మార్పు కోసం ఆంక్షలు: ఇరాన్ పట్ల అమెరికా విధానంపై

September 18, 2023 10:34 am | Updated 10:34 am IST

దేశం యొక్క తప్పనిసరి హిజాబ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు ఇరాన్ యొక్క నైతికత పోలీసులచే అరెస్టు చేయబడిన 22 ఏళ్ల కుర్దిష్ మహిళ మహ్సా అమిని మరణించిన ఒక సంవత్సరం తరువాత, ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనలు తమ ఊపును కోల్పోయిన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ దైవపరిపాలనా పాలన ఇలాంటి మరిన్ని షాక్ లకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అమెరికన్ ఆంక్షల కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో పోరాడుతున్న ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్, సంస్కరణల డిమాండ్‌తో మరియు కొన్నిసార్లు పాలన మార్పుతో నిరసనల తరంగాన్ని చూసింది. అమిని కస్టడీ మరణంతో ప్రేరేపించబడిన నిరసనలు, పాలనను మొదట్లో దెబ్బతీశాయి, అప్రసిద్ధ నైతికత పోలీసు బలగాలను రద్దు చేయడం మరియు హిజాబ్ చట్టాలను మార్చడంపై మిశ్రమ సంకేతాలను పంపించింది. అయితే ఆ తర్వాత ఎదురుదెబ్బల నుంచి కోలుకుని నిరసనకారులపై కఠినంగా వ్యవహరించింది. హక్కుల సంస్థల ప్రకారం, గత సంవత్సరంలో అల్లర్లలో 71 మంది మైనర్‌లతో సహా 500 మందికి పైగా మరణించారు మరియు వందల మంది గాయపడ్డారు మరియు అరెస్టు చేయపడ్డారు. నిరసనలతో సంబంధం ఉన్న కనీసం ఏడుగురిని ఇరాన్ ఉరితీసింది. 1979 విప్లవం నుంచి షియా ముల్లాల ఆధీనంలో ఉన్న దేశంలో సంస్కరణలు, మహిళా స్వేచ్ఛల కోసం ఉద్యమిస్తున్న ఆ మహిళకు ఎలాంటి సంస్మరణ కార్యక్రమాలు జరగకుండా ఉండేందుకు భద్రతా సిబ్బంది కార్యకర్తలను నిర్బంధించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి.

యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క బిడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అమిని మరణించిన మొదటి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఇరాన్ యొక్క భద్రతా యంత్రాంగంలోని అధికారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త ఆంక్షలను విధించింది. అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ మరియు ఇతర అధికారులు పదేపదే హక్కుల ఉల్లంఘనలను హైలైట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇరాన్ పట్ల US విధానం దాని స్వంత సమస్యలను కలిగి ఉంది. మొదటిది, ఆంక్షలు ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీసి, ఆగ్రహాన్ని రగిల్చినప్పటికీ, వారు పాలన యొక్క ప్రవర్తనను మార్చడంలో పెద్దగా ఏమి చేయలేదు. రెండవది, తన ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే విషయానికి వస్తే, వాషింగ్టన్ మానవ హక్కులపై వాక్చాతుర్యం చూపి ముల్లాలతో నిమగ్నమై ఉంది. U.S. మరియు ఇరాన్ ఖైదీల మార్పిడి ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే అధునాతన దశలో ఉన్నాయి, దీనిలో భాగంగా దక్షిణ కొరియా ఖాతాలలో స్తంభింపజేసిన $6 బిలియన్ ఇరాన్ నిధులను ఖతార్‌కు బదిలీ చేయడానికి U.S అంగీకరిస్తుంది, మానవతా ప్రయోజనాల కోసం టెహ్రాన్ ట్యాప్ చేయగలదు. ఇరాన్ ప్రజలకు సహాయం చేయని ఈ ప్రతికూలత మరియు నిమగ్ననికి బదులుగా, పశ్చిమ దేశాలు మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని అవలంబించాలి మరియు ఆర్థిక ప్రతిఫలాల కోసం ఇరాన్ నుండి రాజీలను సేకరించేందుకు ఒత్తిడి చేయాలి. ముల్లాల కోసం, పునరావృతమయ్యే నిరసనలు చాలా మంది జనాభా ఇప్పటికే వారి పాలన పట్ల శత్రుత్వం చూపుతున్నాయని గుర్తుచేయాలి. నిరసనకారులు ప్రస్తుతానికి క్లిష్టమైన స్థాయిని సాధించకపోవచ్చు, కానీ ఆర్థిక సంక్షోభాలు, పాలన దృఢత్వం మరియు సంస్కరణల లేకపోవడం వంటి అంతర్లీన సమస్యలను పరిష్కరించకపోతే తీవ్రమైన విప్లవాల చరిత్ర కలిగిన దేశంలో ఇది ఎప్పటికీ నిలిచిపోకపోవచ్చు.