుతూ ఐక్యత మరియు పునర్నిర్మాణంపై తన దృష్టి ఉంటుందని అన్నారు. అతని ప్రయోజనం కోసం, దక్షిణ అమెరికా గుండా కొత్త గులాబీ అలలు వీస్తున్నాయి. వెనిజులా, చిలీ వంటి దేశాల్లోని వామపక్ష నేతల నుంచి తన ఎజెండాకు మద్దతు లభిస్తుంది. లూలా ఈ సంవత్సరం అదనంగా $28 బిలియన్లు ఖర్చు చేయాలని యోచిస్తున్నందున బ్రెజిల్ ఖర్చు పరిమితిని నిలిపివేసేందుకు ఇప్పటికే రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ముందుకు వచ్చారు. కానీ అయినా మార్గము సాఫీగా ఉండదు. శ్రీ బోల్సోనారో అధికారికంగా అంగీకరించడానికి నిరాకరించారు మరియు లూలా ప్రారంభోత్సవానికి ముందు బ్రెజిల్‌ను విడిచిపెట్టారు, అయితే అతని మద్దతుదారులు హింసాత్మక నిరసనలు నిర్వహించారు, సైన్యాన్ని “ప్రభుత్వాన్ని మూసివేయాలని” పిలుపునిచ్చారు. సామాజిక ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువగా ఉంటే, ఆర్థిక సవాళ్లు పెద్దవిగా ఉంటాయి. 2000ల ప్రారంభంలో లూలా యొక్క సాంఘిక సంక్షేమ వ్యయానికి నిధులు సమకూర్చడంలో సహాయపడిన కమోడిటీ బూమ్ నేడు ఉనికిలో లేదు. అతను ప్రభుత్వంపై ప్రజలకు విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగాన్ని పునర్నిర్మించాలి మరియు ధ్రువణ దేశాన్ని ఏకం చేయాలి. లూలా బ్రెజిల్ కులీనుల ఆధిపత్య రాజకీయాల యొక్క వివిధ సమూహాలతో చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ, దాని సంపద నిర్మాణాలలో క్రమంగా ఇంకా గణనీయమైన మార్పులను లక్ష్యంగా చేసుకుని జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగాలి. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

