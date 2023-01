అవును మరియు కాదు

January 02, 2023 12:48 pm | Updated 12:48 pm IST

అధిక ఓటింగ్ శాతం కోసం ప్రయత్నించడం సరే, కానీ తగినంత రక్షణ లేకుండా కాదు

జనాభా ధోరణులు మరియు ఆర్థిక అవకాశాలలో ప్రాంతీయ వైవిధ్యాల దృష్ట్యా, భారతదేశంలో వలసల రేటు ఎక్కువగా ఉంది, ఇది 2001-2011 జనాభా లెక్కల దశాబ్దంలో రెట్టింపు అయింది. వలసదారులు తరచుగా వారి రాజకీయ మరియు ఆర్థిక హక్కులు వారి మూలం మరియు నివాస స్థలంలో రాజీ పడడాన్ని చూస్తారు. భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) ఇప్పుడు దేశీయ వలసదారుల కోసం రిమోట్ ఓటింగ్‌ను సులభతరం చేయడానికి ఒక యంత్రాంగాన్ని ప్రతిపాదించింది. రిమోట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ (EVM) ప్రోటోటైప్‌ను ఒకే రిమోట్ పోలింగ్ బూత్ నుండి ఏకకాలంలో 72 నియోజకవర్గాల వరకు ఉపయోగించవచ్చు. ECI జనవరి 16న ప్రోటోటైప్ యొక్క ప్రదర్శన కోసం రాజకీయ పార్టీలను ఆహ్వానించింది. కమిషన్ కాన్సెప్ట్ నోట్ చేతిలో ఉన్న చట్టపరమైన, కార్యాచరణ, పరిపాలనా మరియు సాంకేతిక సవాళ్లను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. భారతదేశంలో ఓటర్ల భాగస్వామ్యం తులనాత్మకంగా ఎక్కువగా ఉంది; అయితే, 2019లో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు ఓటర్లు హాజరు కాలేదు. 2017 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, దేశంలో దాదాపు 14 కోట్ల మంది అంతర్గత వలసదారులు ఉన్నారు మరియు వారు ఓటు వేయడానికి అనేక అడ్డంకులను దాటవలసి ఉంటుంది. వారి హక్కులను పురోగమింపజేసే దేనినైనా స్వాగతించాలి. కానీ తొందరపాటు చర్య ఎన్నికల ప్రక్రియ యొక్క సమగ్రతను మరింత దెబ్బతీస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ క్షీణిస్తున్నట్లు చాలా మంది భయపడుతున్నారు. దీనికి సరైన కారణాల లేకపోలేదు.. ECI యొక్క ఇటీవలి ప్రవర్తన, 2022 గుజరాత్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో సహా చూస్తే భరోసా కలపించడము లో తక్కువే. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే వలసదారుల కోసం రిమోట్ ఓటింగ్‌ను కలిగి ఉండాలని ECI ప్రతిపాదిస్తోంది. ప్రస్తుత, ఒకే నియోజకవర్గం, నెట్‌వర్క్ లేని ఈవీఎంలలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలకు సాంకేతిక ఆధారం లేకపోయినా, వాటిపై ప్రజలకున్న నమ్మకం ఈనాటి కంటే ఎప్పుడూ తగ్గ లేదు. ఏ ఎన్నికల ప్రక్రియకైనా ప్రజా విశ్వాసమే ఏకైక బలం. ఈవీఎంలతో ఓటరు తన ఓటు వేసినట్లే నమోదైందో లేదో చూసుకునే అవకాశం ఉండదు. ECI యొక్క ప్రతిష్టాత్మక ప్రణాళిక దాని స్వంత నిష్పాక్షికత మరియు EVMల విశ్వసనీయత గురించి ప్రజల సందేహాల నేపథ్యంలో చూడాలీ. ప్రతిపాదిత ప్రణాళిక పౌరసత్వం మరియు ప్రాదేశికత మధ్య పరస్పర సంబంధం వంటి కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలతో సహా మరిన్ని ప్రశ్నలను లెపే విదంగా ఉంది. అపూర్వమైన మానవ చలనశీలత యుగంలో, పోర్టబుల్ ఓటింగ్ హక్కుల ఆలోచనను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం విలువైనదే, అయితే దిని సుదూర పరిణామాలను లెక్కలలోకి తీసుకోవాలి. రిమోట్‌గా ఓటు వేయడానికి అర్హత ఉన్న వలసదారుని నిర్వచించడం వివాదాస్పదంగా ఉంటుంది - ఉదాహరణకు, ఒక ప్రదేశంలో వలస వచ్చిన వ్యక్తి ఎప్పుడు నివాసి అవుతాడు? గతములో వలసదారులకు రిమోట్ ఓటింగ్ హక్కుల ఆచరణాత్మకతపై ECI కూడా సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. ఇంతలో, నాన్-రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ కోసం ఓటింగ్ హక్కుల కోసం చురుకైన డిమాండ్ కూడా ఉంది. అధిక ఓటింగ్ శాతం కోసం ప్రయత్నించడం విలువైనదే, కానీ తగినంత రక్షణ లేకుండా కాదు. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

