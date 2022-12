స్నేహపూర్వక పొరుగువారు

December 30, 2022 11:47 am | Updated 11:47 am IST

భారతదేశం తన రాజకీయాలలో పక్షం వహించకుండా మాల్దీవులతో సంబంధాలను పెంచుకోవాలి

మాల్దీవుల మాజీ అధ్యక్షుడు అబ్దుల్లా యమీన్‌పై సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ఒక సంవత్సరం ముందు మాల్దీవుల్లోని క్రిమినల్ కోర్టు దోషిగా నిర్ధారించడం PPM-PNC ప్రతిపక్ష కూటమికి నాయకత్వంవహించే అతని ప్రణాళికలను ప్రభావితం చేయవచ్చు. అతను అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలో (2013-2018) కిక్‌బ్యాక్ తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీకి అవినీతి మరియుమనీలాండరింగ్ లింక్‌లకు పాల్పడినట్లు తేలిన తర్వాత అతను 11 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు $5 మిలియన్ల జరిమానాను ఎదుర్కొంటాడు. మాల్దీవుల రాజ్యాంగం నేరారోపణలకుపాల్పడిన ఒక సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం శిక్ష విధించబడిన అభ్యర్థిని అనర్హులుగా చేస్తుంది మరియు వారు నిర్దోషులుగా ప్రకటించబడినట్లయితే లేదా వారు విడుదలైనప్పటి నుండిమూడు సంవత్సరాల వ్యవధి దాటితే తప్పా. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, యామీన్ తన పూర్వీకుడు మొహమ్మద్ నషీద్‌పై కేసులను కొనసాగించి, గత ఎన్నికలకు ముందు తన పార్టీ సహచరుడుఇబు సోలిహ్‌కు అనుకూలంగా వైదొలిగేలా చూసుకున్నందున, యామీన్ చరిత్ర ఇప్పుడు పూర్తి వృత్తానికి చేరుకుంది. మూడు కేసుల్లో అతనికి రెండో శిక్ష. శ్రీ యమీన్ ద్వీప రాష్ట్రంలోఅత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించిన తర్వాత తన అధ్యక్ష పదవీ కాలంలో భారతదేశంతో కఠినమైన సంబంధాన్ని పెట్టుకున్నాడు. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అతను “ఇండియా అవుట్“ ప్రచారానికినాయకత్వం వహించాడు మరియు తాజా తీర్పు ఉన్నప్పటికీ పశ్చాత్తాపం చెందలేదు, అతని ఖైదును భారతదేశం నుండి ఒత్తిడి వల్లనే అయింది అని అంటాడు. చైనాతో ఉన్న సన్నిహిత సంబంధాలతో పాటు భారత దేశము తో వైరుధ్య సంబంధాల దృష్ట్యా, శ్రీ యమీన్ అనర్హతపై సౌత్ బ్లాక్‌లో కొంత ఉపశమనం ఉండవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, దానిదగ్గరి సముద్రపు పొరుగున ఉన్న దేశీయ రాజకీయాల విషయానికి వస్తే భారత దేశ ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా నడవాలి. భారతదేశం యొక్క మౌలిక సదుపాయాల సహాయం, క్రెడిట్ లైన్లు, రుణాలుమరియు వివిధ ప్రాజెక్ట్‌ల (గ్రేటర్ మేల్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్, హనిమాధూ విమానాశ్రయం, హుల్‌హుమలే క్రికెట్ స్టేడియం, గుల్హిఫల్హు పోర్ట్) అధిక దృశ్యమానతను కలిగి ఉన్నాయి. అదనంగా, 2018నుండి సన్నిహిత సంబంధాలు మరియు ఉన్నత స్థాయి సైనిక మార్పిడి కారణంగా భారతదేశం ఒక స్థావరంపై దృష్టి సారిస్తోందనే ఊహాగానాలు పెరిగాయి. శ్రీ యమీన్ ఆరోపణలనుప్రతిఘటించడంలో, “ఇండియా అవుట్“ ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ, భారతీయ హైకమిషన్‌కు వ్యతిరేకంగా హింసను బెదిరించినందుకు సీనియర్ ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అరెస్టు చేయడంలోసోలిహ్ ప్రభుత్వం సత్వర చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, నిరసనలు దేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో కొంత మదత్తు పొందాయి. శ్రీ యమీన్ తదుపరి ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికిఅనుమతించబడకపోవచ్చు, ఇది ప్రతిపక్షాల కలయికలో మరింత తీవ్రమైన శక్తులకు చోటు కల్పించవచ్చు. మాల్దీవియన్ డెమోక్రటిక్ పార్టీని చీల్చివేస్తామని బెదిరిస్తున్న భారతదేశానికి అత్యంతసన్నిహితులైన అధ్యక్షుడు సోలిహ్ మరియు మాజీ అధ్యక్షుడు నషీద్‌ల మధ్య విభేదాలతో సహా మాల్దీవుల రాజకీయాల్లోని ఇతర భాగాలపై న్యూఢిల్లీ నిశితంగా గమనించాలి. పాలిటీలోస్పష్టమైన ఇష్టాలు ఉన్నప్పటికీ, వచ్చే ఏడాది ఎన్నికలను ఏ దిశలోనైనా తిప్పికొట్టడానికి న్యూ ఢిల్లీ ప్రయత్నించకుండా స్నేహపూర్వక మరియు సహాయక పొరుగువారనే ఇమేజ్‌ను చురుకుగాప్రదర్శించాలి. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

