మితిమీరిన గౌరవము

January 04, 2023 11:29 am | Updated 11:29 am IST

నోట్ల రద్దును సమర్థిస్తున్నప్పుడు, ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారీగా చేయడంలో ఎస్సీ విఫలమైంది

ఆర్థిక మరియు సామాజిక విధానానికి సంబంధించిన విషయాలలో ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వ తీర్పును కోర్టులు వాయిదా వేయాలి అనేది తరచుగా పునరావృతమయ్యే న్యాయపరమైన అభిప్రాయం. వారి జోక్యాలు సాధారణంగా కార్యనిర్వాహక నిర్ణయాలు స్పష్టంగా ఏకపక్షంగా లేదా చట్టవిరుద్ధంగా ఉన్న సందర్భాలకు పరిమితం చేయబడతాయి. ఈ నేపథ్యంలో, సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలోని ఐదుగురు న్యాయమూర్తులలో నలుగురు, నవంబర్ 8, 2016న అప్పటికి ఉన్న మొత్తం ₹500 మరియు ₹1,000 నోట్లను రద్దు చేయాలని నాటకీయంగా ప్రకటన చేయడంలో ప్రభుత్వ విజ్ఞత తో ఏకీభవించడములో ఆశ్చర్యం లేదు. న్యాయపరమైన జోక్యం యొక్క పరిధి నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియను పరిశీలించడానికి మాత్రమే, కానీ మెజారిటీ విమర్శలేని ఆమోదాన్ని అందించింది, ఇది లోపాలు లేనిదని పేర్కొంది. పరిమాణాత్మక పరిమితులు లేకుండా నోట్లను రద్దు చేసే ప్రభుత్వ అధికారాన్ని ఇది సమర్థించింది మరియు ప్రతిపాదనను ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) మధ్య తగినంత సంప్రదింపులు జరిగాయనే వాదనతొ అంగీకరించింది. మెజారిటీ తీర్పు గురించి బాధ కలిగించే విషయం ఏమిటంటే, నోట్ల రద్దు వల్ల ప్రజలు పడిన అపారమైన బాధలను తేలికగ చూడడము. కష్టాల సంభావ్యతను మరియు నోట్ల రద్దు అంతిమంగా విఫలమై ఉండవచ్చు అని గుర్తించే పరిశీలనలు ఉన్నప్పటికీ, ఇవి సందర్భానుసారంగా పరిమితం చేయబడ్డాయి, ఈ చర్యను చెల్లుబాటు చేయని విధంగా వ్యక్తిగత బాధలు లేదా తీర్పు దోషాలను పేర్కొనలేమని చెప్పడానికి. దామాషాపై ఆధారపడిన గణనీయమైన వాదనలను మెజారిటీ ప్రక్కనపెట్టారు, దామాషా కోసం ప్రతి పరీక్షలోనూ నోట్ల రద్దు మనుగడ సాగిస్తుంది అని చెప్పారు : చట్టబద్ధమైన ప్రయోజనం (నకిలీ కరెన్సీని వెలికితీయడం మరియు ఉగ్రవాద నిధులను ఎదుర్కోవడం), చర్య మరియు లక్ష్యాల మధ్య సంబంధం ఉందిని, మరియు ఈ లక్ష్యాలను సాధించడానికి తక్కువ చొరబాటు మార్గాన్ని సూచించే నైపుణ్యం న్యాయస్థానానికి లేదని అన్నారు. అయినప్పటికీ, ప్రతికూల పరిణామాలు పరిమితం కావచ్చా అనే ప్రశ్నను ఇది సరిగ్గా పరిష్కరించలేదు. ఆర్థిక వ్యవస్థపై అందుబాటులో ఉన్న 86% కరెన్సీ విలువను ఆపివేయడం వల్ల కలిగే వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడంలో ప్రభుత్వం విఫలమవడం మరియు జనాభాపై అది తెచ్చిన అపారమైన కష్టాల గురించి కోర్టు విమర్శనాత్మకంగా ఏమీ చెప్పకపోవడం విచారకరం. జస్టిస్ B.V. నాగరత్న యొక్క భిన్నాభిప్రాయం, ప్రక్రియ లోపభూయిష్టంగా ఉందని మరియు RBI యొక్క విధానం మనస్సుకు వర్తించకుండా ఉందని, అధికారంలో ఉన్నవారిని జవాబుదారీగా కోర్టులు చెయ్యాలని కోరుకునే వారికి ఓదార్పునిస్తుంది. పెద్ద కోణంలో, విధానపరమైన ప్రశ్నలపై న్యాయపరమైన మందలింపు చాలా తక్కువగానె ఉంటుంది. కానీ ప్రజలకు సుదూర పరిణామాలతో కూడిన నిర్ణయాలను అమలు చేయడానికి ముందు ప్రభుత్వాలకు అలోంచించి పని చేసే విరామం ఇవ్వవచ్చు. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

