నియంత్రణ లేదు: U.S. లో సామూహిక కాల్పుల అల పైన

January 27, 2023 12:06 pm | Updated 05:57 pm IST

U.S. లోని కాలిఫోర్నియా స్టేట్లో ఈ నెల ప్రారంభంలో 48 గంటల్లో జరిగిన రెండు సామూహిక కాల్పులు, 18 మంది ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి, ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం ఎదుర్కొంటున్న తుపాకీ హింస యొక్క ప్లేగు మరొక తీవ్రమైన రిమైండర్. జనవరి 21న, కాలిఫోర్నియాలోని మాంటెరీ పార్క్‌లో, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు దేశంలో నే అత్యంత ఘోరమైన సామూహిక కాల్పుల్లో ఒక సాయుధుడు 11 మందిని ఊచకోత కోశాడు. రెండు రోజుల తర్వాత, ఉత్తర కాలిఫోర్నియాలోని హాఫ్ మూన్ బేలో ఏడుగురు మరణించారు. కొన్ని గంటల తర్వాత, ఓక్లాండ్‌లో జరిగిన కాల్పుల్లో ఒకరు మరణించారు మరియు ఏడుగురు గాయపడ్డారు. “ట్రాజెడీ మీద విషాదం” అని కాలిఫోర్నియా గవర్నర్ గావిన్ న్యూసోమ్ కాల్పుల గురించి విలపించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ మరోసారి దాడి ఆయుధాలపై నిషేధం విధించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ ప్రకటనలతో పాటు, U.S. కాంగ్రెస్ ఏదైనా అర్థవంతమైన తుపాకీ నియంత్రణ చట్టాలను ఆమోదిస్తుందా అనేది సందేహమే. ఒక్క జనవరిలోనే 17 వేర్వేరు U.S. రాష్ట్రాల్లో 38 కాల్పుల ఘటనలు జరిగాయి. U.S.లో, రెండవ సవరణ పౌరుల కు ఆయుధాలు ధరించే హక్కు గురించి హామీ ఇస్తుంది, ప్రతి 100 మంది నివాసితులకు దాదాపు 120 తుపాకీలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, పదే పదే సామూహిక కాల్పులు జరిగినప్పటికీ, U.S.కి ఇప్పటికీ బలమైన జాతీయ-స్థాయి తుపాకీ నియంత్రణ చట్టాలు లేవు. సామూహిక కాల్పులు జరిగిన ప్రతిసారీ, అధ్యక్షులు బలమైన ప్రకటనలు జారీ చేస్తారు మరియు శాసనపరమైన చర్యల కోసం పిలుపునిస్తారు, ఇది చెవిటి చెవుల్లో పడిపోతుంది.

గత సంవత్సరం, టెక్సాస్‌లోని ఉవాల్డేలో 18 ఏళ్ల మాజీ విద్యార్థి 19 మంది ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థుల ను కాల్చి చంపిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ విస్తృత తుపాకీ చట్టాన్ని ఆమోదించింది, ఇది మూడు దశాబ్దాలలో మొదటిది, ఇది 21 ఏళ్లలోపు తుపాకీ కొనుగోలుదారుల కోసం నేపథ్య తనిఖీలను విస్తరించింది మరియు తుపాకీ అక్రమ రవాణా మరియు “స్ట్రా పర్చేసెస్” పైన జరిమానా లు విధించింది. విస్తృతంగా స్వాగతించబడినప్పటికీ, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద తలసరి తుపాకులు ఉన్న దేశంలో తుపాకీ హింసను నియంత్రించడం సరిపోలేదు. రెండవ సవరణ ను పునరుద్ఘాటించడం ద్వారా ఇంటి వెలుపల తుపాకీలను తీసుకెళ్లడంపై ఆంక్షలు విధించిన న్యూయార్క్ రాష్ట్ర చట్టాన్ని కొట్టివేయాలని గత సంవత్సరం సుప్రీం కోర్ట్ తీసుకున్న నిర్ణయం రాష్ట్రాల వారీగా కఠినమైన చట్టాన్ని తీసుకు రావడానికి చేసిన ప్రయత్నాలకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హౌస్ డెమొక్రాట్లు గత సంవత్సరం దాడి ఆయుధాల నిషేధాన్ని ఆమోదించారు, అయితే బిల్లు సెనేట్‌లో నిలిచిపోయినందున అది మిస్టర్ బిడెన్ డెస్క్‌కి చేరుకోలేదు. రిపబ్లికన్లు తరచూ చట్టాన్ని నిలిపివేయడానికి రాజ్యాంగ హక్కుల ను పెరుకొంటువుంటారు. పోల్‌లు కఠినమైన నియంత్రణల కోసం విస్తారమైన కోరికను చూపిస్తున్నప్పటికీ, లోతైన జేబులు ఉన్న మరియు ప్రభావవంతమైన నేషనల్ రైఫిల్ అసోసియేషన్ మరియు శక్తివంతమైన తుపాకీ తయారీ పరిశ్రమ తుపాకీ నియంత్రణ చర్యల ను స్థిరంగా వ్యతిరేకించాయి. ఏమి చేయాలి అందరికీ తెలుసు - కఠినమైన తుపాకీ నియంత్రణలు. అయితే తన విలువలపై గర్వించే ప్రజాస్వామ్యం, పౌరుల రక్షణ పేరుతో యుద్ధాల కు దిగిన అగ్రరాజ్యం వందలాది మంది అమెరికన్లు తుపాకీ హింస కారణంగా ప్రతి సంవత్సరం చనిపోతున్నా చేయాల్సిన పని ని చేయలేక నిస్సహాయంగా కనిపించడం ఆశ్చర్యం, విషాదం.

This editorial was translated from English, which can be read here.