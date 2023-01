మితిమీరిన అశుభసూచకము: ప్రధాన మంత్రి పై తీసిన BBC డాక్యుమెంటరీ పైన

January 27, 2023 12:02 pm | Updated 06:03 pm IST

2002 నాటి గుజరాత్ హింసాకాండ లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని అప్పటి గుజరాత్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల ను ప్రశ్నిస్తూ తీసిన బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ విడుదల తదనంతర పరిణామాలు ‘స్ట్రీసాండ్ ఎఫెక్ట్’ యొక్క మరొక ప్రదర్శనగా మాత్రమే పేర్కొనవచ్చు. IT నిబంధనలు, 2021 మరియు IT చట్టం, 2000లోని సెక్షన్ 69A కింద అత్యవసర అధికారాలను ఉపయోగించి వెబ్‌సైట్‌లలో మొదటి ఎపిసోడ్‌కు యాక్సెస్‌ను నిలిపివేయమని ఆదేశాలు జారీ చేసిన తర్వాత, సమాచార మరియు ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ (MIB) కూడా 50కి పైగా డాక్యుమెంటరీ కు లింక్ ఉన్నట్వీట్‌లను బ్లాక్ చేసింది. కానీ దీని ఫలితంగా పౌరులు స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల స్క్రీనింగ్‌లు మరియు షేర్‌ల ద్వారా యాక్సెస్‌ను పొందారు – సమాచారాన్ని అణచివేయడం వల్ల మరింత అవగాహన పెంచడం లేదా ‘స్ట్రీసాండ్ ఎఫెక్ట్’ లాంటి అనాలోచిత పరిణామాలు ఉంటాయి. ఢిల్లీలోని జామియా మిలియా ఇస్లామియా యూనివర్శిటీ లో 13 మంది విద్యార్థులను స్క్రీనింగ్ చేయబోతున్నారనే సాకుతో పోలీసులు నిర్బంధించడం వంటి ఇతర చర్యలు మితిమీరిన వి మరియు అధికార దుర్వినియోగానికి సమానం. పాలనను విమర్శిస్తున్నందున మీడియా కంటెంట్‌ను ప్రసారం చేయడాన్ని ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా నిరోధించకూడదని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ప్రచారకర్తగా మరియు వలసవాద మనస్తత్వం ఉన్నందున డాక్యుమెంటరీ ప్రాప్యతను నిరోధించడానికి అత్యవసర అధికారాల ను ఉపయోగించడాన్ని సమర్థించడం సమంజసం కాదు ఎందు కంటే గుజరాత్ హింసాత్మక సంఘటనలు మరియు అనంతర పరిణామాల యొక్క కవరేజీ నిరంతరాయంగా కొనసాగింది. ఏదైనా సందర్భంలో, ప్రచారాన్ని ప్రచారం ద్వారా ఎదుర్కోవాలి, సెన్సార్‌షిప్ ద్వారా కాదు.

హింసాకాండకు దారితీసిన సంఘటనలు, భయంకరమైన నేరాలు, అప్పటి పాలన యొక్క నిర్లక్ష్యత మరియు శాంతిభద్రతల చర్యలకు తగినంత తీసుకోక పోవడం, ఇవన్నీ భారతీయ పత్రికలలో బాగా రికార్డ్ చేయబడ్డాయి మరియు వ్యాఖ్యానించబడ్డాయి. BBC డాక్యుమెంటరీ కేవలం గుజరాత్‌లోనే కాకుండా ఇతర చోట్ల కూడా రాజకీయ గమనాన్ని మార్చిన భారతదేశ చరిత్రలో ని ఒక భాగానికి సంబంధించిన మరో మీడియా పరిశోధన మాత్రమే. ఎమర్జెన్సీ అధికారాలను ఉపయోగించి మొదటి ఎపిసోడ్‌ని ఆన్‌లైన్‌లో నిరోధించడం MIB అందించిన”ప్రచారకుడు” ప్రాతిపదికన అధారము తో అని సమర్థించలేము మరియు ఇది స్వేచ్ఛా ప్రసంగ సమస్యగా కాకుండా కార్యనిర్వాహక అధికారాన్ని నొక్కి చెప్పడానికి IT నియమాల ను ఉపయోగించుకు నే ఇటీవలి ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆన్‌లైన్ వార్తా పబ్లికేషన్‌లపై ప్రభుత్వ నియంత్రణను పెంచడానికి అనుమతించడానికి ఫిబ్రవరి 2021లో IT నియమాలు సవరించబడ్డాయి – అవి ఇప్పుడు కోర్టు ల్లో విచారణ జరుగుతున్న చర్యలు. ఇటీవలి హైకోర్టు ఆదేశాలు కూడా వాక్ స్వాతంత్య్రాన్ని పరిరక్షించాల్సిన అవసరాన్ని కలిగి ఉన్నాయి మరియు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వ చర్యలను నిలిపివేసాయి. ద్వేషపూరిత ప్రసంగం మరియు తప్పుడు సమాచారాన్ని నియంత్రించడానికి IT నియమాలను ఉపయోగించడం కంటే క్లిష్టమైన కంటెంట్‌ను నిరోధించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువ ఆసక్తి ని కలిగి ఉందని దాని చర్యలలో స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. ఈ రోజు ద్వేషపూరిత ప్రసంగం మరియు తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తి డిజిటల్ మీడియా పర్యావరణ వ్యవస్థ యొక్క నిజమైన శాపం.

This editorial was translated from English, which can be read here.