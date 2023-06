వ్యూహాత్మక గరిష్ట స్థాయి: భారత్-అమెరికా సంబంధాలు మరియు వ్యూహాత్మక సహకారం పై  

June 28, 2023 11:49 am | Updated 11:49 am IST

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఇప్పుడే ముగిసిన రాష్ట్ర పర్యటన నిస్సందేహంగా ఇరుపక్షాలు తమ వ్యూహాత్మక సహకారాన్ని అపూర్వమైన స్థాయికి ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కొత్త ప్రయత్నము, అదే సమయంలో ఒప్పంద మిత్రదేశాలుగా మారడం లేదు. జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ (GE) మరియు హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ ద్వారా భారతదేశంలోని GE ఏరోస్పేస్ యొక్క F414 ఇంజిన్‌ల యొక్క సంభావ్య ఉమ్మడి తయారీకి సంబంధించిన ప్రకటన భారతదేశం యొక్క స్వదేశీ లైట్ కంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ MK2, ట్విన్-ఇంజన్ అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ MK1 మరియు 31 అధిక- ఎత్తు దీర్ఘ-సహనం కలిగిన ప్రిడేటర్-MQ-9B సాయుధ మానవరహిత వైమానిక వాహనాల కొనుగోలు దేశాల మధ్య రక్షణ సంబంధాలను కొత్త గరిష్ట స్థాయికి తీసుకువెళతాయి. ఇటీవలి కాలంలో రెండు దేశాల మధ్య సైనిక సహకారం మరింతగా పెరుగుతోంది. C-130 మరియు C-17 గ్లోబ్‌మాస్టర్ రవాణా విమానం, AH-64E అపాచీ దాడి హెలికాప్టర్‌లతో పాటు CH-47 చినూక్ మరియు MH-60R మల్టీ-రోల్ హెలికాప్టర్‌లు, P-8I సముద్ర గస్తీ విమానం మరియు M777 అల్ట్రా లైట్‌ హోవిట్జర్స్ లను భారతదేశం US నుండి కొనుగోలు చేసింది ఇతరులలో. భారత వైమానిక దళం మరియు భారత నావికాదళం కోసం U.S. తన యుద్ధ విమానాలు, F-16 మరియు F/A-18లను దూకుడుగా పిచ్ చేస్తోంది. భారతదేశం మరియు U.S. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ ట్రేడ్ ఇనిషియేటివ్ కింద ఇంజన్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రయత్నాన్ని ప్రయత్నించి విరమించుకున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు, కొత్త జెట్ ఇంజిన్ ఒప్పందం అనేది భిన్నాభిప్రాయాలను నావిగేట్ చేస్తూనే, భాగస్వామ్య భద్రతా సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఒకదానికొకటి పెట్టుబడిగా ఉంది.

వారి భాగస్వామ్య ఆందోళనలలో అగ్రస్థానం చైనా మరియు ఇండో-పసిఫిక్‌లో దాని విస్తరణ. దీర్ఘకాలంలో రష్యాతో రక్షణ భాగస్వామ్యానికి భారత్‌ను దూరం చేయాలని అమెరికా కూడా కోరుకుంటోంది. సాంకేతిక దృక్కోణంలో, జెట్ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి, సెమీకండక్టర్లు మరియు అంతరిక్ష సాంకేతికతలో కొత్తగా ప్రకటించిన ఉమ్మడి కార్యక్రమాలు భారతదేశం తన స్వంత రక్షణ పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు దాని సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. భారతదేశం మరియు యుఎస్ ఇప్పటికే నాలుగు పునాది ఒప్పందాలపై సంతకం చేశాయి మరియు క్రమం తప్పకుండా ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహిస్తాయి. U.S.తో దాని ఆలింగనం మరింత బలంగా, లోతుగా మరియు మరింత సమగ్రంగా మారుతున్నప్పుడు, భారతదేశం తన వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిని కొనసాగించాల్సిన అవసరాన్ని కూడా గుర్తించింది. ప్రస్తుతం యుఎస్ వ్యూహం ప్రపంచంలో కొత్త బైపోలారిటీని సృష్టించడంపై దృష్టి సారించింది, ఇది భారతదేశానికి సౌకర్యంగా లేదు. ఇతరుల అధికార ప్రత్యర్థులలో చిక్కుకోవడం భారతదేశం కోరుకునే చివరి విషయం, మరియు మంచి విషయం ఏమిటంటే, U.S. ఆ ఆందోళన గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవడం. భారతదేశం తన సరిహద్దులను మరియు సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనే కోరిక U.S. ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది రెండు దేశాల మధ్య పరస్పర విశ్వాసం యొక్క కొత్త యుగం, మరియు ఇది ఈ ప్రాంతంలో స్థిరత్వానికి శక్తిగా పని చేయాలి.