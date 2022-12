రుణాల సవాళ్లు

December 30, 2022 11:45 am | Updated 11:45 am IST

రుణాల ప్రవాహము మరియు అన్నీ విధాలా మూలధన ఖర్చు కు తప్పనిసరిగా మద్దతుగా ఉండాలి

భారతీయ వాణిజ్య బ్యాంకుల ఏకీకృత బ్యాలెన్స్ షీట్‌లు ఏడేళ్ల విరామం తర్వాత రెండంకెల విస్తరణను చూపడంతో, RBI యొక్క ‘భారతదేశంలో బ్యాంకింగ్ యొక్క ట్రెండ్ మరియు పురోగతిపైనివేదిక‘, క్రెడిట్ వృద్ధి తెలివిగా పుంజుకున్నట్లు చిత్రీకరించింది. మొదటి చూపు లో ఇది ఉత్సాహానికి కారణం అయిన, రుణాల కోసం డిమాండ్‌తో సహా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు క్షీణించినప్పుడు, మహమ్మారి-ప్రభావం తో కూడుకున్న సంవత్సరం నేపథ్యంలో ఈ వృద్ధి వచ్చింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో కూడా రుణాల వృద్ధి మొదటి అర్ధభాగంలో ఒక దశాబ్దం గరిష్టస్థాయికి చేరుకుంది. మరియు డిసెంబర్ 2 వరకు పక్షం లో, క్రెడిట్ అంతకు ముందు సంవత్సరం నుండి 17.5% విస్తరించింది. ఇప్పటికీ, నిరాశాజనకంగా, డిపాజిట్ వృద్ధి వెనుకబడి ఉంది, ఈకాలంలో 9.9% మాత్రమే పెరిగింది. రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం మరియు ధరల స్థిరత్వం గురించిన ఆందోళనలు పొదుపుదారుల నిజమైన రాబడులు మరియు పొదుపుపై విశ్వాసం క్షీణించడంతో, బ్యాంకులు తమ క్రెడిట్ డిమాండ్‌కు నిధులు సమకూర్చడానికి డిపాజిట్లను పెంచడానికి ప్రయత్నాలను రెట్టింపు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కనుగొన్నారు. రుణదాతలు రుణం ఇవ్వడానికితక్కువ-ధర మూలధనం తక్కువగా ఉండడాన్ని నివారించాలని కోరుకుంటారు, ప్రత్యేకించి ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచ మందగమనం యొక్క ఎదురుగాలిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు. రుణ వృద్ధి వేగవంతమవడంతో, రుణాల జారిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలని ఆర్‌బిఐ బ్యాంకులను కోరింది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ యొక్క ఆస్తి నాణ్యత సమీక్షలు, ఒత్తిడితో కూడిన ఆస్తుల గుర్తింపుమరియు వాణిజ్య బ్యాంకుల రైట్-ఆఫ్‌లు, అలాగే దివాలా మరియు దివాలా కోడ్ కింద రుణ రికవరీల కారణంగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్‌లు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆరోగ్యకరంగా మారాయి. మొండి బకాయిల స్థితి పైన బ్యాంకులకు హెచ్చరిక ప్రయోజనకరమైనది ఎందుకంటే బ్యాంకుల రుణాలు ఇచ్చే సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపె స్థూల నిరర్థక ఆస్తులు (NPAలు) “2017-18 లో గరిష్టస్థాయి” నుండి సెప్టెంబర్ 2022 నాటికి 5 %కు తగ్గిపోయింది. రుణగ్రహీతలపై బ్యాంకులు తగిన శ్రద్ధ చూపడం మరియు పటిష్టమైన క్రెడిట్ మదింపు NPAలను నియంత్రణలో ఉంచడంలోసహాయపడతాయి, అయితే క్రెడిట్ వృద్ధి, మూలధన వ్యయం (క్యాపెక్స్)కు నిధులు సమకూర్చడము లో సహాయపడుతుంది. ఏడాది ప్రథమార్థంలో ప్రైవేట్ క్యాపెక్స్ ₹3 లక్షల కోట్లకుచేరుకుందని, ఇదే వేగాన్ని కొనసాగించినట్లయితే, పూర్తి-సంవత్సర గణాంకాలు గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో అత్యధికంగా ఉంటాయని ప్రధాన ఆర్థిక సలహాదారు ఈ నెలలో పేర్కొన్నారు. ఆందోళనకలిగించే విషయమేమిటంటే, ప్రైవేట్ ఆటగాళ్లు రుణాలు తీసుకోవడానికి మరియు పెట్టుబడి పెట్టడానికి స్థలాన్ని కలిగించడానికి ప్రభుత్వ క్యాపెక్స్ వేగాన్ని కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదనికూడా అతను సూచించాడు. అయినప్పటికీ, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ యొక్క పరిమితులను పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పటికీ, ప్రైవేట్ క్యాపెక్స్ వృద్ధి స్థిరత్వాన్ని కనుగొనడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చుకాబట్టి ప్రభుత్వం క్యాపెక్స్‌పై టెంపోను పెంచాలి. పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి ఇప్పటికీ ఎగుడుదిగుడుగా కొనసాగుతోంది, ఏడు నెలల వ్యవధిలో రెండు నెలలు మందగించినందున విధాన నిర్ణేతలుతప్పనిసరిగా క్రెడిట్ ప్రవాహాన్నిసాగిస్తూ మరియు అన్నీ విధాలా మూలధన ఖర్చు మద్దతుగా ఉండాలి. This editorial has been translated from English, which can be read here. ADVERTISEMENT

This is a Premium article available exclusively to our subscribers. To read 250+ such premium articles every month

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

You have exhausted your free article limit. Please support quality journalism.

X The Hindu operates by its editorial values to provide you quality journalism.

X You have read {{data.cm.views}} out of {{data.cm.maxViews}} free articles.