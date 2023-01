విరిగిన ఫార్ములా

January 02, 2023 01:05 pm | Updated 01:05 pm IST

కొన్ని చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలను రాబడి రేట్ల పెంపుదల నుండి అసమంజసంగా తప్పించబడ్డాయి

గత శుక్రవారం, ప్రభుత్వం 2023 మొదటి త్రైమాసికంలో కొన్ని చిన్న పొదుపు పథకాలపై రాబడిని 20 బేసిస్ పాయింట్లు 110 బేసిస్ పాయింట్లకు లేదా 0.2 నుండి 1.1 శాతం పాయింట్లకు పెంచింది. చిన్న పెట్టుబడిదారులు తమ ఇంటి మిగులును బ్యాంకులు మరియు పోస్టాఫీసుల ద్వారా ఉంచే 12 చిన్న పొదుపు పథకాలలో ఎనిమిదింటికి ఇవి ప్రారంభమవుతాయి. చిన్న పొదుపు రాబడి రేట్లలో 27 నెలల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మునుపటి త్రైమాసికంలో కూడా ఇదే విధమైన ఎంపిక చేయబడిన పెంపు అమలు చేయబడింది, అయితే పరిధి తక్కువగా 10 నుండి 30 బేసిస్ పాయింట్లు మరియు ఐదు పథకాలపై మాత్రమే వర్తింప చేసారు. తాజా సమీక్షలో, అత్యధికంగా 1.1 శాతం పాయింట్ల పెంపు ఒక-, రెండు- మరియు మూడు సంవత్సరాల కాల డిపాజిట్లకు మాత్రమే మంజూరు చేయబడింది. ఇతర పథకాలకు, పెరుగుదల నామమాత్రంగా ఉంది — సీనియర్ సిటిజన్లు మరియు నెలవారీ ఆదాయ పథకాలకు 40 బేసిస్ పాయింట్లు మరియు జాతీయ పొదుపు సర్టిఫికేట్ మరియు కిసాన్ వికాస్ పత్ర కోసం కేవలం 20 బేసిస్ పాయింట్లు. జనాదరణ పొందిన దీర్ఘకాలిక పొదుపు మార్గం, పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF)పై రాబడులు 7.1% వద్ద మారలేదు, ఏప్రిల్ 2020 నుండి అవి మహమ్మారి ప్రారంభంలో 7.9% నుండి తగ్గించబడినప్పటి నుండి అమలులో ఉన్నాయి. బేటీ బచావో, బేటీ పఢావో ప్రచారం కింద ఆడపిల్లల విద్యపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు మరియు వారి వివాహ ఖర్చుల కోసం పొదుపు చేసేలా కుటుంబాలను ప్రోత్సహించేందుకు 2015 జనవరిలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించిన సుకన్య సమృద్ధి ఖాతా పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే వారికి కూడా ఎలాంటి ఉపశమనం లేదు. అక్టోబర్ నుండి డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా PPFపై రాబడి 7.72% మరియు సుకన్య సమృద్ధి పథకం 8.22% వద్ద ఉండాలని అంచనా వేసింది. 2016 నుండి ప్రతి త్రైమాసికంలో చిన్న మొత్తాల పొదుపు రేట్లను రీసెట్ చేయడానికి ఫార్ములా-ఆధారిత విధానాన్ని అవలంబించిన ప్రభుత్వం, ఎంపిక చేసిన అమలును ఆశ్రయించకూడదు. 2022 చివరి త్రైమాసికంలో ఈ రాబడిని అనుసంధానించాల్సిన ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలపై దిగుబడుల సడలింపు ఏదీ జరగలేదు. బహుశా, తక్కువ కాల వ్యవధి డిపాజిట్‌ల కోసం అత్యధిక లాభాలను అందించాలనే నిర్ణయం ప్రభుత్వ రుణ నిర్వహణ ప్రణాళిక ను దృష్టి లో పెట్టికొని చేసినట్టు ఉంది, కానీ PPF మరియు ఇతర పథకాలపై యథాతథ స్థితి, నష్టభయం ఉన్న మధ్యతరగతికి న్యాయమైనది కాదు. ఉదాహరణకు, PPFలో పెట్టుబడులు ఏ సందర్భంలోనైనా సంవత్సరానికి ₹1.5 లక్షలకు పరిమితం చేయబడతాయి మరియు మొత్తం డిపాజిట్లు బ్యాంకు డిపాజిట్ల కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, బ్యాంకు డెపోసిట్ల పెంచడము తో పరిశ్రమకు ఆరోగ్యకరమైన క్రెడిట్ లభ్యతకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది అని అనుకుంటే. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం 2020 రేటు తగ్గింపుల నుండి పెరుగుతూనే ఉంది మరియు 2022లో చాలా వరకు 6% సహించే గడప కంటే ఎక్కువగా నే ఉంది, దీనితో పాటుగా వడ్డీ రేటు పెంపుదల కూడా తీవ్రంగా ఉంది. గత రెండున్నరేళ్లలో కుటుంబాలు ఆదాయ నష్టాలు మరియు అధిక ఆరోగ్య ఖర్చులతో ఇబ్బంది పడ్డాయి కాబట్టి మెరుగైనా రాబడికి అర్హులు. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

