మూడో దాడి: అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై అభియోగాలపై

August 04, 2023 10:01 am | Updated 10:02 am IST

ఓ వ్యవహారాన్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు డబ్బు చెల్లించడం, రహస్య పత్రాలను అక్రమంగా దాచడం వంటి ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్న అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పై మూడోసారి అభియోగాలు మోపారు. ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ గెలుపొందిన 2020 అధ్యక్ష ఎన్నికల ఫలితాలను తారుమారు చేయడం ద్వారా శాంతియుతంగా అధికార మార్పిడిని అడ్డుకోవాలని ఆయన ప్రయత్నించారనే ఆరోపణల నుండి ఇటీవలి తీవ్రమైన నేర అభియోగాలు వచ్చాయి. ఈ సమయంలో నాలుగు అభియోగాలలో మోసానికి కుట్ర, సాక్షులను తారుమారు చేయడం, పౌరుల హక్కులకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర, అధికారిక ప్రక్రియను అడ్డుకోవడం మరియు అడ్డుకునే ప్రయత్నం వంటివి ఉన్నాయి. జనవరి 6, 2021న ట్రంప్ చర్యలకు సంబంధించి అడ్డంకి ఆరోపణలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అంటే చట్టం ప్రకారం ఎన్నికల ఫలితాలను ధృవీకరించడానికి చట్టసభ సభ్యులు వాషింగ్టన్‌లోని క్యాపిటల్ భవనము లో సమావేశమైనప్పుడు, ఆ భవనము పై కవాతు నిర్వహించేందుకు హింసాత్మక గుంపును ప్రేరేపించారని. జనసమూహం బారికేడ్లను బద్దలు కొట్టి, కాంగ్రెస్ కార్యాలయాలు మరియు ఆస్తులను ధ్వంసం చేసింది, కనీసం 140 మంది చట్ట అమలు అధికారులను గాయపరిచింది. U.S. ప్రజాస్వామ్యం యొక్క గుండెపై జరిగిన అత్యంత ఘోరమైన దాడుల్లో ఒకటని చెప్పబడిన ఘటన విస్తృత స్థాయి న్యాయ శాఖ దర్యాప్తుకు దారితీసింది, దాని లో 1,000 కంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులను అరెస్టు చేసి, ప్రాసిక్యూషన్ చేయడము జరిగింది. వీటికి మించి ఇటీవలి నేరారోపణలో, 2020 ఎన్నికల ఓటమిని అధిగమించడానికి మిత్రపక్షాలతో కలిసి ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలకు సంబంధించి, మిస్టర్. ట్రంప్ ఈ నెలలో జార్జియా రాష్ట్రంలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

బిడెన్ వైట్ హౌస్ యొక్క “అవినీతి, కుంభకోణం మరియు వైఫల్యం” యొక్క సాక్ష్యంగా మిస్టర్ ట్రంప్ నేరారోపణను ఖండించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు మరియు అతని న్యాయవాదులు “మొదటి సవరణను నేరంగా పరిగణించడం మొదటిసారి” అని దాడి చేశారు. U.S. రాజకీయాలు 2024 అధ్యక్ష ఎన్నికల చక్రానికి లోతైన ముగింపులో ప్రవేశించినందున ఇప్పటికే గేర్ లు మారుతున్నాయి. ఎన్నికలకు తమ పార్టీ అభ్యర్థిత్వాన్ని కోరుతున్న కనీసం 14 మంది రిపబ్లికన్ అభ్యర్థులలో మిస్టర్ ట్రంప్ గణనీయమైన తేడాతో ముందంజలో ఉన్నారు. ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ నేరారోపణ కేసుల్లో అతను దోషిగా తేలినా, 2024 ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా అమెరికా రాజ్యాంగంలో ఏమీ నిషేధించలేదని కొందరు న్యాయ నిపుణులు అంటున్నారు. ఇది అమెరికాకు శిక్ష పడిన అధ్యక్షుడు లేదా జైలు నుండి పాలించే అధ్యక్షుడు నాయకత్వం వహించే అపూర్వమైన పరిస్థితికి దారితీస్తుంది, పదవిని చేపట్టి, ఆపై అతని శిక్షలన్నింటినీ రద్దు చేసే అధ్యక్షుడు కాకపోతే. ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రభుత్వ పాత్ర, పునరుత్పత్తి మరియు పౌర హక్కులు, వలసలు, విదేశాంగ విధానంతో సహా పలు క్లిష్టమైన సమస్యలపై ఉదారవాద-సంప్రదాయ వర్ణపటంలో U.S. ఓటర్ల రాజకీయ ధ్రువణ విపరీత స్థాయిల ద్వారా ఈ దృశ్యం యొక్క విచిత్రత మించిపోయింది. ఈ తీవ్ర వివాదాస్పద రాజకీయాలలో ద్వైపాక్షికత ఏదో ఒకవిధంగా పట్టు సాధించకపోతే, U.S. అసాధారణవాదం త్వరలో గతానికి సంబంధించిన అంశంగా మారే ప్రమాదం ఉంది.